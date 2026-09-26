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Macla Yamada rompe su silencio sobre los rumores de ruptura con actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Estoy soltera”

La actriz confirmó en Ouke que terminó su relación de dos años con Fernando Niño y aclaró fotos con Emanuel Soriano en el concierto de Robbie Williams.

Macla Yamada rompió su silencio acerca de los rumores del fin de su relación con actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’
Macla Yamada rompió su silencio acerca de los rumores del fin de su relación con actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’
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Macla Yamada confirmó que está soltera durante su porgrama de streaming ‘Ouke’ y reveló que su relación con el actor Fernando Niño llegó a su fin después de dos años. La declaración surgió a partir de una pregunta directa de la actriz Brigitte Jouannet, una de las invitadas al espacio.

La confirmación puso fin a las especulaciones sobre el vínculo entre Yamada y Niño, conocido por interpretar a Juan Pablo Sambucetti en Al Fondo Hay Sitio’. La actriz no dio detalles sobre los motivos de la ruptura ni precisó cuándo terminó la relación.

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“Macla. Tú... ¿estás soltera? Queremos saber. Porque si no, puedes salir con quien quieras”, le preguntó Brigitte Jouannet durante la conversación.

Ante las risas de los presentes, Macla respondió: “Yo soy soltera, sí. Y es algo que no he dicho, ¿no? Es nuevo, es novedoso. Brigitte sacó info. Apláudanle a Brigitte, que sacó una información que nadie se atreve a preguntar directamente”.

La relación entre Macla Yamada y Fernando Niño se había desarrollado lejos de grandes exposiciones públicas. Sin embargo, ambos habían compartido algunos detalles de cómo se conocieron y de la conexión que construyeron dentro del ambiente artístico.

Cómo comenzó el romance entre Macla Yamada y Fernando Niño

Macla Yamada contó en una entrevista con Trome que conoció al actor argentino mientras él formaba parte de la obra de teatro Velas de cumpleaños. En ese espacio comenzaron a compartir tiempo, se hicieron amigos y, con el paso de los encuentros, el vínculo cambió.

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La actriz recordó especialmente el momento de su primer beso. “Él me preguntó si podía besarme”, contó sobre Fernando Niño, un gesto que destacó al recordar el inicio de la relación.

Por su parte, el actor también habló públicamente de la impresión que tuvo al verla actuar. “La primera vez que la vi actuar quedé admirado. Después vino la amistad, pero confieso que ya estaba embobado”, declaró a Trome.

Yamada tiene 31 años y Niño, 42. La pareja mantenía una diferencia de 11 años de edad y, pese a que su romance había despertado interés entre sus seguidores, ambos solían reservar los detalles de su vida privada.

La revelación de Macla se produjo en una jornada en la que también hubo preguntas sobre la situación sentimental de Carlos Orozco. Brigitte Jouannet le consultó si estaba soltero, luego de que la comunidad de Ouke comenzara a relacionarlo sentimentalmente con Yamada.

“¿Estás... soltero? ¿Solterísimo?”, le preguntó la actriz. Carlos Orozco respondió de forma breve: “Sí, estoy soltero”.

La declaración llegó después de versiones sobre el final de su romance con la bailarina Mane Acosta. Además, las bromas entre Orozco y Yamada se intensificaron en las últimas transmisiones y llevaron a que parte del público los vinculara como una posible pareja.

Macla y Fernando Niño.
Macla y Fernando Niño.

La salida de Macla Yamada con Emanuel Soriano

Las especulaciones sobre Macla Yamada aumentaron después de que fuera vista en el último concierto de Robbie Williams junto a su expareja, Emanuel Soriano. La aparición de ambos generó comentarios en redes sociales y alimentó versiones sobre una eventual reconciliación.

Durante el streaming, la actriz decidió responder a esas interpretaciones y cuestionó los comentarios que sugieren que una mujer es llevada o traída por otra persona.

A mí nadie me lleva, a mí nadie me trae. A mí nadie es como: ‘Se la llevó, hizo’. Allá con... a otro perro con ese hueso. Pocas cosas me molestan más. Pocas cosas en el mundo me molestan más que eso”.

Yamada explicó que no suele hablar de su vida privada, aunque eligió hacerlo ante la repetición de las versiones. “Yo pocas veces hablo de mi vida, qué sé yo, acá el chongo abunda. Pero como veo que es algo que se repite y yo los quiero ante todas las cosas y posiblemente, incluso habiéndome renegado ligeramente. A mí no me gusta ese comentario de: ‘Tal se la llevó, tal hizo’, porque si así fuera, ¿adivina qué? Es mi decisión. A mí nadie me lleva y nadie me trae”.

La actriz insistió en que no se siente cómoda con ese tipo de expresiones. “Yo no, no... esas ideas de 1210 no, no me gustan, no me siento cómoda”, afirmó.

Luego, se refirió de manera directa a la fotografía con Soriano durante el show de Robbie Williams. “Porque me han sacado una foto con nada más y nada menos que Emmanuel Soriano Talavérano, el día del concierto a Robbie Williams cantando: ‘I just wanna feel real love’. Ah, ¿no? Y a partir de eso se han hecho un montón de noveluzcas, ¿no? Noveluzcas van, noveluzcas vienen”.

Macla Yamada confirmó que está soltera durante una transmisión de Ouke. YouTube: La Roro Network
Macla Yamada confirmó que está soltera durante una transmisión de Ouke. YouTube: La Roro Network

El cruce con Carlos Orozco en el streaming

Macla Yamada también cuestionó el silencio de Carlos Orozco frente a las especulaciones de sus seguidores. “Y la segunda razón por la que estoy molesta es por el silencio de Carlos Orozco”, señaló.

“¿Yo qué hice? ¿Silencio de qué?”, respondió Orozco. Cuando otras voces le pidieron que hablara, él sostuvo: “Yo, porque soy un caballero, no digo nada. Mi silencio...”.

La conversación continuó entre bromas. Orozco dijo que los comentarios del público lo afectaban: “Lo veo, me destruye”. Ante la insistencia de los presentes, agregó: “Me aplasta” y “Me deja en añicos”.

Macla respondió con una referencia a una reunión posterior a Ritmo Bestial. “¿Ah, sí? ¿Y por qué te viste destruido si en la noche hemos estado ahí todos juntos Celebrando mi cumpleaños, donde yo te he contabilizado con mi mano de cuy”.

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