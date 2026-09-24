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Grupo 5 y ARMY Perú sorprenden con publicación y fans especulan que serán teloneros de BTS

Christian Yaipén participó en una publicación que anticipa una sorpresa para los seguidores, a pocos días de las tres presentaciones de la banda surcoreana en Lima

Grupo 5 y ARMY Perú sorprenden con publicación
Grupo 5 y ARMY Perú sorprenden con publicación
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Una publicación compartida por Grupo 5, Christian Yaipén y la comunidad ARMY Perú abrió una serie de especulaciones entre los seguidores de BTS a pocas semanas de los conciertos que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima. El cantante de la orquesta de cumbia habló de un “secreto” y pidió a los fanáticos participar en una dinámica, sin precisar de qué se trata el anuncio.

El video fue difundido en una publicación conjunta entre las cuentas de BTS Perú, Christian Yaipén, Grupo 5 y BTS Peru Projects. En las imágenes, el vocalista se dirige a los admiradores de la banda surcoreana con una pregunta: “Tenemos un secreto, ¿se lo contamos a ARMY?”.

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La respuesta de los seguidores da paso a una convocatoria para que dejen sus opiniones en los comentarios. “Claro, pero primero una pregunta. ARMY, si tuvieran que elegir un premio, ¿cuál sería?”, se escucha en el material publicado en redes sociales.

La interacción entre la orquesta peruana y las páginas dedicadas al fandom coincidió con la cercanía de los tres conciertos que BTS tiene programados en la capital. El grupo integrado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se presentará en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

Christian Yaipén habló de un secreto para los fans de BTS

La publicación no incluyó datos sobre el contenido del premio ni reveló una fecha para el anuncio. Sin embargo, la descripción que acompañó el video aumentó la expectativa entre los usuarios.

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“ARMY, Christian Yaipén tiene un secreto que quiere revelar, pero antes queremos conocer su opinión. Si pudieran elegir un premio, ¿cuál sería? Los leemos en los comentarios porque… se viene algo épico. ¿Te unes al secreto?”, se lee en el mensaje compartido por BTS Perú.

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El grupo integrado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook se presentará en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

La cuenta oficial de Grupo 5 también se sumó a la conversación con una frase breve: “Me quema el chisme”. La reacción de la agrupación de Monsefú llevó a sus seguidores y a integrantes de ARMY a plantear distintas posibilidades sobre la sorpresa que preparan.

Algunos usuarios mencionaron la posibilidad de un sorteo vinculado a los conciertos de BTS. Otros sugirieron una actividad para fans, una fiesta posterior a los espectáculos o algún tipo de contenido conjunto entre la agrupación peruana y las comunidades dedicadas a los artistas coreanos.

El mensaje no hizo referencia a una producción musical, una presentación en vivo ni a la venta de entradas. Tampoco detalló si la eventual actividad tendrá lugar en Lima durante los días de los conciertos.

Los seguidores pidieron que Grupo 5 abra los conciertos de BTS

Una de las teorías más repetidas en los comentarios sostuvo que Grupo 5 podría actuar como telonero de BTS durante alguna de las tres fechas previstas en el Estadio San Marcos.

Los seguidores de ambos artistas empezaron a pedir que Christian Yaipén y la orquesta suban al escenario antes del espectáculo principal. El eventual cruce entre la cumbia peruana y el K-pop también dio lugar a mensajes que plantean una colaboración musical.

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Christian Yaipén y la comunidad ARMY Perú abrió una serie de especulaciones entre los seguidores de BTS

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial que confirme que Grupo 5 será telonero de BTS en Perú. La publicación compartida por ARMY Perú y las cuentas de la orquesta tampoco menciona que el supuesto secreto esté relacionado con una participación en el Estadio San Marcos.

El lanzamiento de ‘El Secreto’ sumó otra teoría entre los seguidores

El misterio difundido en redes sociales apareció en la misma semana en que Grupo 5 lanzó ‘El Secreto’, un sencillo presentado el 22 de septiembre. La coincidencia entre el título de la canción y la frase empleada por Christian Yaipén abrió otra interpretación entre los usuarios.

Algunos seguidores consideraron que el mensaje podría formar parte de una dinámica relacionada con el estreno musical de la orquesta. Esta alternativa tampoco fue confirmada por Grupo 5 ni por BTS Perú.

La agrupación, liderada por Elmer, Andy y Christian Yaipén, mantiene una actividad constante en redes sociales y plataformas digitales. La participación de Christian en un contenido dirigido a ARMY reunió a dos públicos con gran presencia en internet, lo que amplificó los comentarios sobre el anuncio.

BTS llegará a Lima para ofrecer sus primeros conciertos oficiales en Perú, con tres presentaciones previstas para octubre. En paralelo, la ciudad albergará el BTS Pop-Up: Arirang in Lima, una tienda temporal que abrirá del 25 de septiembre al 25 de octubre en Casa Prado, en Miraflores.

TikTok -  Christian Yaipén - Grupo 5 - redes sociales parecidos - Ica - Perú - 24 septiembre
Hasta el momento, no existe un anuncio oficial que confirme que Grupo 5 será telonero de BTS en Perú. (Andina)

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