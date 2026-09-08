Perú registra aproximadamente un secuestro cada dos horas: Ministerio Público proyecta más de 5.300 denuncias al cierre del año

Las cifras oficiales del Ministerio Público son alarmantes: los secuestros han aumentado significativamente. Conozca las regiones más afectadas y los detalles de la captura de una banda criminal dedicada a este delito, cuyos miembros incluyen prontuariados delincuentes. | Latina Noticias

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La Policía Nacional del Perú rescató a un empresario del rubro farmacéutico que permaneció retenido durante más de cuatro horas dentro de un automóvil, en un operativo que permitió la captura de tres presuntos secuestradores. El caso forma parte de catorce secuestros que se registran en promedio cada día a nivel nacional, según reportó Latina Noticias.

De acuerdo con la reconstrucción policial del hecho, los detenidos mantuvieron a la víctima contra su voluntad con el objetivo de apoderarse del dinero de sus cuentas bancarias. Durante el operativo, uno de los capturados admitió ante los agentes que habían gestionado un adelanto de sueldo del empresario por un monto cercano a los 2.500 soles, suma que fue hallada en el vehículo utilizado para el plagio.

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El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2.999 denuncias de secuestro entre enero y julio y proyectó más de 5.300 casos al cierre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exigían transferencias bajo amenaza

La misma modalidad delictiva se repite en un segundo caso que la policía investiga en paralelo. El coronel Holger Obando, jefe de la División de Exteriores, señaló que existen denuncias de dos víctimas adicionales que habrían sido retenidas a bordo de un vehículo que operaba como taxi. “Tenemos la denuncia de dos víctimas que hacen mención de que han sido secuestrados, se les ha retirado de sus cuentas bancarias bajo amenaza de muerte, a bordo de un vehículo que fungía de taxi”, explicó el oficial.

Entre los detenidos por ambos casos figuran dos ciudadanos peruanos y un ciudadano venezolano. Uno de ellos, identificado como Miguel Maturrano, alias “Migue”, reconoció ante la policía haber estado recluido anteriormente en el penal de Ancón I, conocido como Brigancho, por un delito de violencia, donde permaneció alrededor de un año y cuatro meses. Según el coronel Obando, el principal espacio territorial de operación de la banda comprendía los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres.

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Lima concentra más denuncias

Las cifras oficiales confirman que el secuestro se extiende como un problema a distintos puntos del país. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2.999 denuncias entre enero y julio de este año a nivel nacional. Brenda Belleza, gerenta de Observación de Criminalidad de esa institución, precisó que “Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro concentran el 23,8% del total de denuncias que se han recibido a nivel nacional”, explicó para el citado medio.

Fuera de la capital, la especialista identificó también un número significativo de casos en regiones como Arequipa, Junín y La Libertad. El registro de denuncias muestra además una tendencia sostenida al alza en comparación con años anteriores, lo que llevó al Ministerio Público a realizar una proyección para el cierre del ejercicio.

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Varias patrullas de la Policía Nacional del Perú intervienen una avenida nocturna de Lima en el marco del aumento de denuncias por secuestro en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 5.000 denuncias al final de 2026

Según las estimaciones del Observatorio de Criminalidad, el país podría cerrar el año con una cifra que supere las 5.300 denuncias de secuestro a nivel nacional. “De acuerdo a lo observado, podemos indicar incluso que para el cierre de este año podríamos incluso superar la cifra de cinco mil trescientas denuncias de secuestro a nivel nacional”, advirtió Belleza.

Mientras la Policía Nacional continúa las diligencias para determinar si los detenidos en los dos casos reportados por Latina Noticias están vinculados a otros hechos similares, las autoridades del Ministerio Público insisten en que las cifras disponibles reflejan la magnitud de un delito que mantiene una tendencia creciente en el país.

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