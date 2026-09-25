Perú

Alerta de oleaje anómalo en la costa peruana este fin de semana, según la Marina de Guerra del Perú

La Dirección de Hidrografía y Navegación advirtió que habrá oleajes desde Tumbes hasta Chancay entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre

Olas altas de agua de mar rompen contra un espigón de piedra en la costa mientras varias aves vuelan bajo un cielo gris.
Un oleaje anómalo golpea las estructuras del malecón y las rocas en la costa del Perú bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Marina de Guerra del Perú (MGP) alertó sobre nuevos oleajes anómalos que alcanzarán sectores del litoral desde la madrugada del sábado 26 hasta el lunes 28 de septiembre. El aviso, emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación, comprende el norte y una parte de la costa central, mientras el mar mantendrá condiciones normales desde el sur de Chancay hasta Tacna.

El Aviso Especial de Oleaje N.º 36-26, fechado el 24 de septiembre, prevé oleaje ligero del suroeste en el litoral norte, entre Tumbes y Salaverry. Ese escenario empezará durante la madrugada del sábado. En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, el mismo nivel de oleaje se espera desde la mañana. La advertencia alcanza sobre todo a playas abiertas y semiabiertas.

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El reporte no incluye una alerta para el tramo marítimo que va del sur de Chancay a Tacna. Sin embargo, el cambio de condiciones puede alterar las actividades junto al mar, en especial la pesca, las faenas portuarias, los deportes acuáticos y las visitas recreativas. Por ello, las autoridades recomendaron revisar los comunicados antes de acudir a balnearios o embarcarse durante el periodo señalado.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a autoridades regionales y locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a difundir medidas de protección.

Entre las indicaciones figuran suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones o llevar las flotas pequeñas a tierra firme. También pidió evitar actividades deportivas, recreativas y campamentos cerca de las playas mientras dure el oleaje.

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Mar cálido modifica disponibilidad de especies en la costa

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que seguirá el monitoreo de los departamentos costeros en coordinación con las oficinas de gestión del riesgo de desastres y la Dirección de Hidrografía y Navegación. La vigilancia coincide con cambios en el mar vinculados al calentamiento de las aguas asociado al Fenómeno El Niño, que también modifica la presencia de recursos pesqueros.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) reforzó sus evaluaciones en caletas y embarcaciones para seguir esas variaciones. Jacqueline Palacios, directora general de Recursos Demersales y Litorales de Imarpe, explicó que el pejerrey, asociado a aguas frías y a la corriente de Humboldt, redujo de forma considerable su presencia en desembarques. En episodios previos, la especie se desplazó al sur y hacia mayores profundidades.

Palacios señaló que la cojinova y la anchoveta pueden seguir patrones parecidos cuando el ambiente deja de ser favorable. A la vez, la sierra, el barrilete y el bonito han aumentado su disponibilidad en los desembarques de la pesca artesanal hasta Pisco.

“Son recursos de un poquito de aguas más oceánicas, de aguas más cálidas; entonces, con esto se están acercando a costa y están ingresando. Lo mismo en algunas especies de tiburones que también se hacen más disponibles”, refirió.

El organismo añadió que la pota y el pulpo mantienen presencia en cantidades considerables, mientras que los langostinos encuentran condiciones favorables en Tumbes y Piura.

Los choros, vinculados con aguas frías, registran menor disponibilidad. Imarpe continuará el monitoreo para recomendar vedas u otras medidas según cambien las condiciones ambientales y la respuesta de cada especie. La entidad evalúa la evolución de los recursos ante efectos simultáneos del ambiente y la pesca artesanal.

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