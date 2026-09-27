PetroTal, la petrolera más grande del Perú, busca revertir la depresión sufrida en 2025 con más pozos en Loreto

La ejecución del pozo horizontal 25H requerirá cerca de ocho semanas y una inversión de 15 millones de dólares.

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PetroTal reanudó el 21 de septiembre la perforación de pozos de desarrollo en el Campo Bretaña del Lote 95, en Loreto, una semana antes del cronograma que proyectaba el inicio de los trabajos en octubre.

La compañía apunta a recuperar una producción aproximada de 20.000 barriles de petróleo diarios durante los próximos 12 meses, luego de la reducción de sus niveles de extracción a lo largo de 2026.

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El primer trabajo de esta etapa será el pozo horizontal 25H, el vigésimo que la empresa perfora en Bretaña y el primero ejecutado con la plataforma E-2027. PetroTal prevé que la perforación y completación tomarán cerca de ocho semanas, con una inversión de USD 15 millones.

El programa contempla otros siete pozos de desarrollo. Manolo Zúñiga, presidente y CEO de PetroTal, afirmó que la reanudación de las operaciones es el resultado de meses de preparación de su equipo y el inicio de una nueva fase para elevar los volúmenes extraídos en el principal yacimiento petrolero de la Amazonía peruana.

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CAmpo Bretaña: PetroTal adelanta la perforación de 8 pozos

La campaña de perforación se produce después de un periodo de menor producción. Entre enero y junio de 2026, PetroTal registró una producción corporativa promedio de 13.726 barriles diarios, según sus resultados del segundo trimestre.

Esa cifra se ubicó por debajo del promedio anual de 19.473 barriles diarios que la empresa alcanzó en 2025, cuando produjo poco más de 7,1 millones de barriles. El volumen incluye la producción del Campo Bretaña, en el Lote 95, y del Campo Los Ángeles, en el Lote 131.

El programa de ocho pozos de desarrollo apunta a alcanzar una producción de 20.000 barriles diarios de petróleo.

A fines de 2025, PetroTal ya había anticipado que su producción en Bretaña se ubicaría entre 12.000 y 15.000 barriles diarios durante 2026. La empresa atribuyó ese escenario a retrasos en la plataforma de perforación y a la caída de los precios internacionales del crudo.

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Zúñiga había indicado que la recuperación de la compañía se esperaba para el primer trimestre de 2027, con una proyección de 25.000 barriles diarios. El adelanto de la perforación del 25H modifica ese cronograma operativo y busca reducir la brecha frente a los niveles que la petrolera registró el año pasado.

Bretaña aportó casi un tercio del petróleo extraído en Perú durante junio

La evolución del Lote 95 tiene impacto en la producción nacional de crudo. En junio, el Campo Bretaña produjo 11.200 barriles diarios y PetroTal concentró 31,1% de la extracción petrolera peruana, según cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) elaboradas con datos de Perupetro.

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Ese mes, la producción nacional de petróleo se redujo 16,6% frente a junio de 2025, hasta 35.900 barriles diarios. La participación de PetroTal en ese mercado explica la incidencia que tienen los problemas operativos o logísticos en Bretaña sobre el abastecimiento nacional.

La extracción promedio de PetroTal se situó en 13.726 barriles diarios durante el primer semestre de 2026.

La empresa informó además que la capacidad de inyección de agua del campo aumentó a 190.000 barriles diarios, tras trabajos de estimulación en pozos reinyectores concluidos a inicios de septiembre. La producción promedio de Bretaña alcanzó 11.960 barriles diarios este mes, 600 barriles más que en agosto.

PetroTal señaló que sus aportes al Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua, conocido como Fondo 2.5, superaron los S/128 millones entre enero de 2022 y agosto de 2026. Además, la Municipalidad Distrital de Puinahua recibió S/16,3 millones por canon y sobrecanon petrolero entre enero y agosto, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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