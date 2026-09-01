Perú

Angie Jibaja reapareció pidiendo transferencias por Yape desde Brasil: “Estoy medio borracha la verdad”

La actriz realizó dos emisiones en vivo, solicitó apoyo económico mediante una aplicación y pidió a sus seguidores que no crean todas las versiones sobre ella

Angie Jibaja reapareció en TikTok y pidió transferencias por Yape desde Brasil
Angie Jibaja reapareció en TikTok y pidió transferencias por Yape desde Brasil
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La modelo y actriz peruana Angie Jibaja realizó una transmisión en vivo en TikTok desde Brasil, donde pidió a sus seguidores que le enviaran dinero mediante Yape y afirmó que había tomado vino. Durante la emisión, la artista compartió en pantalla el número asociado a su cuenta y pidió al público que no creyera las versiones que circulan sobre ella en programas de espectáculos.

La aparición de Jibaja generó reacciones entre sus seguidores por el estado que mostró frente a la cámara y por las expresiones que utilizó al referirse a su situación. La exintegrante de realities aseguró que se encontraba fuera de Lima y que el cambio de país respondía a una decisión personal.

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Pásale mi número de Yape”, dijo la conocida como ‘La chica de los tatuajes’ durante la primera parte de la transmisión. Luego de mencionar la cuenta para recibir las transferencias, solicitó a los usuarios que no dieran por ciertas todas las informaciones difundidas en la televisión sobre su vida.

El video se emitió en directo y, de acuerdo con los registros de la transmisión, Jibaja volvió a conectarse cerca de una hora después. En esa segunda aparición, se mostró con ropa íntima, habló con dificultad y anticipó un eventual regreso a un programa de competencia.

Angie Jibaja afirmó que había tomado vino

En la nueva conexión, Angie Jibaja explicó que había consumido una bebida alcohólica. “Estoy un poco mareada, he tomado un poquito de vino, estoy medio borracha la verdad”, manifestó ante quienes seguían la transmisión.

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La modelo también contrastó su estadía actual con su vida en la capital peruana. “Cambiamos de ese lugar tan karmoso, Lima, a este lugar tan bonito, Brasil”, expresó. No precisó cuánto tiempo permanecería en ese país ni detalló las actividades que realiza allí.

En otro pasaje del video, señaló que podría volver a participar en un reality, aunque no identificó el programa ni dio una fecha para esa posible aparición televisiva. El anuncio se produjo mientras conversaba con los usuarios que se conectaron a la emisión.

Angie Jibaja hace mea culpa tras denuncia por agresión contra administradora de hotel. Youtube: 'Nadie sabe'
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La transmisión se difundió después de que Jibaja volviera a ocupar espacios en la prensa de espectáculos peruana. En los últimos días, el programa Magaly TV, La Firme mostró imágenes en las que la modelo aparece junto a su pareja, el ciudadano chileno Jonathan Pettit, durante una madrugada en el distrito de La Victoria.

Las imágenes de La Victoria

Según el informe emitido por el programa de espectáculos, Jibaja y Pettit fueron registrados cerca de la plaza Manco Cápac. Más tarde, ambos abordaron un taxi que se dirigió hacia la Vía Expresa.

Las imágenes mostraron a la artista dentro del vehículo mientras intentaba encender un cigarro en varias ocasiones. El espacio televisivo sostuvo que se trataría de una sustancia conocida como “piedra”, una afirmación que no fue corroborada en el material difundido.

La reciente transmisión desde Brasil tampoco incluyó explicaciones sobre el video grabado en La Victoria. Jibaja se limitó a cuestionar la información difundida en los espacios de entretenimiento y pidió a sus seguidores que no asumieran como ciertas todas las versiones sobre ella.

Angie Jibaja y su pareja chilena, en la mira tras ser vistos en una zona roja de La Victoria. Magaly TV La Firme
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La figura televisiva ha atravesado años de exposición pública vinculada a episodios personales, conflictos familiares y tratamientos por consumo de sustancias. En esta ocasión, sus mensajes en TikTok volvieron a instalar preguntas entre sus seguidores, sobre todo por el pedido de transferencias y por su declaración sobre haber bebido vino.

No precisó el destino del dinero solicitado por Yape

Durante la transmisión, Angie Jibaja no explicó para qué requería los depósitos por Yape ni dio una cifra concreta. Tampoco indicó si atravesaba alguna necesidad económica o si el pedido formaba parte de una interacción espontánea con los espectadores.

El uso de esta aplicación de pagos se ha extendido en Perú para transferencias inmediatas entre usuarios. En el caso de Jibaja, el pedido fue realizado ante una audiencia conectada a TikTok, plataforma en la que las transmisiones en vivo permiten intercambios directos entre creadores de contenido y seguidores.

La artista tampoco aclaró si Jonathan Pettit se encuentra con ella en Brasil. Las imágenes difundidas por televisión los mostraron juntos en Lima, pero su reciente transmisión se concentró en el contacto con usuarios de redes sociales y en referencias a su cambio de lugar de residencia.

Angie Jibaja rechaza acusaciones de agresión bajo efectos de drogas en hotel limeño
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