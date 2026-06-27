Tuberculosis en Perú: síntomas, contagio y dónde buscar diagnóstico gratuito

Radiografías serían clave para frenar la tuberculosis temprana en Lima, según estudio de Harvard y el INS. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

La tuberculosis (TBC) continúa siendo una enfermedad que requiere detección temprana para evitar complicaciones y cortar la cadena de contagio. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una estrategia de prevención, diagnóstico y tratamiento gratuito para las personas que presentan sospecha de esta infección, principalmente cuando aparece uno de sus signos más frecuentes: la tos persistente por más de 15 días.

La enfermedad es causada por el Mycobacterium tuberculosis, conocido también como bacilo de Koch, y afecta principalmente a los pulmones. Su transmisión ocurre por vía aérea cuando una persona con tuberculosis activa elimina bacterias al ambiente al toser, hablar o estornudar.

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Ante la presencia de síntomas de alerta, los especialistas recomiendan no esperar a que el cuadro avance y acudir a un establecimiento de salud para realizar el descarte correspondiente.

Síntomas de alerta

El principal signo de sospecha de tuberculosis es una tos que permanece durante 15 días o más, con o sin presencia de flema. La doctora Julia Ríos Vidal, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Minsa, explicó que esperar a que aparezcan señales como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna o sangrado puede significar que la enfermedad ya se encuentra en una etapa más avanzada.

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Entre los síntomas que deben motivar una consulta médica se encuentran:

Tos persistente por más de 15 días.

Tos con flema.

Cansancio o debilidad constante.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Falta de apetito.

Fiebre, especialmente por las tardes.

Sudoración durante la noche.

La tuberculosis puede confundirse inicialmente con una infección respiratoria común, por lo que el tiempo de evolución de la tos es una señal clave para acudir a un centro de salud.

Diagnóstico gratuito

La tuberculosis puede propagarse por la sangre y causar lesiones en múltiples órganos. (Foto: Agencia Andina)

El descarte de tuberculosis se realiza principalmente mediante el examen de esputo o baciloscopía, una prueba que analiza una muestra de flema para identificar la presencia del bacilo causante de la enfermedad.

El Minsa señala que las personas con síntomas compatibles pueden acudir a los establecimientos de salud públicos para solicitar evaluación y realizarse el examen de manera gratuita. Si el resultado confirma la enfermedad, el paciente ingresa al programa de atención contra la tuberculosis y recibe seguimiento del personal sanitario.

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Los especialistas recuerdan que un diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento oportunamente y reducir el riesgo de contagiar a familiares o personas cercanas.

Además, cuando se confirma un caso, los contactos cercanos del paciente pueden ser evaluados para descartar posibles contagios, especialmente quienes comparten espacios cerrados durante largos periodos.

Entrega gratuita de medicamentos

Estudios sugiere que los pacientes pueden crear resistencia a la isoniazida, antibiótico para tratar la tuberculosis. (Foto referencial: Difusión)

La tuberculosis tiene tratamiento y puede curarse si la persona cumple correctamente con la medicación indicada por el personal de salud. En el Perú, el Minsa aplica la estrategia DOTS (Tratamiento Acortado Directamente Observado), que consiste en un seguimiento supervisado para asegurar que el paciente complete el esquema indicado.

El tratamiento suele extenderse durante varios meses y requiere constancia. Los especialistas advierten que abandonar los medicamentos puede provocar que la bacteria desarrolle resistencia, generando formas más difíciles de tratar como la tuberculosis multidrogorresistente.

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El Estado brinda atención integral y medicamentos gratuitos para los pacientes diagnosticados con tuberculosis en los establecimientos de salud públicos.

La importancia de la ventilación del hogar y la buena alimentación para prevenir el contagio

Debido a que la tuberculosis se transmite por el aire, una de las medidas preventivas más importantes es mantener los ambientes ventilados. Abrir puertas y ventanas permite renovar el aire y disminuir la concentración de partículas que podrían contener la bacteria.

También es recomendable:

Cubrirse al toser o estornudar.

No escupir en espacios públicos.

Evitar permanecer en lugares cerrados y con poca ventilación.

Mantener una alimentación adecuada para fortalecer las defensas del organismo.

Los especialistas señalan que factores como la desnutrición, enfermedades que reducen las defensas y vivir en condiciones de hacinamiento pueden aumentar el riesgo de desarrollar tuberculosis.

Ante una tos persistente, la recomendación del Minsa es acudir al establecimiento de salud más cercano y solicitar una evaluación. Detectar la tuberculosis a tiempo permite iniciar tratamiento, evitar complicaciones y proteger a las personas del entorno.

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