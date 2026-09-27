Gol insólito de José Ingrati tras garrafal error del arquero de Sport Boys ante Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026

José Ingratti apareció para devolverle la paridad a Alianza Atlético en el duelo ante Sport Boys por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026 , disputado este domingo 27 de septiembre. El delantero del ‘Vendaval’ aprovechó un garrafal error del arquero Jeferson Nolasco y marcó el 1-1 en el estadio Miguel Grau del Callao, luego de un inicio favorable para el conjunto ‘rosado’ .

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