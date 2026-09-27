Gol insólito de José Ingrati tras garrafal error del arquero de Sport Boys ante Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026

José Ingratti apareció para devolverle la paridad a Alianza Atlético en el duelo ante Sport Boys por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026, disputado este domingo 27 de septiembre. El delantero del ‘Vendaval’ aprovechó un garrafal error del arquero Jeferson Nolasco y marcó el 1-1 en el estadio Miguel Grau del Callao, luego de un inicio favorable para el conjunto ‘rosado’.
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