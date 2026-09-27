Perú

Guardianes de las flores: Perú cuenta con más de 300 mil colmenas tecnificadas, ¿cuánta miel producen al año?

Las regiones de Cusco, Cajamarca, Apurímac, Áncash y La Libertad destacan entre los principales centros de producción apícola, de acuerdo con MIDAGRI

Abejas sin aguijón obtienen reconocimiento legal y protección de su hábitat en la Amazonía peruana. (Foto: Difusión)
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego organizó el Festival de la Miel para fomentar el consumo de derivados apícolas.
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Perú cuenta con más de 300 mil colmenas tecnificadas destinadas a la producción de miel y derivados, según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La actividad integra la economía de más de 40 mil familias y tuvo protagonismo durante la conmemoración del Día del Apicultor Peruano, celebrada el 23 de setiembre.

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La producción nacional se sitúa entre 2.300 y 2.500 toneladas anuales de miel, con un rendimiento promedio de 10,8 kilogramos por colmena al año.

Para numerosas familias rurales, la apicultura complementa las labores agrícolas y aporta ingresos adicionales, además de contribuir a la polinización de cultivos y de especies vegetales.

abejas - miel
La especie introducida Apis mellifera constituye la base de la apicultura comercial en el territorio peruano.

Cusco, Cajamarca y Apurímac concentran parte de la producción apícola

Las principales zonas de producción se localizan en Cusco, Cajamarca, Apurímac, Áncash y La Libertad. También existen áreas apícolas en Junín, Pasco, San Martín y Oxapampa, así como en la costa y los bosques secos de Piura, Lambayeque y Lima.

El Midagri organizó el Festival de la Miel, conocido como Festimiel, los días 24 y 25 de setiembre en su sede de Jesús María. La actividad buscó promover el consumo de miel y de productos derivados, como polen, propóleo, cera y jalea real, además de visibilizar el trabajo de los productores vinculados con la cadena apícola.

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La abeja que predomina en la actividad comercial es la Apis mellifera, conocida como abeja melífera o doméstica. Esta especie fue introducida en América desde Europa y se adapta a diferentes zonas del país, por lo que constituye la base de la mayor parte de la producción de miel en colmenas manejadas por apicultores.

Panel de abejas con miel. (foto: Alfa Editores)
La meliponicultura abarca la crianza de abejas sin aguijón en regiones amazónicas y en el VRAEM.

Las abejas sin aguijón tienen presencia en la Amazonía y el norte peruano

Junto con la abeja melífera, Perú alberga una diversidad de especies nativas. La Dirección Regional de la Producción de San Martín informó que existen 175 especies de abejas nativas en el país. Una parte corresponde a las meliponas, insectos sin aguijón que habitan sobre todo en regiones tropicales y subtropicales.

La crianza de estas especies recibe el nombre de meliponicultura. En Loreto, San Martín, Madre de Dios, Junín, Tumbes y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se registran experiencias de manejo de abejas nativas.

Las especies nativas como la Tetragonisca angustula aportan a la polinización de la flora local.
Las especies nativas como la Tetragonisca angustula aportan a la polinización de la flora local.

Entre las especies utilizadas figuran Melipona eburnea, Melipona grandis y Tetragonisca angustula, conocida en algunas comunidades como angelita o ramichi.

Estas abejas producen miel en menor volumen que la Apis mellifera, pero cumplen una función relevante en la polinización de la flora local. Su conservación también depende de la protección de los árboles donde construyen sus nidos y de la disponibilidad de flores durante el año.

Los plaguicidas pueden afectar a las abejas y a la polinización

El uso de agroquímicos constituye uno de los riesgos para los polinizadores. Estudios citados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyeron que los neonicotinoides imidacloprid y clothianidin pueden representar riesgos para abejas melíferas, abejorros y abejas solitarias. El clorpirifos también ha sido asociado con efectos sobre la orientación y el sistema nervioso de las abejas.

El Tribunal Constitucional del Perú ordenó el 24 de julio la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de productos fitosanitarios con clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin para alimentos de consumo interno. El fallo dio al Servicio Nacional de Sanidad Agraria 90 días hábiles para reevaluar esas sustancias y 180 días para implementar un plan interinstitucional de control.

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