Pese a reprogramación del concierto de Robbie Williams, usuarios pueden efectuar el reembolso de las entradas

Mientras Ticketmaster prepara nuevas indicaciones, el Indecopi recordó las obligaciones de los organizadores. Foto: EFE

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La reprogramación de la segunda fecha del concierto de Robbie Williams en Lima no implica que los compradores deban aceptar necesariamente las nuevas condiciones del espectáculo. El Indecopi precisó que quienes no estén de acuerdo con la modificación pueden solicitar la devolución del importe total pagado por sus entradas.

La presentación, prevista inicialmente para el 24 de septiembre en Arena 1 Park, fue suspendida luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura del recinto. Mientras Ticketmaster informó que enviará nuevas indicaciones a los compradores, la autoridad de protección al consumidor recordó las obligaciones que corresponden a las empresas organizadoras.

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Indecopi establece condiciones para solicitar la devolución

Ante la reprogramación del evento, los consumidores que decidan no aceptar las nuevas condiciones tienen derecho a pedir el reembolso total del valor de las entradas. De acuerdo con el Indecopi, el organizador deberá devolver el dinero en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que el comprador presente su solicitud, conforme a lo establecido por la Ley N°32415.

Para hacer efectivo este derecho, la empresa responsable del espectáculo debe comunicar de manera oportuna cuál será el procedimiento que deberán seguir los asistentes. Asimismo, está obligada a habilitar inmediatamente los canales de atención necesarios para que los consumidores puedan tramitar la devolución de sus boletos.

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El cantante británico Robbie Williams salió de su hotel en Miraflores para dirigirse directamente a sus fanáticos peruanos, lamentando los sucesos y prometiendo un pronto regreso para compensarlos. - Latina Noticias

Ticketmaster todavía no define la nueva fecha

El pronunciamiento del Indecopi se conoce luego de que Ticketmaster confirmara que la segunda presentación de Robbie Williams será reprogramada. La plataforma señaló que próximamente proporcionará más información a los compradores mediante la dirección de correo electrónico registrada al momento de adquirir las entradas.

Hasta el momento, no se ha informado cuál será la nueva fecha del espectáculo ni se ha precisado si el evento volverá a realizarse en Arena 1 Park. Tampoco se ha comunicado cómo funcionará la validación de los boletos que fueron adquiridos para la presentación del 24 de septiembre.

La ticketera indicó que las próximas comunicaciones estarán sujetas a la información que proporcione la organización. En tanto, ONE Entertainment anunció previamente que trabaja en la reprogramación y que comunicará oficialmente la fecha una vez que concluya las coordinaciones con el equipo del artista.

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Investigación preliminar por la suspensión

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi Lima Norte inició una investigación preliminar de oficio contra las empresas vinculadas con la organización del concierto. El objetivo es determinar las circunstancias de lo ocurrido y verificar que se cumplan las obligaciones correspondientes frente a los consumidores afectados.

Por ahora, se desconoce la nueva fecha del concierto y si este regresará a Arena 1 Park. Foto: La Cámara

Esta actuación se suma a la supervisión que realiza la institución sobre las empresas responsables del espectáculo. El Indecopi también aclaró que los organizadores pueden comunicar voluntariamente las medidas que adopten ante una cancelación o reprogramación, pero hacerlo no elimina sus obligaciones ni impide que se desarrollen investigaciones dentro de las competencias de la autoridad.

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Posibles sanciones si se detectan infracciones

Si durante las diligencias aparecen indicios de incumplimientos al Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Indecopi podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador. De comprobarse las infracciones correspondientes, las empresas involucradas podrían recibir multas de hasta 450 UIT.

Además de una eventual multa, la autoridad puede disponer medidas correctivas destinadas a atender la situación de los consumidores, cuando corresponda. Estas acciones dependerán de los resultados que arroje la investigación y de la determinación de eventuales responsabilidades.

La suspensión ocurrió después de que la Municipalidad de San Miguel reportara deficiencias en las vías de evacuación, problemas durante la salida del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la primera presentación de Robbie Williams, realizada el 23 de septiembre.

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Fans de Robbie Williams se resistieron por varias horas salir del Arena 1 a pesar de que la Municipalidad de San Miguel clausuró el recinto y canceló la segunda fecha del artista británico. Latina Noticias

Mientras se define el futuro del espectáculo, el artista británico se reunió con seguidores que esperaban novedades en Lima y manifestó su pesar por no haber podido realizar la segunda fecha. “Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, expresó Williams.