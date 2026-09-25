Ticketmaster se pronuncia sobre reprogramación de segunda fecha de Robbie Williams en Lima

Ticketmaster se pronuncia sobre reprogramacíón de segunda fecha de Robbie Williams en Lima

Guardar

Ticketmaster confirmó la reprogramación del concierto de Robbie Williams que debía realizarse el jueves 24 de septiembre en Arena 1 Park. La ticketera informó que comunicará próximamente los detalles a los compradores mediante el correo electrónico registrado durante la compra.

El anuncio se difundió después de que la Municipalidad de San Miguel ordenara la clausura inmediata de Arena 1 Park y suspendiera la segunda presentación del cantante británico en Lima. La decisión municipal se tomó tras las observaciones registradas durante el primer concierto, realizado el miércoles 23 de septiembre.

PUBLICIDAD

Ticketmaster señaló que la reprogramación fue informada por la organización del evento. Por ahora, no se ha comunicado la nueva fecha, el recinto donde podría realizarse el show ni un procedimiento de devolución para las personas que compraron entradas para la función suspendida.

“Debido a la reciente clausura del recinto dispuesta por las autoridades, la Organización ha informado la reprogramación del concierto de Robbie Williams inicialmente programado para hoy, jueves 24 de septiembre, en Arena 1 Park”, indicó Ticketmaster en su comunicado.

Ticketmaster enviará información al correo de los compradores

La plataforma de venta de entradas lamentó los inconvenientes ocasionados por la suspensión de la segunda fecha de Robbie Williams en Lima. Además, precisó que las actualizaciones serán enviadas directamente a los clientes que adquirieron sus boletos.

PUBLICIDAD

“Como ticketera oficial del evento, estaremos comunicando próximamente mayor información en línea a lo establecido por la Organización, a través del correo electrónico registrado durante la compra”, señaló Ticketmaster.

La empresa no informó una fecha estimada para el envío de estas comunicaciones. Tampoco indicó si las entradas adquiridas para el jueves 24 de septiembre serán válidas automáticamente para el concierto reprogramado o si los asistentes tendrán alguna alternativa en caso no puedan acudir a la nueva fecha.

El anuncio llega luego de una jornada de confusión entre los seguidores de Robbie Williams. Decenas de personas permanecieron durante varias horas en los exteriores de Arena 1 Park, pese a que la Municipalidad de San Miguel ya había confirmado que el concierto no se realizaría.

Algunos fanáticos esperaban una comunicación de ONE Entertainment, productora responsable del espectáculo, y de Ticketmaster Perú. Sin embargo, personal de la Municipalidad de San Miguel y agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron perifoneos en los exteriores del recinto para informar que el evento estaba suspendido y pedir a los asistentes que se retiraran de la zona.

PUBLICIDAD

La ticketera informó que enviará novedades a los compradores mediante el correo registrado durante la compra.

One Entertainment anunció que el concierto será reprogramado

Antes del pronunciamiento de Ticketmaster, ONE Entertainment informó que el concierto será reprogramado y que la nueva fecha será anunciada luego de las coordinaciones con el equipo de Robbie Williams.

“Ante esta situación, One Entertainment anuncia que el concierto será reprogramado y que la nueva fecha será comunicada oficialmente en breve, una vez culminadas las coordinaciones correspondientes con el equipo del artista”, expresó la productora.

La empresa sostuvo que atendió desde las primeras horas del jueves los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel. Según señaló, realizó acciones para que el show pudiera llevarse a cabo bajo las condiciones de seguridad solicitadas.

PUBLICIDAD

“Desde las primeras horas de hoy, One Entertainment subsanó los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel para garantizar la realización del concierto bajo las condiciones de seguridad requeridas; sin embargo, hasta el cierre de este comunicado de prensa no obtuvimos respuesta alguna para poder realizar el show”, indicó.

ONE Entertainment no detalló las medidas implementadas ni precisó si Arena 1 Park volverá a ser el escenario del concierto reprogramado. La productora también señaló que busca concretar el espectáculo en la fecha más cercana posible.

La suspensión se produjo después de que la Municipalidad de San Miguel informara que detectó problemas en las vías de evacuación, desorden durante la salida del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales al término de la primera presentación del artista británico.

“Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”, sostuvo el municipio.

PUBLICIDAD

One Entertainment señaló que mantiene coordinaciones con el equipo del artista para concretar la reprogramación.

Robbie Williams se reunió con sus fans tras la suspensión

Mientras los seguidores esperaban una definición sobre el concierto en Arena 1 Park, Robbie Williams salió a los exteriores del Hotel Belmond, en Miraflores, para encontrarse con un grupo de fanáticos.

El artista británico interpretó fragmentos de “Angels” acompañado por sus músicos. También mostró una camiseta de Perú con su apellido en la espalda y expresó su tristeza por no poder realizar la segunda fecha.

“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, dijo Williams ante los asistentes.

Esto debido a la cancelación de su segundo concierto en Lima - Crédito: Latina.

Con el pronunciamiento de Ticketmaster, los seguidores deberán esperar el correo electrónico asociado a la compra de sus entradas y las publicaciones oficiales de ONE Entertainment para conocer la nueva fecha del concierto, la validez de los boletos y cualquier otra medida relacionada con la reprogramación.

PUBLICIDAD