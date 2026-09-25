Isabel Acevedo, ‘Chabelita’, triunfa en Estados Unidos con su propio salón de belleza: “Estoy súper contenta con mi esposito”

Isabel Acevedo, conocida como ‘Chabelita’, dejó atrás su etapa televisiva y actualmente vive en Virginia, Estados Unidos, donde abrió un salón de belleza junto a su esposo y continúa desarrollando su faceta empresarial. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Durante varios años, Isabel Acevedo, conocida popularmente como ‘Chabelita’, estuvo vinculada a la televisión peruana, los programas de espectáculos, los realities y las noticias sobre su vida sentimental. Hoy, la exchica reality atraviesa una etapa completamente diferente. Alejada de las cámaras y de la exposición mediática que marcó parte de su trayectoria, la bailarina y empresaria construye una nueva vida en Estados Unidos, donde decidió apostar nuevamente por uno de los rubros que conoce: la belleza.

De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.

La vida de Isabel Acevedo cambió considerablemente después de su llegada al país norteamericano. Actualmente reside en Virginia junto a su esposo Rodney, con quien se casó en 2023. Ambos han concentrado sus esfuerzos en desarrollar proyectos empresariales y aprovechar las oportunidades que encontraron fuera del Perú.

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Uno de los pasos más importantes de esta nueva etapa llegó hace apenas dos meses, cuando la popular ‘Chabelita’ abrió su propio salón de belleza en Estados Unidos. El emprendimiento forma parte de un proyecto más amplio que comparte con su esposo, ya que el inmueble que adquirieron no solo alberga el negocio de Isabel, sino también la oficina de Rodney y otros espacios que son alquilados a emprendedores.

De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué es de la vida de ‘Chabelita’ en Estados Unidos?

Después de varios años de presencia constante en la televisión peruana, Isabel Acevedo decidió establecerse en Estados Unidos y concentrarse en otros aspectos de su vida. La exchica reality encontró en el emprendimiento una nueva manera de desarrollar sus proyectos y generar ingresos.

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Su residencia actual se encuentra en Virginia, donde vive junto a Rodney. La pareja contrajo matrimonio en 2023 y, desde entonces, ambos han ido consolidando sus actividades empresariales.

La apertura del salón de belleza representa uno de los principales proyectos de Isabel en esta nueva etapa. La empresaria explicó que el negocio funciona dentro de un local de grandes dimensiones que compraron junto a su esposo.

“Hace 2 meses abrí mi salón en Estados Unidos. Compramos un lugar súper grande. Yo tengo mi salón de belleza en uno de los espacios, mi esposo tiene su oficina, y rentamos espacios”, contó la empresaria.

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De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.

‘Chabelita’ mantiene su salón de belleza en Perú

Aunque su nueva vida se encuentra en Estados Unidos, Isabel Acevedo no ha cerrado completamente las puertas a sus actividades empresariales en Perú. La empresaria mantiene también su salón de belleza en el país, negocio que continúa funcionando pese a que ahora pasa buena parte de su tiempo en Virginia.

De esta manera, la exchica reality ha logrado mantener una conexión con sus proyectos en territorio peruano mientras desarrolla una nueva etapa profesional en Estados Unidos.

Su incursión en el rubro de la belleza tampoco es completamente nueva. Antes de mudarse, ya había construido una actividad empresarial vinculada a este sector, por lo que la apertura del nuevo establecimiento representa una continuación de una faceta que decidió fortalecer.

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El cambio más evidente está en el escenario. Ahora, la empresaria busca consolidar su negocio en el mercado estadounidense y aprovechar el espacio que adquirió junto a su esposo para generar nuevas oportunidades.

De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.

El baile sigue presente en la vida de Isabel Acevedo

Aunque actualmente la belleza y los negocios ocupan una parte importante de su tiempo, Isabel Acevedo no se ha alejado completamente del baile, una actividad que ha formado parte de su trayectoria desde antes de convertirse en un rostro conocido de la televisión.

La empresaria explicó que continúa entrenando y que, cuando tiene la oportunidad, participa en actividades relacionadas con la danza. Su vínculo con el baile ya no tiene el mismo carácter de actividad principal que tuvo en otras etapas, pero sigue siendo un espacio que disfruta.

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“Entreno siempre en escuelas profesionales. Por ejemplo, hago sexy heels, a veces voy a bailar salsa, dicto en algunos bares o restaurantes peruanos”, señaló.

De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.

La nueva etapa empresarial de ‘Chabelita’ en Virginia

La decisión de Isabel Acevedo de concentrarse en sus negocios representa un cambio respecto de la imagen con la que durante años fue identificada en la televisión peruana. Su nombre estuvo asociado principalmente a los programas de entretenimiento y a su participación en espacios como ‘El Gran Show’, además de las noticias relacionadas con su vida sentimental.

Ahora, sin embargo, la empresaria busca que su actividad profesional tenga como eje principal sus propios proyectos.

De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.

‘Chabelita’ habla de su matrimonio y su vida junto a Rodney

En el plano personal, Isabel Acevedo se mostró especialmente contenta al hablar de su matrimonio. La empresaria destacó la relación que mantiene con Rodney y aseguró que considera que la decisión de construir una vida juntos ha valido la pena.

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“Estoy súper contenta con mi esposito. Creo que valió la pena, estoy formando una linda familia”, afirmó.

De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.

¿‘Chabelita’ quiere ser mamá?

Otro de los temas que Isabel Acevedo abordó al hablar de su vida personal fue la posibilidad de convertirse en madre. La empresaria explicó que la maternidad es un tema que conversa cada año con su esposo, aunque actualmente no constituye su principal prioridad.

Según contó, ambos prefieren concentrarse por ahora en consolidar los proyectos empresariales que han iniciado en Estados Unidos.

De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.

La pareja atraviesa, por tanto, una etapa enfocada en fortalecer su estabilidad y hacer crecer sus negocios. La llegada de un hijo es una posibilidad que no descartan, pero es una decisión que continúan conversando como parte de sus planes a futuro.

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Mientras tanto, Isabel continúa trabajando en su salón de belleza de Virginia, mantiene su negocio en Perú y aprovecha sus momentos libres para seguir vinculada al baile.

De la televisión a los negocios: ‘Chabelita’ abre su propio salón en Estados Unidos y cuenta cómo vive ahora. Captura: Magaly TV La Firme.