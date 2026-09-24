Receta peruana para preparar guiso de quinua con queso. (Foto: Maria Mamani)

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El guiso de quinua es una preparación casera, nutritiva y fácil de preparar que forma parte de las alternativas tradicionales de la cocina peruana. La quinua se cocina junto con un aderezo de cebolla, ajo y ajíes, además de verduras y papa, para conseguir un plato de textura cremosa y sabor casero.

Esta receta de guiso de quinua es una buena opción para el almuerzo y puede prepararse con verduras, pollo o simplemente con quinua y un buen aderezo. También es una alternativa práctica para quienes buscan incorporar quinua a sus comidas de una manera diferente.

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Datos de la receta

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Tipo de plato: Guiso / almuerzo

Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar guiso de quinua

1 taza de quinua

2 tazas de agua o caldo de verduras

2 papas medianas

1 zanahoria

½ taza de arvejas

1 cebolla roja

2 dientes de ajo

1 cucharada de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca molido

1 tomate

2 cucharadas de aceite vegetal

½ cucharadita de comino

Sal al gusto

Pimienta al gusto

½ taza de leche evaporada, opcional

Perejil o culantro picado al gusto

Ingredientes opcionales

Puedes adaptar el guiso según los ingredientes que tengas disponibles:

150 g de pollo cocido y deshilachado

100 g de queso fresco

Choclo

Habas

Zapallo

Vainitas

Espinaca

Pimiento rojo

Cómo hacer guiso de quinua paso a paso

1. Lava la quinua

Coloca la quinua en un colador fino y enjuágala varias veces bajo agua corriente.

Frota suavemente los granos mientras los enjuagas.

Este paso ayuda a eliminar las saponinas presentes en la superficie de la quinua, que pueden aportar un sabor amargo.

Deja escurrir bien antes de cocinarla.

2. Cocina la quinua

Coloca la quinua lavada en una olla junto con las dos tazas de agua o caldo de verduras.

Cocina a fuego medio hasta que el líquido comience a hervir.

Reduce el fuego, tapa la olla y cocina durante aproximadamente 15 minutos, o hasta que la quinua esté tierna y haya absorbido la mayor parte del líquido.

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Retira del fuego y reserva.

3. Prepara el aderezo

Calienta el aceite en una olla amplia.

Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina hasta que esté transparente.

Añade el ajo picado y remueve durante unos segundos.

Incorpora el ají amarillo, ají panca y tomate picado.

Agrega comino, pimienta y sal.

Cocina a fuego medio durante varios minutos hasta obtener un aderezo bien integrado y aromático.

4. Agrega las verduras

Incorpora la zanahoria cortada en cubos pequeños y las arvejas.

Añade también las papas previamente peladas y cortadas en cubos.

Agrega aproximadamente una taza de agua o caldo.

Tapa la olla y cocina a fuego medio hasta que las verduras y las papas estén tiernas.

5. Incorpora la quinua

Cuando las verduras estén cocidas, agrega la quinua previamente cocida.

Mezcla cuidadosamente para integrar todos los ingredientes.

Si el guiso está demasiado espeso, agrega un poco de agua o caldo caliente.

6. Cocina el guiso

Continúa cocinando a fuego bajo durante unos minutos.

La quinua absorberá parte del líquido y ayudará a conseguir una textura cremosa.

Remueve ocasionalmente para evitar que el guiso se pegue al fondo de la olla.

7. Agrega leche o queso

Si deseas una preparación más cremosa, incorpora la leche evaporada y mezcla.

También puedes añadir queso fresco desmenuzado.

Cocina durante uno o dos minutos a fuego bajo y evita que la preparación hierva demasiado después de agregar la leche.

8. Rectifica la sazón

Prueba el guiso y ajusta la cantidad de sal y pimienta.

Puedes agregar un poco de perejil o culantro picado para darle un aroma fresco.

9. Sirve caliente

Sirve el guiso de quinua peruano inmediatamente.

Puedes acompañarlo con una ensalada fresca, huevo sancochado o una porción de pollo.

¿Cómo lavar correctamente la quinua?

Lavar la quinua antes de cocinarla es un paso importante.

Coloca los granos en un colador fino y enjuágalos con abundante agua mientras los remueves suavemente.

Repite el proceso varias veces hasta que el agua salga más clara.

Esto ayuda a retirar las saponinas que se encuentran naturalmente en la superficie del grano y que pueden generar un sabor amargo.

¿Qué verduras puedo agregar al guiso de quinua?

Puedes adaptar la receta utilizando diferentes verduras.

Algunas buenas opciones son:

Zanahoria.

Arvejas.

Papa.

