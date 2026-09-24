Julio Velarde juramenta como presidente del BCRP y promete “desempeñar fielmente los deberes del cargo”

En una ceremonia solemne, Julio Emilio Velarde Flores juramenta al cargo de presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú ante la titular del Poder Judicial, Janett Tello Gilardi. - Justicia TV

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Finalmente, Julio Velarde fue ratificado en el Banco Central de Reserva del Perú como presidente del directorio. Y ahora este jueves 24 de septiembre, ya ha juramentado su cargo ante el Poder Judicial.

Así, la ceremonia de juramentación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) hasta el 2031 se celebró en la sede del Palacio de Justicia, y contó con la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien fue la misma que tomó juramento a Velarde.

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Luego de esta formalidad, Julio Velarde oficialmente extiende su permanencia como presidente del BCRP, puesto que ocupa desde 2006, cuando fue designado en el gobierno de Alan García. El economista ya lleva 20 años frente al cargo y se va por cinco más.

Al BCRP y en especial a su presidente Julio Velarde se suele adjudicar el buen manejo de la economía con respecto al tipo de cambio. - Crédito Captura de RPP

Velarde juramenta

Como se recuerda, el Senado de la República, en uso de las facultades que le confiere el numeral 5 del artículo 102A de la Constitución Política del Perú y el artículo 203 del Reglamento del Senado, ha resuelto ratificar al señor Julio Emilio Velarde Flores en el cargo de presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, para el que fue designado mediante la Resolución Suprema 258-2026-PCM publicada el 21 de agosto de 2026.

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Ahora, faltaba la juramentación ante el Poder Judicial, para que quede firme y oficialmente en el cargo. La misma presidenta Janet Tello le tomo juramento a Velarde así: “Señor Velarde Flores, jura por Dios y por la patria desempeñar fielmente los deberes del cargo de presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú que se le ha conferido”.

“Sí, juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido”, juró Julio Velarde.

Julio Velarde recibió en su momento la Orden del Sol. - Crédito Difusión

Luego de eso Tello respondió con una broma. “Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Y no voy a decir si no se lo demanden”. Ante esto causo la risa del economista presidente del BCRP.

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Julio Velarde con once presidentes

Como se recuerda, Velarde fue designado para el cargo del BCRP por el expresidente Alan García el 7 de septiembre de 2026, así que el líder del banco central se encuentra en su año número 20 frente al cargo.

Desde entonces, Velarde ha visto a diez presidentes pasar por el cargo (y se ha reunido con nueve de ellos, puesto que Manuel Merino tuvo el periodo más breve de estos), dado que la frecuencia se acrecentó en la crisis política desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo de oposición a un congreso mayoritariamente fujimorista (Fuerza Popular).

Julio Velarde tiene nueve grados de doctor honoris causa y recibirá dos más. - Crédito Captura de la UNI

Así, estos fueron los periodos que estuvieron los últimos presidentes con Velarde.

Alan García: 28 de julio de 2006 al 28 de julio de 2011 Ollanta Humala: 28 de julio de 2011 al 28 de julio de 2016 Pedro Pablo Kuczynski: 28 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018 Martín Vizcarra: 23 de marzo de 2018 al 9 de noviembre de 2020 Manuel Merino: 10 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2020 Francisco Sagasti: 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021 Pedro Castillo: 28 de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022 Dina Boluarte: 7 de diciembre de 2022 al 10 de octubre de 2025 José Jerí: 10 de octubre de 2025 al 17 de febrero de 2026 José María Balcázar: 18 de febrero al 28 de julio de 2026. Keiko Fujimori: 28 de julio de 2026 a la fecha.