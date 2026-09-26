Perú

Derrame de 40 galones de ácido nítrico en el Cercado de Lima dejó dos trabajadores afectados

El mayor CBP Marcos Pajuelo Herrera explicó que los Bomberos realizan labores para remover y diluir el producto químico derramado, mientras se coordinab con Sedapal ante el posible ingreso del ácido al sistema de desagüe

Una emergencia por materiales peligrosos se registró en un predio de la cuadra 10 del jirón Zorritos, donde 40 galones de ácido nítrico se derramaron de un contenedor. Dos trabajadores resultaron afectados y fueron trasladados al Hospital Loayza. En el lugar, los Bomberos realizaron labores para contener y retirar el producto químico. Fuente: Exitosa Noticias
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Dos trabajadores resultaron afectados tras el derrame de 40 galones de ácido nítrico registrado al interior de un predio ubicado en la cuadra 10 del jirón Zorritos, en el Cercado de Lima. La emergencia se produjo durante la manipulación de un contenedor que almacenaba el producto químico y movilizó al menos nueve unidades de la Compañía de Bomberos.

El incidente ocurrió cerca del mediodía en las instalaciones de la empresa Representaciones Químicas Universal. De acuerdo con el comandante departamental de la IV Comandancia Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Marcos Roberto Pajuelo Herrera, el recipiente tenía una capacidad de 55 galones y aproximadamente 40 galones de ácido nítrico terminaron derramados.

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Parte del producto también llegó a un sumidero conectado al sistema de desagüe de la empresa. Ante este escenario, los Bomberos solicitaron el apoyo de Sedapal para evaluar si el material químico representaba algún riesgo para el desagüe de la ciudad.

Un camión de bomberos rojo, una ambulancia y agentes de policía afuera de un edificio de ladrillos naranjas
Unidades de bomberos y policía atienden la emergencia producida por el derrame de ácido nítrico en un predio del Cercado de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Ácido nítrico alcanzó el sistema de desagüe tras el derrame

El derrame se registró cuando trabajadores de Representaciones Químicas Universal aparentemente intentaron manipular el cilindro que contenía el ácido nítrico. La maniobra provocó la emergencia dentro del establecimiento, según explicó el comandante Pajuelo Herrera en declaraciones recogidas por Exitosa Noticias.

“Se ha tratado de un derrame de ácido nítrico en un contenedor de cincuenta y cinco galones. Cuarenta galones se derramaron”, señaló el jefe bomberil al medio de comunicación.

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La emergencia adquirió mayor complejidad debido a que una parte del producto químico alcanzó un sumidero del desagüe propio de la empresa. Pajuelo Herrera explicó que este sistema podía conectar con el desagüe de la ciudad, por lo que resultaba necesario determinar si el derrame generaba algún riesgo.

Para esta evaluación, los equipos de emergencia contaron con el apoyo de Sedapal, que debía verificar las condiciones del sistema y determinar si el ácido nítrico comprometió la infraestructura de desagüe.

Bomberos y un camión de rescate permanecen junto a una carpa naranja en la calle, frente a un edificio grande de ladrillos rojos
Bomberos atienden una emergencia por el derrame de ácido nítrico frente a una empresa en el Cercado de Lima. (Foto: Facebook / Roger García)

Trabajadores afectados por el derrame fueron llevados al Hospital Loayza

Los dos trabajadores de la empresa resultaron afectados durante el incidente y recibieron atención luego de la emergencia. Según explicó el comandante de los Bomberos, ambos se encontraban manipulando aparentemente el contenedor cuando se produjo el derrame.

“Estas personas han sido atendidas rápidamente y trasladadas a un nosocomio cercano”, declaró Pajuelo Herrera a Exitosa Noticias.

Posteriormente, se informó que los dos afectados fueron trasladados en una ambulancia del SAMU hasta el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde recibían atención médica.

Hasta el momento de la información difundida sobre la emergencia, el estado de salud de ambos trabajadores permanecía bajo pronóstico reservado. No se informaron públicamente mayores detalles sobre las lesiones que presentaban.

Bomberos vestidos con trajes de protección y personal de salud junto a una ambulancia en una esquina urbana
Bomberos y personal de salud responden ante el derrame de ácido nítrico ocurrido en el jirón Zorritos del Cercado de Lima. (Foto: Facebook / Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro )

Bomberos avanzan en el control del derrame de ácido nítrico en el Cercado de Lima

La emergencia por derrame de ácido nítrico movilizó al menos nueve unidades de la Compañía de Bomberos debido a que se trataba de un incidente con materiales peligrosos. Los equipos especializados trabajaron para contener el producto y evitar una mayor propagación.

Pajuelo Herrera informó que, durante la tarde, la emergencia se encontraba controlada en aproximadamente 90 %. Sin embargo, todavía quedaban labores pendientes para retirar por completo el material derramado.

“Todavía tenemos que terminar la remoción, tenemos que terminar de levantar el producto”, explicó el comandante a Exitosa Noticias.

Los Bomberos también aplicaban sustancias destinadas a controlar y diluir el producto químico. Posteriormente, el material debía recibir un tratamiento adecuado y ser retirado por una empresa especializada en la disposición final de productos químicos, con el objetivo de trasladarlo hacia una zona segura.

El ácido nítrico es un compuesto químico altamente corrosivo y oxidante que puede provocar daños graves al entrar en contacto con la piel, los ojos o al ser inhalado en forma de vapores. La exposición puede ocasionar quemaduras químicas, irritación severa de las vías respiratorias y lesiones oculares, mientras que una exposición prolongada o de mayor intensidad puede generar afectaciones más graves.

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