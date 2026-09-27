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El golazo de José Davey para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Atlético por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Los rosados se adelantaron en el marcador apenas recién comenzado el duelo ante los ‘churres’ en el Miguel Grau del Callao

¡Explota el puerto! Revive la emocionante jugada y la precisa definición de José María Dávey para poner en ventaja a Sport Boys en los primeros instantes del partido contra Alianza Atlético | América TV
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No lo dejo ni respirar. Cuando apenas se un par de minutos, Sport Boys puso el 1-0 ante Alianza Sullana por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga. El autor del tanto fue el juvenil José María Davey tras un excelente pase de Alarcón.

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