Qué ocurrió en la laguna Humantay tras la avalancha que sorprendió a turistas en Cusco

Transmisión informativa de Exitosa sobre la avalancha registrada en el nevado Humantay, en Cusco. En entrevista telefónica, Víctor Bustinza, representante del Instituto de Glaciares, explica que el evento correspondió a un deslizamiento de nieve fresca y aclara que no generó el desborde de la laguna. Asimismo, el especialista informa sobre la reducción de la superficie glaciar en la región.

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La avalancha de nieve registrada el 22 de septiembre cerca de la laguna Humantay, en Cusco, no provocó un desborde ni daños en las zonas ubicadas aguas abajo. El fenómeno sorprendió a los turistas que se encontraban en el área y que registraron en video el descenso de una masa blanca hacia el espejo de agua.

Víctor Bustinza, jefe de la oficina desconcentrada de la macroregión sur del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), explicó que el episodio correspondió al deslizamiento de nieve reciente acumulada en las laderas luego de precipitaciones previas. Según indicó, el volumen y las características del material impidieron que se produjera una alteración significativa en el nivel de la laguna.

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Las imágenes difundidas muestran una nube de nieve que descendió por una pendiente del nevado y se aproximó al cuerpo de agua. Parte del material alcanzó un sector reducido de la laguna, aunque no generó el desplazamiento de agua que podría haber derivado en una inundación en la cuenca baja, donde se encuentra el sector de Soraypampa.

El Instituto de Glaciares informa que un deslizamiento de avalancha alcanzó el espejo de agua sin provocar desbordes ni inundaciones aguas abajo.

La nieve reciente no tuvo la fuerza necesaria para desplazar el agua

Bustinza diferenció este tipo de deslizamiento de los desprendimientos de grandes bloques de roca o hielo, que representan un escenario de mayor riesgo. Esos materiales pueden adquirir velocidad durante su descenso e impactar directamente sobre una laguna glaciar, lo que puede provocar olas de gran altura y desbordes repentinos.

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El especialista señaló que el peligro aumenta cuando una masa sólida cae sobre un cuerpo de agua con un volumen considerable. En ese caso, el impacto puede desplazar parte del caudal hacia los bordes de la laguna y activar flujos de agua, lodo, rocas y otros sedimentos por las quebradas cercanas.

La laguna Humantay contiene aproximadamente 500.000 metros cúbicos de agua y figura entre los cuerpos de agua que requieren vigilancia por su potencial de desborde. El Inaigem monitorea las condiciones de su entorno glaciar y ya identificó amenazas asociadas a la inestabilidad de las montañas que rodean el lugar.

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Una transmisión de noticias informa sobre un deslizamiento en el nevado Humantay en Cusco que alcanzó la laguna sin causar inundaciones.

El retroceso de los glaciares dejó nuevas lagunas y laderas expuestas

La reducción de la cobertura glaciar en las cordilleras de Cusco favoreció la aparición de lagunas periglaciares, que se forman en zonas próximas a masas de hielo en retroceso. Estos cuerpos de agua pueden crecer con el tiempo por el deshielo, las lluvias y el aporte de quebradas, mientras las laderas cercanas quedan expuestas a procesos de erosión y desprendimiento.

De acuerdo con los datos técnicos mencionados por Bustinza, la cordillera Vilcanota perdió cerca del 60% de su superficie glaciar entre 1962 y 2024. En la cordillera Urubamba, la disminución alcanzó alrededor del 80% durante ese período. La cordillera Vilcabamba, donde se ubica Humantay, registró una reducción aproximada del 70%.

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El retroceso de los glaciares en Vilcabamba permitió la formación de la laguna Humantay y dejó al descubierto formaciones rocosas que ahora están sometidas a la lluvia, los cambios de temperatura y la acción del viento. El equipo técnico también detectó bloques de hielo ubicados en cornisas, cuya eventual caída requiere evaluación debido a su cercanía con las lagunas de la zona.

El riesgo de una avalancha con consecuencias destructivas depende de la combinación de dos factores: la presencia de un volumen importante de agua y la caída de rocas o hielo sobre ese cuerpo de agua. En el área también se encuentra la laguna Salkantaycocha, situada junto a Humantay, aunque por ahora no representa un peligro de desborde porque se encuentra vacía.

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Un deslizamiento en el nevado Humantay alcanzó el espejo de agua de la laguna sin generar inundaciones aguas abajo en la región de Cusco.

Las autoridades recibieron recomendaciones para ordenar el turismo en Soraypampa

El Inaigem entregó información técnica a las autoridades regionales de Cusco, al Centro de Operaciones de Emergencia Regional y a la Municipalidad Distrital de Mollepata. Entre las medidas planteadas figura una evaluación integral de peligros en el entorno de Humantay, con el objetivo de definir las áreas expuestas y los sectores que requieren restricciones.

La recomendación incluye establecer rutas seguras de acceso y evacuación para visitantes, guías, arrieros y trabajadores vinculados a la actividad turística. También se propuso revisar la ubicación de los servicios instalados en Soraypampa, debido a que parte de la infraestructura vinculada con el turismo se encuentra en zonas que podrían verse afectadas ante un eventual desborde.

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Una transmisión de noticias informa sobre un deslizamiento en el nevado Humantay en Cusco que alcanzó la laguna sin causar inundaciones.

Bustinza sostuvo que la aplicación de estas acciones depende de decisiones del Gobierno Regional de Cusco, de la municipalidad y de las oficinas responsables de la gestión del riesgo de desastres. El organismo técnico tiene a su cargo la identificación de lagunas y sectores potencialmente peligrosos, además de la elaboración de información para que las instituciones competentes adopten medidas de prevención.

El funcionario también descartó versiones que planteaban escenarios de desastre en Cusco a partir de comparaciones con sucesos ocurridos en Nepal. En particular, rechazó imágenes creadas con inteligencia artificial que mostraban un supuesto colapso del glaciar Chicón sobre parte de Urubamba. Precisó que ese glaciar ya no representa un peligro de origen glaciar.

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El equipo técnico inició una campaña de campo en las lagunas Jampa, Humantay y Salkantaycocha, además de los sectores de Chicón, Colquepunco y Ocongate. La tarea busca actualizar la evaluación de las condiciones en las zonas visitadas, atender las consultas de las autoridades y aportar información para las medidas de prevención en áreas de alta montaña.