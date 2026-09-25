Perú

Primer caso de muerte por sarampión reconocido oficialmente en Perú: adolescente de 16 años falleció en Loreto tras una neumonía

El adolescente pertenecía a una comunidad de Ramón Castilla y no contaba con ninguna dosis contra el sarampión. La Diresa Loreto reportó 44 casos confirmados hasta la Semana Epidemiológica 36

Loreto reportó la muerte de un adolescente de 16 años como el primer deceso por sarampión reconocido oficialmente en Perú. (Composición: Infobae)
Loreto reportó la muerte de un adolescente de 16 años como el primer deceso por sarampión reconocido oficialmente en Perú. (Composición: Infobae)
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Un adolescente de 16 años falleció en Loreto tras presentar complicaciones respiratorias asociadas al sarampión, en el primer deceso por esta enfermedad reconocido oficialmente en Perú. El caso corresponde a un menor de la comunidad evangélica cristiana de Alto Monte, ubicada en la provincia de Ramón Castilla.

La muerte ocurrió después de que el cuadro respiratorio del adolescente evolucionara hacia una neumonía. El caso fue detectado durante las acciones de búsqueda activa que desarrolla la Dirección Regional de Salud de Loreto en las comunidades afectadas por la propagación del virus.

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De acuerdo con la información proporcionada por el director regional de salud de Loreto, Percy Vargas, el menor no contaba con ninguna dosis contra el sarampión. La autoridad atribuyó la ausencia de inmunización a factores socioculturales presentes en la comunidad a la que pertenecía el adolescente.

El caso se registra en un contexto de circulación del virus en Loreto. Hasta la Semana Epidemiológica 36, la región reportó 280 casos notificados y 44 confirmados mediante pruebas moleculares, según los datos expuestos por la autoridad sanitaria regional.

Adolescente no contaba con ninguna dosis de vacuna

Sarampión importado desde Bolivia. (Foto: Minsa)
Sarampión importado desde Bolivia. (Foto: Minsa)

Percy Vargas explicó que el adolescente fue localizado durante la búsqueda activa de casos que realiza el sector Salud en las comunidades de Loreto. En un inicio, el paciente presentó un problema respiratorio, pero su condición evolucionó hacia un cuadro de neumonía.

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La ausencia de vacunación fue uno de los factores señalados por la autoridad regional dentro del caso. El adolescente pertenecía a la comunidad evangélica cristiana de Alto Monte, donde, según explicó Vargas, existen restricciones relacionadas con la intervención del personal sanitario para las jornadas de inmunización.

El director regional de salud precisó: “No permiten que el personal de salud intervenga en esta zona en relación a lo que es la vacunación”. La declaración fue realizada durante una entrevista con TV Perú.

Vargas manifestó respeto por las creencias religiosas de la población, pero también señaló la responsabilidad social vinculada con la prevención de enfermedades. En ese marco, la autoridad sanitaria insistió en la importancia de la vacunación ante la presencia de casos de sarampión en la región.

Los registros expuestos por la Dirección Regional de Salud muestran una incidencia particular en la provincia de Ramón Castilla, donde se confirmaron 15 casos de sarampión. Los pacientes tienen entre 11 y 29 años y, según la información proporcionada por Vargas, la mayoría corresponde al sexo masculino.

Minsa señala síntomas asociados al sarampión

El Minsa emitió la segunda alerta epidemiológica. (Foto: Infobae Perú / Andina)
El Minsa emitió la segunda alerta epidemiológica. (Foto: Infobae Perú / Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa) señala que el sarampión suele presentarse con fiebre alta, tos seca, secreción nasal y ojos rojos o llorosos. La enfermedad puede generar complicaciones, por lo que la vacunación constituye una de las principales medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias.

Ante la situación registrada en Loreto, el director regional de salud pidió a la población acudir a los establecimientos de salud para recibir la vacuna de forma gratuita. La autoridad señaló la inmunización como una medida para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad.

El caso del adolescente de Alto Monte fue reportado por Percy Vargas como el primer fallecimiento por sarampión reconocido oficialmente en el país, luego de que el menor presentara primero un problema respiratorio y posteriormente un cuadro de neumonía.

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