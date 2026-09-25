Perú

Héctor Lavoe recibirá un homenaje en Lima: ‘Una Noche de Salsa 15′ incorporó a Van Lester en su cartelera

La cita prevista en la capital peruana ampliará su programación con intérpretes de Puerto Rico y Nueva York, además de una tarima giratoria para los conciertos

Héctor Lavoe recibirá un homenaje en Lima durante Una Noche de Salsa 15
Héctor Lavoe recibirá un homenaje en Lima durante Una Noche de Salsa 15
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El legado de Héctor Lavoe tendrá un espacio central en Una Noche de Salsa 15, el festival que reunirá a artistas y orquestas del género el 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos, en Lima. La programación incorporó a Van Lester, Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz y Nino Segarra, cuatro nuevos nombres que amplían el cartel de ambas jornadas.

La presentación de Van Lester incluirá un tributo al intérprete puertorriqueño conocido como “El Cantante de los Cantantes”. El artista fue elegido por Fania Records para completar un álbum que Lavoe dejó inconcluso y también participó en el disco La Combinación Perfecta, un proyecto impulsado por el empresario Ralph Mercado como homenaje al referente salsero.

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En su paso por Perú, Van Lester interpretará un repertorio dedicado a Lavoe, con canciones como “Periódico de ayer”, “Todo tiene su final”, “Juanito Alimaña”, “El cantante”, “El rey de la puntualidad”, “La nueva” y “Triste y vacía”. La selección recorrerá parte de la obra de uno de los vocalistas que dejó una marca en la salsa de las décadas de 1970 y 1980.

La presencia de Lavoe en la programación será uno de los ejes de una edición que reunirá a exponentes de distintas etapas y estilos del género. El festival llegará a su decimoquinta entrega con dos fechas consecutivas y una nómina que combina orquestas históricas, intérpretes de salsa romántica y artistas vinculados con repertorios clásicos de Puerto Rico y Nueva York.

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Van Lester llevará canciones de Héctor Lavoe al escenario limeño

La relación artística entre Van Lester y la obra de Héctor Lavoe será el punto de partida de su espectáculo en el Estadio San Marcos. El cantante puertorriqueño asumirá una selección de temas que se mantienen entre los más difundidos del repertorio de Lavoe, cuya carrera estuvo ligada a la Fania All-Stars y a colaboraciones con músicos como Willie Colón.

El homenaje previsto para Una Noche de Salsa 15 se sumará a los demás números del festival, que contará con un escenario único y una plataforma giratoria. Según la organización, el sistema busca reducir los intervalos entre cada presentación y permitir una continuidad mayor durante el desarrollo de los conciertos.

La tarima giratoria permitirá los cambios de artistas sin largas interrupciones entre los shows, una fórmula que la producción aplicará para ordenar una programación con numerosos participantes. La propuesta concentrará las actuaciones en una sola estructura, con el objetivo de mantener la visibilidad desde los distintos sectores del recinto.

Van Lester llevará canciones de Héctor Lavoe a Lima
Van Lester llevará canciones de Héctor Lavoe a Lima

Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz y Nino Segarra

Los nuevos anuncios incluyen a Los Hermanos Moreno, agrupación que arribará desde Nueva York con canciones como “Tu mamá no quiso”, “Llorarás”, “Un hombre busca una mujer”, “Quimbombó” y “Por alguien como tú”. Su incorporación añade un repertorio asociado a la salsa de orquesta y a temas que circularon en radios y pistas de baile latinoamericanas.

El cartel también sumó a Viti Ruiz, cantante puertorriqueño que llevará “Caricias prohibidas” y otras composiciones de su trayectoria. Su presentación tendrá además un segmento dedicado a su hermano Frankie Ruiz, con interpretaciones de “Imposible amor”, “La cura”, “Tú con él”, “Deseándote”, “Lo dudo” y “Desnúdate mujer”.

Viti Ruiz rendirá tributo a Frankie Ruiz con seis canciones de su repertorio, según adelantó la producción del evento. La selección incorpora títulos ligados a una de las voces más reconocidas de la salsa romántica, un estilo que tendrá presencia en ambas fechas del festival.

La nómina se completa con Nino Segarra, otro de los intérpretes asociados a la salsa sensual. El cantante presentará temas como “Porque te amo”, “Entre la espada y la pared”, “Como amigos sí, como amantes no” y “La fuente”.

El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y Víctor Manuelle también figuran en la programación del festival.
El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y Víctor Manuelle también figuran en la programación del festival.

Los cuatro artistas se integran a una programación que ya incluía a El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, Grupo Niche, Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power, Willie González y Ray Sepúlveda. El festival reunirá a 12 artistas y agrupaciones anunciados hasta el momento, distribuidos entre el 2 y el 3 de abril de 2027.

La edición número 15 de Una Noche de Salsa tendrá como sede el Estadio San Marcos y pondrá en escena repertorios de distintas generaciones del género. Las entradas para las dos fechas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket y pueden adquirirse con distintos medios de pago.

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