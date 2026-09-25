La influencer Carolina Becerra narra en un desgarrador testimonio el infierno de violencia física y psicológica que vivió a manos de su exesposo, Aarón Rodríguez. El reportaje muestra las pruebas de las agresiones y la denuncia que busca proteger a sus pequeños hijos. Captura: Magaly TV La Firme.

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La influencer peruana Carolina Bezerra expuso públicamente una denuncia contra su exesposo, Aarón Rodríguez, a quien acusa de haber protagonizado diversos episodios de violencia física y psicológica durante y después de su relación. La creadora de contenido decidió contar su caso públicamente luego de asegurar que, pese al tiempo transcurrido desde sus primeras denuncias y a los pedidos realizados ante las autoridades, todavía no cuenta con las medidas de protección para sus hijos que considera necesarias.

El caso generó preocupación entre sus seguidores y también recibió muestras públicas de respaldo de figuras cercanas a la influencer, entre ellas Natalie Vértiz y Carolina Braedt. Después de compartir parte de su testimonio a través de sus redes sociales, Bezerra acudió al programa ‘Magaly TV, la firme’, donde relató los hechos y mostró documentación relacionada con las denuncias y procesos que involucran a su expareja.

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La influencer explicó que durante los primeros años de su relación las situaciones que posteriormente identificó como señales de violencia comenzaron, según su versión, con insultos, control y maltrato psicológico. En aquel momento, aseguró que no comprendía completamente la gravedad de esas conductas y que estas fueron aumentando con el paso del tiempo.

Carolina Bezerra denuncia violencia física y psicológica de su exesposo y exige protección para sus hijos. Captura: Magaly TV La Firme.

Carolina Bezerra relata el episodio de violencia que provocó su separación

Uno de los momentos que marcó la relación ocurrió en diciembre de 2022, cuando, de acuerdo con el relato de Bezerra, se produjo un episodio de violencia física que terminó por llevarla a tomar la decisión de separarse definitivamente.

Carolina Bezerra denuncia violencia física y psicológica de su exesposo y exige protección para sus hijos. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante su participación en el programa de televisión, la influencer mostró documentación judicial relacionada con ese caso. Según la información expuesta, el Ministerio Público denunció a Aarón Rodríguez por intento de feminicidio, mientras que posteriormente el Poder Judicial estableció una condena de 10 meses en días multa, luego de que se produjera una aceptación de cargos.

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La influencer también habló de otros antecedentes que, según explicó, aparecen registrados en un parte policial. En ese documento se consignaría un episodio en el que Rodríguez habría agredido a su propia madre durante una discusión familiar. De acuerdo con la versión presentada en televisión, el conflicto habría estado relacionado con un reclamo hacia su progenitora por haberlo internado anteriormente en un centro de salud mental.

Carolina Bezerra denuncia violencia física y psicológica de su exesposo y exige protección para sus hijos. Captura: Magaly TV La Firme.

La violencia habría continuado después de la separación

La separación, sin embargo, no significó para Bezerra el final de los episodios que ella considera violentos. La influencer aseguró que, posteriormente, se produjeron nuevos incidentes que también involucraron a sus hijos.

Uno de los hechos relatados ocurrió dentro de un vehículo, cuando su expareja la habría increpado mientras le reclamaba, según el testimonio de la creadora de contenido, por supuestamente haberlo humillado y por no haberlo ayudado durante una presunta lucha contra la depresión.

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Carolina Bezerra denuncia violencia física y psicológica de su exesposo y exige protección para sus hijos. Captura: Magaly TV La Firme.

Según su relato, la situación terminó con ella y sus hijos cayendo al suelo en plena vía pública. El episodio habría quedado registrado por una cámara de seguridad, material que fue mencionado durante la emisión de Magaly TV, la firme.

Bezerra también aseguró que sufrió lesiones físicas como consecuencia de otro episodio en el que, según su versión, Rodríguez le dobló la muñeca con fuerza. Entre las consecuencias mencionó esguinces en una de sus manos, que formaron parte de las evidencias que presentó para explicar la gravedad de lo ocurrido.

La influencer contó además que, tras una de las denuncias, la situación fue considerada como una agresión mutua, por lo que ambos terminaron detenidos. Bezerra cuestionó esta decisión y aseguró que no reconocía como propios los arañazos que su expareja habría presentado como parte de su defensa.

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Carolina Bezerra denuncia violencia física y psicológica de su exesposo y exige protección para sus hijos. Captura: Magaly TV La Firme.

Carolina Bezerra denuncia una nueva agresión que habría afectado a uno de sus hijos

El caso volvió a generar preocupación en agosto de 2026, cuando Carolina Bezerra denunció un nuevo episodio, esta vez relacionado directamente con uno de sus hijos.

Carolina Bezerra denuncia violencia física y psicológica de su exesposo y exige protección para sus hijos. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con su testimonio, el menor habría regresado después de estar con su padre con una lesión en la oreja. La influencer sostiene que la lesión se habría producido luego de una agresión y decidió nuevamente recurrir a las autoridades para dejar constancia de lo ocurrido.

Durante la emisión televisiva también se hizo referencia a pericias relacionadas con los menores, según las cuales los niños presentarían afectaciones emocionales. Estos elementos fueron expuestos en el programa como parte del conjunto de documentos y antecedentes que la influencer busca que sean considerados por las autoridades.

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Carolina Bezerra denuncia violencia física y psicológica de su exesposo y exige protección para sus hijos. Captura: Magaly TV La Firme.

Desde mayo solicita medidas de protección para sus hijos

Uno de los principales reclamos de Carolina Bezerra está relacionado con la demora en la respuesta judicial. Según la información difundida por Magaly Medina, la influencer habría solicitado desde mayo de 2026 que se dicten medidas de protección para sus hijos.

Sin embargo, hasta el momento en que el caso fue expuesto públicamente, esas medidas todavía no habrían sido otorgadas por el Juzgado.

La situación es precisamente la que llevó a Bezerra a hacer público su caso. Su preocupación, según explicó, está centrada en la seguridad de sus hijos y en evitar que vuelvan a producirse episodios que puedan ponerlos en una situación de riesgo.

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La influencer no solo ha utilizado sus redes sociales para contar lo ocurrido. También decidió acudir a un espacio televisivo de amplia audiencia para explicar públicamente por qué considera urgente que su pedido sea atendido.

El caso generó además muestras de solidaridad entre otras figuras conocidas de las redes sociales y del entretenimiento peruano. Natalie Vértiz y Carolina Braedt se encuentran entre las personas que expresaron públicamente su respaldo a Bezerra después de que ella compartiera su experiencia.

Carolina Bezerra denuncia violencia física y psicológica de su exesposo y exige protección para sus hijos. Captura: Magaly TV La Firme.