Perú

¿Por qué algunas personas levantan la voz? La psicología explica su relación con la necesidad de validación

Estudios en neurociencia señalan que el cerebro procesa el tono y el volumen de la voz antes de analizar el contenido de las palabras

Un hombre con anteojos y camisa verde le grita a una mujer sentada frente a él en una habitación con personas de fondo.
La psicología vincula el hábito de hablar en voz alta con la necesidad de validación y de sentirse escuchado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hablar más fuerte de lo habitual suele interpretarse como una señal de autoridad o de carácter firme. Sin embargo, distintas investigaciones en psicología coinciden en que ese comportamiento responde, en muchos casos, a algo distinto: la necesidad de validación y de sentirse escuchado por los demás.

El fenómeno se observa con frecuencia en situaciones de desacuerdo o tensión, cuando una persona eleva el tono para hacerse oír. Lejos de reflejar una posición de dominio, este patrón puede estar vinculado a emociones intensas, a experiencias de la infancia o a una respuesta automática del organismo ante lo que percibe como una amenaza, según recogió el diario El Periódico.

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Hábito suele surgir en la infancia

Buena parte de los especialistas consultados por distintos medios coincide en que hablar en un volumen alto no equivale a agresividad. En la mayoría de los casos se trata de un comportamiento aprendido durante la niñez que el adulto repite sin advertirlo, de acuerdo con lo publicado por El Cronista.

Quienes crecieron en hogares ruidosos o con conversaciones que se superponían suelen incorporar ese volumen como su forma habitual de comunicarse. Por esa razón, rara vez perciben que su tono difiere del resto, un fenómeno que algunos especialistas describen como una suerte de “ceguera de volumen”.

Entre los factores que explican esta conducta se encuentran:

  • La crianza en hogares ruidosos o con interrupciones frecuentes
  • Personalidades extrovertidas, impulsivas o muy expresivas
  • La necesidad de sentirse escuchado o validado
  • Intentos inconscientes de compensar la timidez
  • La adaptación del tono según el grupo o el entorno
Una mujer y un hombre conversan en sillones en primer plano mientras cinco personas comen alrededor de una mesa al fondo.
Varias personas conversan en la sala de estar de un hogar mientras el resto de la familia comparte una comida al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerebro prioriza el volumen

Otro elemento que explica por qué una voz alta suele asociarse con conflicto, incluso sin intención de discutir, tiene que ver con el funcionamiento cerebral: el cerebro humano procesa primero el tono y el volumen de la voz, y solo después analiza el contenido de las palabras, según detalló El Cronista.

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En situaciones de discusión, además, entran en juego mecanismos más profundos. De acuerdo con estudios en neurociencia y psicología del comportamiento citados por El Periódico, elevar la voz durante un intercambio tenso no siempre implica una manifestación de ira: puede tratarse de una reacción automática de defensa ante una amenaza percibida. En ese proceso, el córtex prefrontal, encargado del análisis y la regulación consciente, reduce su actividad, mientras el sistema límbico, vinculado a la emoción y la respuesta rápida, toma un mayor control.

Un hombre barbudo grita con la boca abierta mientras otro hombre a su lado se cubre las orejas con ambas manos.
Dos hombres vestidos con saco interactúan en una oficina mientras unas ondas gráficas representan la propagación del sonido hacia los oídos del receptor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridad percibida vs. realidad

Existe además una brecha entre cómo se percibe a quienes hablan fuerte y lo que en verdad experimentan. Investigadores de la Universidad Estatal de Washington, mencionados por El Periódico, señalan que las personas que hablan en voz alta suelen ser percibidas como más seguras o dominantes, lo que lleva a la audiencia a asumir que tienen razón, sin importar la validez real de sus argumentos.

Sin embargo, el mismo estudio revela un dato que contradice esa percepción: elevar la voz genera, en realidad, más sensación de falta de seguridad que de autoridad genuina. A este cuadro se suman otros factores identificados por los especialistas, como la baja autoestima o la sensación de no haber contado con espacio suficiente para expresarse en el pasado, elementos que refuerzan la búsqueda de validación como motor central detrás del hábito de levantar la voz.

Una mujer con saco gris habla tras un atril de madera ante un grupo de hombres y mujeres sentados en círculo.
Una oradora habla desde un atril de madera ante un grupo de personas sentadas en un salón que escuchan la intervención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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