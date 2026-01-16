Receta del emoliente peruano: una bebida saludable, digestiva y energizante

Todos los 20 de febrero se celebra el Día del Emoliente. Foto: Flickr

La emoliente peruano es una de las bebidas más tradicionales y emblemáticas del Perú. Reconocida por su poder reconfortante y sus propiedades medicinales, esta infusión caliente se disfruta tanto en las calles de Lima como en otras regiones, especialmente durante las mañanas y noches frías. El emoliente es mucho más que una simple bebida: es un símbolo de la cultura popular, preparado en carritos ambulantes y ferias desde hace generaciones.

El emoliente tiene sus raíces en la tradición herbolaria peruana, combinando hierbas y semillas como cebada, linaza, cola de caballo y boldo. Su preparación suele variar según la región y el estilo del vendedor, pero siempre se considera una bebida saludable, digestiva y energizante. Es común acompañarla con jugo de limón, miel de abeja o azúcar, e incluso con jugo de frutas o trozos de piña, adaptándose a los gustos del consumidor. El emoliente es un clásico de Lima y de otras ciudades de la costa y sierra, en donde se consume principalmente en los meses fríos.

Receta de Emoliente peruano

La receta tradicional del emoliente peruano consiste en hervir una mezcla de hierbas y semillas en agua, logrando una infusión espesa y aromática. El resultado es una bebida caliente, levemente gelatinosa por la linaza, con notas herbales marcadas y un dulzor suave que puede ajustarse al gusto.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo total aproximado: 45 minutos

Ingredientes

2 litros de agua 1/2 taza de cebada perlada 1/3 taza de semillas de linaza 2 ramas de cola de caballo (seca) 2 ramas de boldo (opcional) 1 rama de hierba luisa (opcional) 1 rama de menta (opcional) 1 rama de llantén (opcional) 1 rama de alfalfa (opcional) Cáscara de piña (opcional) 1 rama de canela 3 clavos de olor Jugo de 1 limón (al gusto) Miel de abeja, azúcar o panela al gusto

Cómo hacer Emoliente peruano, paso a paso

Lava la cebada y la linaza bajo el chorro de agua para eliminar impurezas. Coloca la cebada y la linaza en una olla grande junto con el agua. Añade las hierbas elegidas (cola de caballo, boldo, hierba luisa, menta, llantén, alfalfa) y la cáscara de piña si la usas. Incorpora la canela y los clavos de olor. Lleva a ebullición a fuego alto y reduce luego a fuego medio-bajo. Cocina por 30 a 35 minutos, removiendo ocasionalmente, hasta que la bebida adquiera una textura ligeramente espesa y gelatinosa. Cuela la infusión para retirar las semillas y hierbas. Endulza al gusto con miel, azúcar o panela y añade jugo de limón al momento de servir. Sirve caliente en tazas o vasos resistentes al calor. Consejo clave: No omitas la linaza, es la responsable de la textura característica. Elije hierbas frescas y aromáticas para intensificar el sabor. Endulza solo al final para controlar el nivel de dulzor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de seis a ocho porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 60 kcal

Proteína: 1,2 g

Grasas: 0,8 g

Carbohidratos: 13 g

Fibra: 1,5 g

Vitamina C: 6% del valor diario recomendado

Calcio: 4% del valor diario recomendado

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El emoliente puede conservarse refrigerado en recipiente hermético por hasta tres días. Para consumirlo, se recomienda recalentarlo a fuego medio.