Agresión sexual en Chiclayo: tres menores fueron retenidos tras ser acusados de abusar de escolar de 13 años

Investigan denuncia contra tres menores por agresión sexual a estudiante de 13 años en Chiclayo| Foto: Conversesa Catalunya

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Un nuevo caso de agresión a un menor de edad se reportó en Chiclayo, Lambayeque. La Policía Nacional del Perú (PNP) retuvo a tres adolescentes de 13, 14 y 16 años tras ser acusado de presunto abuso sexual a una escolar de 13 años, según consignó RPP Noticias.

Al conocer el testimonio de la menor, la madre se acercó a la comisaría del Norte de Chiclayo para presentar la denuncia correspondiente. De acuerdo con su testimonio, la menor salió de su casa, ubicada en el distrito de Pimentel, porque se reuniría con uno de sus compañeros de escuela.

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Pasaron algunas horas y la progenitora intentó comunicarse con la escolar, pero no obtuvo respuesta. Esto le generó preocupación y decidió acudir a la vivienda de su compañero, fue donde la ubicó a su hija desorientada.

Según la denuncia, la escolar declaró que los adolescentes la habrían obligado a ingerir una sustancia conocida como tusi. Luego perdió el conocimiento.

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La menor manifestó que, tras ese episodio, habría sufrido una agresión sexual por parte de uno de sus compañeros. Las circunstancias del hecho y la presunta participación de cada uno de los retenidos serán materia de investigación.

Los adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía de Familia, que deberá continuar con las actuaciones para esclarecer la denuncia presentada por la madre de la estudiante.

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Caso Liceo Naval

El caso se inició tras la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. Según las diligencias fiscales, el hecho habría ocurrido el 15 de septiembre dentro del bus que trasladaba a alumnos luego de una actividad de futsal. En la unidad viajaban escolares, el conductor y dos trabajadores del plantel.

La PNP detiene a dos militares acusados de violencia sexual en residencia estudiantil de Amazonas| Foto: Gemini IA (Minedu)

La familia del adolescente presentó la denuncia al día siguiente en la comisaría de San Borja. La Policía intervino a diez estudiantes de quinto de secundaria, integrantes del equipo sub-17 de futsal, mientras que la Séptima Fiscalía de Familia ordenó que el agraviado declare mediante cámara Gesell. El Ministerio de Educación activó el protocolo de convivencia escolar y protección de estudiantes.

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El Poder Judicial dispuso el internamiento de seis adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por cuatro meses. Durante ese tiempo, podrán recibir visitas de sus padres dos veces al mes.

Canales de ayuda para denunciar

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las víctimas, familiares o testigos pueden comunicarse de forma gratuita con la Línea 100, disponible las 24 horas en todo el país, para recibir orientación, consejería y soporte emocional ante casos de violencia sexual. También está habilitado el Chat 100.

El MIMP cuenta además con los Centros Emergencia Mujer y Familia, que brindan asesoría legal, atención psicológica y apoyo social.

Policía Nacional del Perú: En una situación de emergencia o peligro inmediato, se puede llamar al 105 o acudir a la comisaría más cercana para presentar la denuncia. La PNP debe recibir los reportes vinculados con presuntos delitos sexuales y activar las diligencias correspondientes.

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