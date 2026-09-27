El golazo de José Davey para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Atlético por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026

No lo dejo ni respirar. Cuando apenas se un par de minutos, Sport Boys puso el 1-0 ante Alianza Sullana por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga . El autor del tanto fue el juvenil José María Davey tras un excelente pase de Alarcón.

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