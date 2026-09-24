Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 24 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú informó tres sismos registrados entre el 21 y el 22 de septiembre en Lima, Arequipa y Tumbes, con magnitudes que oscilaron entre 3,3 y 4,2. El movimiento de mayor intensidad tuvo como referencia una zona situada a 19 kilómetros al suroeste de Vitor, en la región Arequipa.

El Centro Sismológico Nacional, que depende del Instituto Geofísico del Perú (IGP), difundió los reportes de los eventos detectados en distintos puntos del país. El temblor más fuerte ocurrió a las 04:56 del 22 de septiembre y alcanzó una magnitud de 4,2.