Zapallo.

Choclo.

Habas.

Vainitas.

Espinaca.

Pimiento.

Brócoli.

La combinación de verduras puede variar según la temporada y los ingredientes disponibles.

Guiso de quinua con pollo

Si quieres preparar un guiso de quinua con pollo, puedes añadir aproximadamente 150 a 200 gramos de pollo cocido y deshilachado.

También puedes utilizar pollo cortado en cubos.

En este caso, cocina primero el pollo con el aderezo y luego incorpora las verduras y la quinua.

El pollo aporta una textura diferente y convierte el guiso en una opción más contundente para el almuerzo.

Guiso de quinua con queso

Una alternativa sencilla es preparar el guiso con queso fresco.

Cuando la quinua y las verduras estén cocidas, añade queso fresco desmenuzado y una pequeña cantidad de leche evaporada.

Mezcla a fuego bajo hasta que el queso se integre parcialmente con la preparación.

Guiso de quinua vegetariano

La receta básica puede prepararse completamente sin carne.

Utiliza caldo de verduras y aumenta la cantidad de vegetales.

Puedes combinar quinua con:

Papa.

Zanahoria.

Arvejas.

Zapallo.

Choclo.

Habas.

Espinaca.

Así obtendrás un guiso de quinua colorido y lleno de diferentes texturas.

¿Con qué acompañar el guiso de quinua?

El guiso de quinua puede servirse solo o acompañado de diferentes alimentos.

Algunas opciones son:

Ensalada de tomate y cebolla.

Ensalada de lechuga.

Huevo sancochado.

Pollo a la plancha.

Carne.

Palta.

Queso fresco.

Si el guiso contiene bastante quinua y verduras, no necesariamente necesita arroz como acompañamiento.

Consejos para preparar un buen guiso de quinua

Lava bien la quinua

No omitas el lavado. Ayuda a conseguir un sabor más agradable.

Prepara un buen aderezo

La base de cebolla, ajo, ají amarillo y ají panca aporta gran parte del sabor característico del guiso.

No agregues demasiada agua

Es preferible comenzar con una cantidad moderada de líquido y añadir más si es necesario.

Cocina a fuego bajo

Una cocción lenta permite que la quinua absorba los sabores del aderezo y que el guiso alcance una textura más cremosa.

No dejes que se seque demasiado

La quinua continúa absorbiendo líquido incluso después de apagar el fuego. Si lo deseas más jugoso, deja un poco de caldo al terminar la cocción.

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Aprovecha las sobras

El guiso puede utilizarse al día siguiente como relleno para empanadas, tortillas o incluso para acompañar verduras.

Preguntas frecuentes sobre el guiso de quinua

¿Qué es el guiso de quinua?

Es una preparación a base de quinua cocida junto con un aderezo de cebolla, ajo y ajíes, además de papa y diferentes verduras. Puede prepararse con o sin carne.

¿Es necesario lavar la quinua antes de cocinarla?

Sí. Es recomendable enjuagarla bien antes de cocinarla para retirar las saponinas de la superficie, que pueden aportar un sabor amargo.

¿Puedo preparar guiso de quinua sin leche?

Sí. La leche es opcional y solamente se utiliza para conseguir una textura más cremosa. Puedes preparar el guiso utilizando agua o caldo de verduras.

¿Puedo agregar pollo al guiso?

Sí. Puedes incorporar pollo cocido y deshilachado o pollo cortado en pequeños cubos.

¿Qué verduras combinan con la quinua?

Papa, zanahoria, arvejas, zapallo, choclo, habas, vainitas, espinaca y pimiento son algunas alternativas que combinan bien con la quinua.

¿Cómo puedo hacer que el guiso de quinua quede más cremoso?

Puedes cocinarlo con un poco más de líquido y dejar que la quinua libere su almidón. También puedes añadir leche evaporada o queso fresco al final de la preparación.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez frío, guárdalo en un recipiente cerrado dentro del refrigerador. Al recalentarlo, puedes añadir un poco de agua o caldo si la quinua ha absorbido demasiado líquido.

Una forma sencilla de disfrutar la quinua

El guiso de quinua es una alternativa práctica para incorporar este cereal andino a la alimentación cotidiana. Con un buen aderezo, algunas verduras y papa puedes preparar un plato casero con una textura cremosa y mucho sabor.

Además, es una receta muy fácil de adaptar. Puedes prepararla con pollo, queso, diferentes verduras o simplemente utilizar un caldo vegetal para una versión sin carne.

Si buscas una comida casera y sencilla para el almuerzo, esta receta de guiso de quinua peruano es una opción que puedes preparar durante cualquier época del año.

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