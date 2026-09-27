Perú

Agresión sexual en Chiclayo: tres menores fueron retenidos tras ser acusados de abusar de escolar de 13 años

La madre de la menor presentó la denuncia en la comisaría al recoger el testimonio de su hija. La Fiscalía de Familia investiga el hecho para hallar a los responsables

Investigan denuncia contra tres menores por agresión sexual a estudiante de 13 años en Chiclayo
Investigan denuncia contra tres menores por agresión sexual a estudiante de 13 años en Chiclayo| Foto: Conversesa Catalunya
Guardar

Un nuevo caso de agresión a un menor de edad se reportó en Chiclayo, Lambayeque. La Policía Nacional del Perú (PNP) retuvo a tres adolescentes de 13, 14 y 16 años tras ser acusado de presunto abuso sexual a una escolar de 13 años, según consignó RPP Noticias.

Al conocer el testimonio de la menor, la madre se acercó a la comisaría del Norte de Chiclayo para presentar la denuncia correspondiente. De acuerdo con su testimonio, la menor salió de su casa, ubicada en el distrito de Pimentel, porque se reuniría con uno de sus compañeros de escuela.

PUBLICIDAD

Pasaron algunas horas y la progenitora intentó comunicarse con la escolar, pero no obtuvo respuesta. Esto le generó preocupación y decidió acudir a la vivienda de su compañero, fue donde la ubicó a su hija desorientada.

Según la denuncia, la escolar declaró que los adolescentes la habrían obligado a ingerir una sustancia conocida como tusi. Luego perdió el conocimiento.

SíSeVe registra 2.059 denuncias por violencia sexual en escuelas: la mayoría corresponde a tocamientos
SíSeVe registra 2.059 denuncias por violencia sexual en escuelas: la mayoría corresponde a tocamientos | Foto: Gemini IA

La menor manifestó que, tras ese episodio, habría sufrido una agresión sexual por parte de uno de sus compañeros. Las circunstancias del hecho y la presunta participación de cada uno de los retenidos serán materia de investigación.

Los adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía de Familia, que deberá continuar con las actuaciones para esclarecer la denuncia presentada por la madre de la estudiante.

PUBLICIDAD

Caso Liceo Naval

El caso se inició tras la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. Según las diligencias fiscales, el hecho habría ocurrido el 15 de septiembre dentro del bus que trasladaba a alumnos luego de una actividad de futsal. En la unidad viajaban escolares, el conductor y dos trabajadores del plantel.

La PNP detiene a dos militares acusados de violencia sexual en residencia estudiantil de Amazonas| Foto: Gemini IA (Minedu)
La PNP detiene a dos militares acusados de violencia sexual en residencia estudiantil de Amazonas| Foto: Gemini IA (Minedu)

La familia del adolescente presentó la denuncia al día siguiente en la comisaría de San Borja. La Policía intervino a diez estudiantes de quinto de secundaria, integrantes del equipo sub-17 de futsal, mientras que la Séptima Fiscalía de Familia ordenó que el agraviado declare mediante cámara Gesell. El Ministerio de Educación activó el protocolo de convivencia escolar y protección de estudiantes.

El Poder Judicial dispuso el internamiento de seis adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por cuatro meses. Durante ese tiempo, podrán recibir visitas de sus padres dos veces al mes.

Canales de ayuda para denunciar

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las víctimas, familiares o testigos pueden comunicarse de forma gratuita con la Línea 100, disponible las 24 horas en todo el país, para recibir orientación, consejería y soporte emocional ante casos de violencia sexual. También está habilitado el Chat 100.

El MIMP cuenta además con los Centros Emergencia Mujer y Familia, que brindan asesoría legal, atención psicológica y apoyo social.

Policía Nacional del Perú: En una situación de emergencia o peligro inmediato, se puede llamar al 105 o acudir a la comisaría más cercana para presentar la denuncia. La PNP debe recibir los reportes vinculados con presuntos delitos sexuales y activar las diligencias correspondientes.

Temas Relacionados

Agresión sexualChiclayoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Indecopi renovó los derechos compensatorios al biodiésel argentino: qué argumentos presentó

La Comisión de Dumping resolvió preservar las sobretasas luego de advertir debilidad en la producción local y una oferta externa que excede el tamaño del mercado interno

Indecopi renovó los derechos compensatorios al biodiésel argentino: qué argumentos presentó

Cronograma de pagos de la ONP de octubre: las nuevas fechas confirmadas del desembolso de pensiones según letra del apellido

Pagarán antes. El ajuste en el calendario responde a situaciones imprevistas comunicadas por la entidad para asegurar la entrega de las pensiones

Cronograma de pagos de la ONP de octubre: las nuevas fechas confirmadas del desembolso de pensiones según letra del apellido

Los Pulpos amenazan al Gobierno Regional de La Libertad: Exigen pago de S/ 500 mil en 24 horas por una obra

Criminales presuntamente vinculados a la organización criminal dejaron mensaje junto a un artefacto explosivo en una obra destinada a ser la nueva sede del Gobierno Regional

Los Pulpos amenazan al Gobierno Regional de La Libertad: Exigen pago de S/ 500 mil en 24 horas por una obra

Jostin Alarcón con Infobae Perú: las claves del crecimiento en Sport Boys, su anhelo por ganar Copa de la Liga 2026 y el espejo con Christian Cueva

El ‘Chino’, uno de los puntuales capitales de la ‘misilera’ hace una amplia valoración de la reconstrucción del plantel de la mano de Carlos Desio. También reflexiona por su avance en el Callao y comparte sus metas inmediatas. “Sacaremos adelante los colores”, dijo

Jostin Alarcón con Infobae Perú: las claves del crecimiento en Sport Boys, su anhelo por ganar Copa de la Liga 2026 y el espejo con Christian Cueva

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

El equipo conducido por Víctor Rivera abrirá la llave de local y buscará hacer frente al rendimiento positivo que vienen exhibiendo los de Roberto Mosquera en la Liga 1

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por semifinales ida de Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

Fiscalía pide autorización para formalizar investigación contra María Caruajulca por ocultar proceso penal

Denuncian penalmente a Keiko Fujimori por no vacar a la procuradora general del Estado

Patricia Juárez no apoya a Samuel Daza y confirma que le pidió disculpas a Rafael López Aliaga

JNJ publica los 12 postulantes para elegir al nuevo jefe de la ONPE: ¿Quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Premios Heat Music Awards 2026: Gian Marco, Grupo 5, Corazón Serrano, entre los peruanos nominados

Premios Heat Music Awards 2026: Gian Marco, Grupo 5, Corazón Serrano, entre los peruanos nominados

Fandom de Shirley Arica, Pablo Heredia, Pamela López y Yahaira Plasencia nominados a los HEAT Latin Music Awards

Christian Cueva y Pamela López coincidieron en las olimpiadas escolares de su hijo tras polémica separación

Magaly Medina es vista con Sir Winston, expareja de Sheyla Rojas, en España

Korina Rivadeneira aparece con un escotado vestido y los usuarios la critican: “Mejor no te pongas nada”

DEPORTES

Jostin Alarcón con Infobae Perú: las claves del crecimiento en Sport Boys, su anhelo por ganar Copa de la Liga 2026 y el espejo con Christian Cueva

Jostin Alarcón con Infobae Perú: las claves del crecimiento en Sport Boys, su anhelo por ganar Copa de la Liga 2026 y el espejo con Christian Cueva

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético HOY: partido en el Callao por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Paraguay vs Bolivia HOY: partido amistoso en Washington por fecha FIFA 2026

Alianza Lima vs Boca Juniors 3-1: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por fecha 2 de ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026