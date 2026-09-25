Perú

Niño de 9 años sufre graves quemaduras durante encendido de antorcha en olimpiadas de su colegio en Piura: será trasladado a Lima

La familia del menor pide investigar las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades, ante la gravedad de las heridas que sufrió el escolar

Un escolar de 9 años sufrió graves quemaduras durante el encendido de una antorcha en las olimpiadas de su colegio, en Piura. El menor permanece en UCI y será trasladado a Lima para recibir atención especializada, mientras su familia pide investigar las circunstancias del accidente. Fuente: Latina Noticias
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Un escolar de nueve años sufrió graves quemaduras durante una actividad por las olimpiadas de su colegio Juan Velasco Alvarado, ubicado en el distrito de La Arena, Piura. El menor sostenía una antorcha cuando el fuego lo alcanzó y terminó afectando su rostro y otras partes del cuerpo. El hecho ocurrió mientras profesores y otros estudiantes se encontraban en el lugar.

Según informó Latina Noticias, el accidente se produjo durante el encendido de la antorcha que daba inicio a la actividad escolar. De acuerdo con información preliminar, se habría utilizado alcohol debido a que la llama no encendía correctamente. El fuego habría alcanzado también el cuerpo del menor, quien fue auxiliado por las personas que estaban cerca.

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Tras el accidente, el niño fue trasladado de emergencia al hospital Santa Rosa de Piura, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos. Debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos solicitaron su traslado a Lima para que reciba atención especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

Imagen dividida que muestra a un grupo de personas con rostros difuminados en un colegio y una ambulancia roja sobre una avenida
Un escolar de nueve años permanece en cuidados intensivos tras sufrir quemaduras durante una actividad en un colegio del distrito de La Arena, en Piura. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Escolar sufrió quemaduras durante el encendido de una antorcha

El menor participaba en las olimpiadas escolares de la institución educativa Juan Velasco Alvarado, en Río Viejo Sur. El colegio forma parte de la jurisdicción de la UGEL La Unión y registra niveles de educación primaria.

Según la información difundida por el noticiero, el niño sostenía una antorcha que debía utilizarse durante la inauguración de las actividades. En las imágenes difundidas se observa que la llama era pequeña antes de que, aparentemente, se utilizara alcohol para intentar encenderla.

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Un familiar del escolar relató que el menor habría sido convocado para participar en la actividad sin que su madre conociera previamente su intervención. Según su versión, el niño habría obtenido un reconocimiento y, como parte de ese momento, se encendió la antorcha que sostenía.

“Él lo ha tenido y no prendía. Y según dicen que el director, o el profesor de educación física, yo no sé, dice que le ha puesto alcohol”, señaló el familiar al medio televisivo. Agregó que el líquido habría quedado cerca del menor y provocado que el fuego alcanzara su rostro y cuerpo.

Niños con ropa deportiva y adultos permanecen en el patio de un colegio cerca de una bandera blanca y una imagen difuminada
Un escolar sufre quemaduras tras un accidente con una antorcha durante el inicio de las olimpiadas en el colegio Juan Velasco Alvarado de La Arena, Piura. (Captura Latina Noticias)

Niño será trasladado a Lima para recibir atención especializada

Luego del accidente, el escolar fue llevado al hospital Santa Rosa de Piura, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones. El menor presenta quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo.

Los médicos solicitaron que sea trasladado a Lima para recibir atención especializada. El destino será el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde la familia espera que pueda continuar con el tratamiento requerido por sus lesiones.

Durante la cobertura, el familiar manifestó su preocupación por la demora del traslado. Posteriormente, el reportero informó que el menor sería trasladado en un vuelo humanitario. La familia espera que el niño pueda recibir atención especializada y superar las consecuencias de las quemaduras sufridas durante la actividad escolar.

Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tendrá jornada gratis de detección de cáncer de mama. (Foto: INSN)
Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tendrá jornada gratis de detección de cáncer de mama. (Foto: INSN)

Familia exige investigación

Los familiares del menor pidieron la intervención de la UGEL La Unión para esclarecer las condiciones en las que se realizó el encendido de la antorcha y establecer responsabilidades por el accidente.

Según el relato difundido durante la cobertura, la familia sostiene que no recibió información directa de las autoridades del colegio ni de la UGEL sobre lo ocurrido. Por ello, solicitó que se identifique a la persona que habría utilizado alcohol durante el encendido.

El familiar también pidió que se investigue lo sucedido y se determinen responsabilidades por las graves lesiones sufridas por el escolar. Hasta la información proporcionada, no existe una determinación oficial sobre quién realizó dicha acción ni sobre las eventuales responsabilidades administrativas.

El caso vuelve a poner bajo atención las medidas de seguridad utilizadas durante actividades escolares que involucran fuego o materiales inflamables. La investigación solicitada por la familia deberá establecer cómo se organizó la actividad y qué ocurrió antes de que las llamas alcanzaran al menor.

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