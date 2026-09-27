A qué hora juega Alianza Lima vs Pinheiros HOY: partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima concluye el cuadrangular de la Noche Blanquiazul 2026 ante Pinheiros. - Crédito: @AlianzaLimaVB

Guardar

Hoy, domingo 27 de septiembre, Alianza Lima se dispone a cerrar su cuadrangular de la Noche Blanquiazul 2026 con un exigente encuentro contra Pinheiros, representa del vóley de Brasil. El sexteto encabezado por Alejandro Schneider llega en buena dinámica tras aprobatorias exhibiciones.

A qué hora juega Alianza Lima vs Pinheiros por la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima se mide ante Pinheiros en el Polideportivo Lucha Fuentes, durante la tercera jornada de la Noche Blanquiazul 2026. El partido empezará a las 18:00 en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami será a las 19:00. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile lo verán desde las 20:00; México, a las 17:00. El conjunto argentino será rival.

PUBLICIDAD

Alianza Lima, sonrisa plena en pretemporada. - Crédito: @AlianzaLimaVB

Dónde ver Alianza Lima vs Pinheiros por la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

La Noche Blanquiazul de Vóley 2026 tendrá cobertura televisiva a través de América TV, titular de los derechos de emisión del cuadrangular internacional. El partido podrá seguirse en las señales 4 y 704 HD, además de la plataforma América tvGO, que transmitirá las tres jornadas del certamen.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura punto a punto del segundo compromiso de las íntimas. El seguimiento incluirá la previa, las jugadas destacadas, el resumen y el resultado final del encuentro durante el partido.

El recorrido de Alianza Lima hacia la nueva temporada

En su calidad de tricampeón de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima ha preparado una serie de enfrentamientos, en su mayoría con oponentes de corte internacional, para llegar de la mejor manera posible en la nueva temporada, donde el reto máximo será consagrarse tetracampeón nacional.

PUBLICIDAD

Como parte de la pretemporada, el monarca peruano —como ya es una fiel costumbre— ha dado inicio a la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que se han congregado rivales de gran relieve. En la primera fecha, el sexteto victoriano superó a CAV Esquimo y mantuvo su línea recta sacándose de encima a Boca Juniors.

Con un marcador final de 3 sets a 0, Alianza Lima demuestra su poderío en la cancha. Observa la jugada final y la eufórica celebración del equipo junto a sus apasionados seguidores. | América TV

Dejando muy buenas sensaciones en su propio circuito amistoso, Alianza Lima dará por cerrada su participación midiéndose contra el Pinheiros. Posteriormente, responderá a la invitación de Regatas Lima para posicionarse como su contrincante en su jornada de presentación.

Con anterioridad, el conjunto liderado por el argentino Alejandro Schneider, quien ha llegado a La Victoria con la consigna de seguir la estela de su compatriota Facundo Morando, dijo presente en la Brasil Cup para sostener enfrentamientos destacados contra Gerdau Minas y Fluminense, los cuales impusieron su jerarquía.

PUBLICIDAD

Jugadoras del equipo de voleibol de Alianza Lima celebran la victoria frente al club español CAV Esquimo durante la Noche Blanquiazul. (Alianza Lima Vóley)

Al momento que se dé el cierre a los juegos amistosos, Alianza Lima quedará totalmente enfocado en el arranque de la LPV 2026/27, aunque la mirada deberá ir más allá al afrontar dos exámenes de mucha altura: el Campeonato Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes FIVB.

Para que el recorrido sea más que ilusionante, las autoridades del actual club símbolo del vóley peruano echaron mano a las finanzas para reforzar al plantel con incorporaciones diferenciales que dará mucho qué hablar a lo largo del ejercicio próximo. Los nuevos rostros son Taylor Fricano, Allison Holland, Flavia Montes, Cristina Cuba y Daniela Bulaich.

PUBLICIDAD

Intenso enfrentamiento en la Noche Blanquiazul de Vóley, donde Alianza Lima se enfrenta a Boca Juniors. Revive la emocionante jugada final que le otorgó el primer set al equipo blanquiazul con un marcador de 25-22, desatando la euforia de la hinchada | América TV

Citadas para la Noche Blanquiazul 2026

Cristina Cuba (armadora)

Maria Alejandra Marin (armadora)

Ioana Baciu (opuesta)

Taylor Fricano (opuesta)

Sandra Ostos (punta)

Esmeralda Loroña (punta)

Daniela Bulaich (punta)

Nayeli Yábar (punta)

Ysabella Sánchez (punta)

Clarivett Yllescas (central)

Flavia Montes (central)

Allie Holland (central)

Diana de la Peña (central)

Zahira Quiñe (líbero)

Esmeralda Sánchez (líbero)