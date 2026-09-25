Intentan ingresar PlayStation a penal: contaba con dos mandos y tarjeta de memoria

También se encontraron reproductores portátiles de DVD y radios. Foto: Gobierno del Perú

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Personal del Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo evitó el ingreso de una serie de aparatos electrónicos que habían sido colocados entre productos destinados a uno de los economatos del recinto. La intervención se realizó durante una revisión inopinada dispuesta en el marco de las medidas de seguridad adoptadas tras la declaratoria de estado de emergencia en cinco penales del país.

Entre los objetos encontrados había una consola PlayStation acompañada de una tarjeta de memoria y dos mandos. También fueron descubiertos reproductores portátiles de DVD y radios, todos ocultos dentro de una bolsa que se encontraba entre los sacos enviados al economato 9, ubicado en el pabellón 3 de mediana seguridad.

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Hallazgo durante revisión de productos

La inspección permitió identificar dos reproductores portátiles de DVD, cada uno con sus respectivos controles, cargadores y accesorios. A estos se sumaron 19 radios portátiles, también acompañados por sus cargadores y cables, además de la consola PlayStation y sus accesorios.

Los productos estaban destinados al economato 9, registrado a nombre del interno Juan Agustín Vásquez Ramos. El recluso se encuentra en la celda 7 del pabellón 3 y cumple una condena de 10 años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado.

La Memory Card de PlayStation 2 era indispensable para los jugadores de esa época, ya que permitía guardar el progreso alcanzado en los videojuegos. Foto: Amazon

¿Para qué servía la tarjeta de memoria de la PlayStation 2?

La tarjeta de memoria de la PlayStation 2 cumplía una función central para los jugadores de esa generación: permitía almacenar los avances de los videojuegos. La consola no contaba con un disco duro destinado a guardar las partidas, por lo que los datos debían registrarse en una Memory Card para poder recuperarlos posteriormente.

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El modelo oficial utilizado por la PS2 tenía aproximadamente 8 MB de capacidad y empleaba memoria no volátil, de modo que podía conservar la información incluso cuando la consola estaba apagada. Allí podían almacenarse partidas, perfiles, configuraciones y otros archivos generados por los videojuegos, aunque el espacio requerido dependía de cada título.

La utilidad de este accesorio era especialmente evidente en juegos que podían requerir decenas de horas para ser completados. Sin una tarjeta, el jugador podía continuar mientras la consola permaneciera encendida, pero no tenía un medio habitual para conservar el progreso después de apagarla o reiniciarla.

Una tarjeta que podía trasladarse entre consolas

Las Memory Card tampoco estaban vinculadas permanentemente a una sola consola. Los jugadores podían retirar la tarjeta y utilizarla en otra PS2 compatible para acceder a sus partidas. Además, la consola permitía copiar datos, eliminar archivos y administrar el espacio disponible cuando comenzaba a llenarse.

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Tras la intervención, el caso fue comunicado a la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de Martha Rosales Echevarría, para las diligencias correspondientes. Foto: Gobierno del Perú

Sony también establecía una diferencia entre las tarjetas destinadas a la PS2 y las utilizadas por la PlayStation original. La primera empleaba el modelo de aproximadamente 8 MB, mientras que los juegos de la consola anterior utilizaban otro formato, identificado como SCPH-1020 y con una capacidad cercana a 120 KB.

El uso de estas tarjetas exigía determinadas precauciones. Retirarlas mientras se guardaban o cargaban datos podía ocasionar daños en la información almacenada. Por ello, el accesorio constituía una pieza importante para conservar las partidas y continuar una experiencia de juego en otra sesión.

INPE comunicó el caso a la Fiscalía

Tras culminar la intervención, las autoridades penitenciarias informaron sobre el hallazgo a la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de la fiscal Martha Rosales Echevarría. El despacho fiscal quedó encargado de realizar las diligencias correspondientes sobre los objetos encontrados durante la revisión.

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El INPE señaló que continuará reforzando los controles en los establecimientos penitenciarios del país. Estas acciones buscan impedir el ingreso de objetos no autorizados y mantener las condiciones de seguridad y orden dentro de los penales.