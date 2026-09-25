Dónde ver Brasil vs Australia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El fútbol sudamericano tiene cita en Australia. Y es que la selección de Brasil se pone en marcha tras fracasar de manera estrepitosa en el Mundial 2026, cuando hoy, viernes 25 de septiembre, se mida ante los Socceroos en el primer amistoso de la fecha FIFA de esta parte dela años.
El encuentro se disputará en el Queensland Country Bank Stadium, ubicado en la ciudad de Townsville, en el estado de Queensland, con capacidad para 25.455 espectadores.
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Dónde ver Brasil vs Australia, amistoso por fecha FIFA 2026
Para los hinchas peruanos, el Brasil vs. Australia se puede seguir en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium. El partido arranca a las 05:00 horas del viernes 25 de septiembre, en horario de Perú.
El segundo amistoso entre ambas selecciones se disputará el martes 29 de septiembre, también a las 05:00 horas de Perú, en el Suncorp Stadium de Brisbane. Esa será la última oportunidad de Ancelotti para ajustar detalles antes del regreso de sus jugadores a sus clubes europeos.
La cita en Townsville no tiene en juego puntos ni clasificaciones, pero sí algo más difícil de cuantificar: la dirección que tomará la selección más laureada de la historia del fútbol mundial en los próximos cuatro años. Con Vinícius Júnior y Raphinha al frente, y un técnico de trayectoria continental al mando, Brasil intenta escribir el primer renglón de un capítulo que deberá culminar en el Mundial 2030.
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El nuevo sueño de Ancelotti
El técnico italiano Carlo Ancelotti tomó las riendas de la Canarinha antes de la cita mundialista de con la misión de lograr el ‘hexa’ pero su equipo quedó eliminado en octavos de final ante Noruega, con una derrota por 2-1 que dejó una herida profunda en la afición. Figuras históricas como Neymar, Casemiro y Alisson ya no forman parte del proyecto, y el entrenador romano tiene la tarea de reconfigurar una identidad colectiva desde cero.
El plantel convocado suma 26 futbolistas y combina la experiencia de los referentes actuales con la irrupción de talentos jóvenes. Dos nombres concentran la atención: Vinícius Júnior, extremo del Real Madrid que atraviesa un período de cuestionamientos en la capital española, y Raphinha, capitán del Barcelona que llega en un estado de forma excepcional. Ambos están llamados a conducir el juego ofensivo de la selección en este arranque de ciclo.
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A ellos se suma Estêvão, quien regresa al equipo nacional luego de superar una lesión. Las ausencias de João Pedro y Wesley, ambos fuera por problemas físicos, obligan al cuerpo técnico a ajustar el esquema.
La propable alineación para este compromiso es la siguiente: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo Santos, Bruno Guimarães, Raphinha; Estêvão, Vinícius Júnior y Endrick.
Australia, con localía y motivación propia
Los Socceroos también llegan a este encuentro con la necesidad de dar vuelta la página. El equipo conducido por Tony Popovic cayó ante Egipto en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, eliminado en la tanda de penales. Pese a ese golpe, la selección australiana tiene en casa su principal argumento: el apoyo de su gente y la comodidad de jugar en su propio territorio.
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El capitán Jackson Irvine es la referencia en el mediocampo local, mientras que el delantero Nestory Irankunda representa la mayor amenaza en ataque. Además, el conjunto oceánico viene de perder ante Egipto en las eliminatorias, lo que añade urgencia a su presentación frente a uno de los gigantes históricos del fútbol mundial.
El equipo confirmado por Popovic es el siguiente: Patrick Beach; Lucas Herrington, Harry Souttar, Alessandro Circati, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Alexander Robertson; Nestory Irankunda, Eli Adams y Tete Yengi.
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