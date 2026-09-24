Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 24 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú informó tres sismos registrados entre el 21 y el 22 de septiembre en Lima, Arequipa y Tumbes, con magnitudes que oscilaron entre 3,3 y 4,2. El movimiento de mayor intensidad tuvo como referencia una zona situada a 19 kilómetros al suroeste de Vitor, en la región Arequipa.
El Centro Sismológico Nacional, que depende del Instituto Geofísico del Perú (IGP), difundió los reportes de los eventos detectados en distintos puntos del país. El temblor más fuerte ocurrió a las 04:56 del 22 de septiembre y alcanzó una magnitud de 4,2.
Sismos que se han producido en Perú
Los otros dos eventos registrados tuvieron lugar en las regiones de Lima y Tumbes, con magnitudes menores. Los informes oficiales sobre cada movimiento detallan la hora, la profundidad, el punto de referencia geográfico y la intensidad percibida por la población cuando corresponde.
La información sobre los últimos sismos debe verificarse a través de los canales del IGP, que actualiza sus reportes a partir de los registros de su red de monitoreo. Las autoridades recomiendan no tomar como referencia mensajes sin confirmar, capturas de pantalla antiguas o publicaciones que no indiquen fecha, hora y fuente oficial.
El sismo de magnitud 4,2 ocurrió cerca de Vitor, en Arequipa
El movimiento de mayor magnitud de esta serie se produjo durante la madrugada del 22 de septiembre. Según el reporte del IGP, tuvo una magnitud de 4,2 y su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Vitor.
La profundidad de 30 kilómetros permite establecer que se trató de un evento superficial en términos relativos. La percepción de un sismo no depende solo de su magnitud: también inciden la profundidad, la distancia respecto de las zonas pobladas, las características del suelo y el tipo de construcción de cada inmueble.
Una intensidad IV implica que el temblor puede sentirse con claridad en interiores y, en algunos casos, provocar el movimiento de puertas, ventanas, utensilios u otros objetos. La intensidad no equivale a la magnitud. Mientras la magnitud expresa la energía liberada por el sismo, la intensidad describe sus efectos en un lugar específico.
En Arequipa, como en otras zonas del sur peruano, la preparación ante estos eventos forma parte de las medidas de seguridad habituales. La población debe conocer las rutas de evacuación de su vivienda, centro de trabajo o institución educativa y mantener despejados los accesos hacia las zonas seguras.
Perú registra actividad sísmica por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico
Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esa dinámica explica la ocurrencia frecuente de movimientos de distinta magnitud a lo largo de la costa y en varias regiones del territorio nacional.
La frecuencia de los sismos exige que las familias cuenten con una planificación previa. La reacción durante una emergencia depende de decisiones tomadas antes del movimiento: identificar áreas de protección, fijar muebles pesados, establecer un punto de encuentro y preparar una mochila con artículos básicos.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que cada hogar evalúe sus condiciones particulares. El plan familiar debe considerar a niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, personas que requieren medicación permanente y mascotas.
También resulta necesario revisar el estado de la vivienda. Las grietas en paredes o columnas, instalaciones eléctricas expuestas, conexiones de gas en mal estado y objetos pesados colocados en altura pueden aumentar el riesgo durante un movimiento sísmico.
Las zonas seguras internas deben definirse de acuerdo con las características de cada inmueble. En viviendas y edificios, suelen ubicarse cerca de elementos estructurales resistentes, como columnas o muros de carga, siempre que hayan sido identificados previamente como espacios adecuados.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas
La mochila de emergencia debe estar en un sitio accesible y contener artículos que permitan afrontar las primeras 24 horas después de un desastre. Durante ese período pueden registrarse interrupciones en los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía o transporte.
Entre los objetos recomendados figuran agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, cargador externo, botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene, abrigo, mascarillas y un silbato. Los documentos personales, las llaves y una lista de teléfonos útiles deben guardarse en una bolsa impermeable.
También se aconseja llevar dinero en efectivo en billetes y monedas de baja denominación. Las familias que tengan bebés deben sumar pañales, biberones, fórmula, alimentos y ropa de recambio. En el caso de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, la mochila debe incluir medicamentos de uso frecuente, recetas, lentes, audífonos, bastones u otros elementos de apoyo.
La mochila debe adaptarse a las necesidades de cada integrante del hogar, por lo que conviene revisar su contenido de forma periódica y reemplazar productos vencidos, pilas descargadas o alimentos que ya no estén aptos para el consumo.
Elementos recomendados para la mochila:
- Agua y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y batería externa.
- Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
- Documentos, llaves, dinero y contactos de emergencia.
- Ropa abrigada, manta, mascarillas y productos de higiene.
- Artículos destinados a bebés, mascotas, adultos mayores o personas con discapacidad.
Durante el movimiento se debe evitar ventanas, ascensores y objetos que puedan caer
Cuando comienza un sismo, la prioridad es protegerse de golpes, desprendimientos y objetos que puedan caer. Las autoridades aconsejan mantener la calma y evitar las carreras, los empujones y los gritos, ya que esas reacciones dificultan una evacuación ordenada.
Dentro de una vivienda, oficina o escuela, las personas deben alejarse de ventanas, espejos, lámparas, repisas, estantes y artefactos eléctricos. Si la salida no es segura durante el movimiento, corresponde ubicarse en una zona interna identificada con antelación y proteger la cabeza.
No se deben utilizar ascensores durante un sismo ni en los minutos posteriores. La evacuación debe realizarse por escaleras una vez que termine el movimiento y siempre que la ruta no presente daños o riesgos visibles.
Quienes se encuentren en la calle deben mantenerse lejos de fachadas, postes, cables, carteles, puentes y estructuras que puedan desprenderse. Los conductores deben reducir la velocidad y detenerse en un punto seguro, sin bloquear vías de evacuación y sin estacionar debajo de pasos elevados o tendidos eléctricos.
En las zonas próximas al litoral, un sismo fuerte o prolongado puede obligar a una evacuación preventiva ante la posibilidad de un tsunami. La población debe seguir las rutas señalizadas y las indicaciones de las autoridades locales.
Después del temblor, la información oficial y la evaluación de daños son prioritarias
Al finalizar el movimiento, se debe verificar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios cuando sea necesario. Si el inmueble presenta daños en columnas, paredes, techos, escaleras, instalaciones eléctricas o conexiones de gas, no corresponde reingresar hasta que un especialista determine que es seguro.
Ante una fuga de gas, olor extraño, chispas o cables expuestos, es necesario cerrar las llaves de los servicios si puede hacerse sin peligro y alejarse del lugar. No se deben encender fósforos, encendedores ni interruptores eléctricos si existe sospecha de una fuga.
Las comunicaciones suelen congestionarse después de un sismo. Por esa razón, se recomienda priorizar los mensajes de texto y los servicios de internet para contactar a familiares. El número 119 permite dejar y escuchar mensajes de voz en situaciones de emergencia. Los Bomberos Voluntarios atienden en el 116 y la Policía Nacional del Perú, en el 105.
La población debe seguir los reportes del IGP, INDECI y las autoridades locales antes de regresar a un inmueble o difundir información sobre una emergencia. Las réplicas pueden ocurrir después de un sismo y afectar construcciones que ya hayan sufrido daños.