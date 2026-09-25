Heidy Amado cuenta cómo es su relación con Melcochita y revela detalles de su intimidad: “Es totalmente activo”

El comediante Melcochita y su joven pareja visitan el set de Magaly Medina para hablar sobre su relación. En una divertida conversación, revelan cómo es su día a día, su convivencia y detalles de su vida íntima, despejando las dudas sobre su diferencia de edad. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La relación entre Melcochita y Heidy Amado volvió a generar comentarios luego de la visita de la pareja a Magaly TV La Firme, donde ambos hablaron abiertamente sobre su convivencia, la diferencia de edades y la manera en que llevan su relación. La joven de 22 años acompañó al artista durante la entrevista y terminó respondiendo algunas preguntas personales que Magaly Medina le hizo sobre su vida en pareja.

Melcochita y Heidy Amado: joven pareja del artista revela cómo viven su relación y responde sobre su intimidad. Captura: Magaly TV La Firme.

La conversación permitió conocer algunos detalles de la dinámica que mantienen fuera de cámaras. Melcochita aseguró que desde que inició su romance con Heidy se siente renovado y destacó las cualidades de su pareja. Por su parte, la joven explicó que ambos han conseguido entenderse y adaptarse a las particularidades de una convivencia en la que existe una marcada diferencia de edades.

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El momento que más llamó la atención de la entrevista ocurrió cuando la conductora quiso conocer cómo es Melcochita en la intimidad. La pregunta fue respondida directamente por Heidy, quien no evitó el tema y aseguró que el artista mantiene una vida íntima activa.

Melcochita y Heidy Amado: joven pareja del artista revela cómo viven su relación y responde sobre su intimidad. Captura: Magaly TV La Firme.

Heidy Amado cuenta cómo es su convivencia con Melcochita

Durante la conversación con Magaly Medina, Melcochita habló de los cambios que experimentó desde que comenzó su relación con Heidy Amado. El artista destacó especialmente el efecto que, según él, ha tenido la joven en su vida cotidiana.

“Ella me ha rejuvenecido, es buena mujer”, manifestó el intérprete y cómico al referirse a su pareja. La afirmación fue acompañada por comentarios sobre la conexión que ambos aseguran haber desarrollado. Aunque la diferencia de edades es uno de los aspectos que suele llamar la atención alrededor de la pareja, Heidy sostuvo que han encontrado una forma de llevarse bien y comprenderse.

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Melcochita y Heidy Amado: joven pareja del artista revela cómo viven su relación y responde sobre su intimidad. Captura: Magaly TV La Firme.

La joven también explicó que la edad de Melcochita implica determinados cuidados en la rutina diaria. Según contó, existen días en los que el artista puede levantarse más temprano y que la pareja ha aprendido a organizar sus actividades tomando en cuenta esas características. “Por la edad que él tiene hay que tener más cuidado, hay días que se puede levantar 8 de la mañana”, explicó Heidy durante la entrevista.

La declaración permitió conocer un aspecto más cotidiano de la relación, alejado de las presentaciones públicas y de las apariciones del artista en televisión. La pareja comparte parte de su rutina y, según lo contado por la joven, también mantienen espacios juntos durante sus momentos de descanso. “Claro, dormimos juntos”, respondió Heidy cuando fue consultada sobre si ambos compartían el mismo espacio para dormir.

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Melcochita y Heidy Amado: joven pareja del artista revela cómo viven su relación y responde sobre su intimidad. Captura: Magaly TV La Firme.

Heidy Amado sorprende a Magaly al hablar de la intimidad de Melcochita

La conversación tomó un giro más personal cuando Magaly Medina decidió preguntarle a Heidy cómo considera que es Melcochita en el aspecto íntimo. La conductora quiso saber si, desde su experiencia como pareja, consideraba que el artista era un hombre sexualmente activo.

Heidy respondió inicialmente con un contundente “Sí”. Sin embargo, la joven amplió su respuesta y explicó que la diferencia de edades no significa que hayan dejado de llevar una vida de pareja. Su comentario tomó por sorpresa a la conductora debido a la naturalidad con la que respondió frente a las cámaras. “Normal, no es como que no llevemos una vida de pareja, es totalmente activo”, afirmó Heidy Amado.

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Melcochita y Heidy Amado: joven pareja del artista revela cómo viven su relación y responde sobre su intimidad. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Melcochita es celoso con Heidy Amado?

Otro de los temas que apareció durante la entrevista fue el de los celos dentro de la relación. Heidy reconoció que Melcochita puede mostrarse celoso y que suele preguntarle con quién está conversando, aunque aseguró que ella no adopta la misma conducta respecto al teléfono del artista. “Él es súper celoso, me dice con quién estoy hablando … yo no le reviso el celular”, comentó la joven.

La joven también reconoció que ella puede sentir celos. En su caso, explicó que la personalidad de Melcochita y su desenvolvimiento como artista pueden influir en esas emociones. “Él dice que como es artista siempre tiene que sonreír… yo sí soy celosa”, explicó Heidy.

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Melcochita y Heidy Amado: joven pareja del artista revela cómo viven su relación y responde sobre su intimidad. Captura: Magaly TV La Firme.

La diferencia de edades entre Melcochita y Heidy Amado

La diferencia de edades es uno de los aspectos que más ha generado atención alrededor de la pareja. Sin embargo, durante su conversación con Magaly Medina, Heidy no presentó ese aspecto como un impedimento para mantener una convivencia. Por el contrario, explicó que ambos han aprendido a conocerse y a entender las necesidades del otro. En ese contexto, mencionó los cuidados que requiere Melcochita debido a su edad, aunque también dejó claro que continúan compartiendo actividades y espacios propios de una pareja.

El propio artista se mostró satisfecho con la relación y aseguró sentirse diferente desde que comenzó su romance con la joven. “Ella me ha rejuvenecido, es buena mujer”, reiteró Melcochita al hablar sobre Heidy.

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Melcochita y Heidy Amado: joven pareja del artista revela cómo viven su relación y responde sobre su intimidad. Captura: Magaly TV La Firme.