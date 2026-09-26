Perú

Es falso que el Callao tenga la tasa más alta de tuberculosis del país, como afirmó candidata

La candidata Cinthya Camasca afirmó durante un debate que el Callao lidera la incidencia de tuberculosis en el Perú, pero los registros actualizados del Ministerio de Salud sitúan a la región en el quinto puesto. La verificación fue publicada por PerúCheck

Un puerto con grúas, contenedores de carga, un cartel con la palabra CALLAO en mayúsculas, una bandera peruana y el Castillo Real Felipe al fondo.
El puerto del Callao muestra su actividad moderna con grúas y contenedores frente al histórico Castillo Real Felipe. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La aspirante al Gobierno Regional del Callao por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Cinthya Camasca, sostuvo en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que la región tenía “la tasa de tuberculosis más alta del país”, con 138 casos por cada 100.000 habitantes. Según informó PerúCheck, el dato correspondía a 2022 y no reflejaba el escenario más reciente.

El Callao registró 135 casos por cada 100.000 habitantes en 2025

La Sala Situacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud (Minsa), cuyo reporte más actualizado fue publicado en marzo, consignó que el Callao tuvo en 2025 una tasa de 135 casos por cada 100.000 habitantes.

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La cifra se aproxima al número mencionado por Camasca, aunque no respalda la afirmación de que la región encabeza el ranking nacional. En ese comparativo, el Callao quedó detrás de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Lima.

Ucayali registró una tasa de 208,7 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta entre las regiones. Le siguieron Loreto, con 163,8; Madre de Dios, con 157,7; y Lima, con 136,6. El Callao ocupó el quinto lugar con 135.

Cinthya Camasca
Cinthya Camasca

Ucayali se mantuvo al frente de la incidencia regional

Los datos de los últimos ocho años muestran que el Callao permaneció entre las regiones con mayor incidencia de tuberculosis, aunque nunca alcanzó el primer puesto del país.

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Entre 2018 y 2020, la región ocupó el segundo lugar, por debajo de Ucayali. En ese período, la tasa chalaca osciló entre 122,5 y 187,2 casos por cada 100.000 habitantes.

El registro más alto de esa serie se produjo dentro de un contexto en el que la región mantuvo cifras elevadas. Sin embargo, la información anual también permite observar una reducción posterior de la incidencia. Para 2025, la tasa descendió a 135 casos por cada 100.000 habitantes.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer órganos como el cerebro, la columna vertebral, los huesos y los riñones. Entre sus síntomas figuran la tos, el cansancio, la pérdida de peso, la fiebre, los sudores nocturnos y el dolor en el pecho o la espalda.

Tuberculosis en Perú
Tuberculosis en Perú

El Perú registró más de 34 mil casos de tuberculosis en 2025

Durante 2025, el país registró 34.004 casos de tuberculosis, de acuerdo con la Sala Situacional del Minsa. Del total, el 65,7% correspondió a varones y el 34,3% a mujeres.

El dato expuesto por Camasca surgió del plan de gobierno regional de su agrupación para el período 2027-2030. El equipo de prensa de la candidata indicó que el número de 138 casos por cada 100.000 habitantes correspondía a 2022.

La representación de la candidata señaló que el documento partidario define la tasa del Callao como una de las más altas del país, sin afirmar que fuera la primera. También reconoció que, durante el debate del JNE, la formulación fue más categórica que la incluida en el plan.

“Gracias por la verificación; nos ayuda a precisar el dato en las próximas intervenciones de la candidata”, indicó el equipo de comunicaciones de Cinthya Camasca.

La candidata no aclaró durante el debate que su referencia correspondía a 2022. Tampoco precisó que el Callao figuraba entre las regiones con mayor incidencia, pero no al frente de la lista nacional.

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