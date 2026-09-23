ONP Quiero mi Pensión: Cómo ver el estado de trámite de tu expediente

Un adulto mayor completa la confirmación de un trámite en línea a través de una computadora portátil en su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) pueden revisar de manera virtual en qué etapa se encuentra su solicitud de jubilación. La ONP Quiero mi Pensión permite iniciar y consultar trámites relacionados con el acceso a una pensión, mientras que la plataforma ONP Virtual concentra la información del expediente de cada asegurado.

Para quienes ya presentaron su solicitud, conocer el estado del trámite permite verificar si la ONP realiza la evaluación correspondiente, si existe alguna observación o si la resolución de jubilación ya fue emitida. La consulta puede realizarse con el DNI y la Clave Virtual desde una computadora o celular.

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Una beneficiaria de la ONP recibe su pensión en la puerta de su hogar mediante el servicio gratuito de pago a domicilio en Perú. (Foto: ONP)

Consulta con DNI del estado de expediente ONP en la Oficina Virtual

Para consultar el estado del expediente ONP, puedes ingresar a ONP Virtual con tu DNI y Clave Virtual. Una vez dentro, sigue estos pasos para revisar el detalle y estado actual de tu solicitud:

ONP Virtual Ingresa a (CLIC AQUÍ) y selecciona la opción “Tu zona segura”. Coloca tu tipo y número de documento, además de tu Clave Virtual. Ingresa a la Ficha del Asegurado, ubicada en la parte superior izquierda. Selecciona “Mis solicitudes previsionales” en el menú lateral. Revisa el detalle de tu trámite y su estado actual.

La plataforma de consulta de trámite administrativo mediante el número de expediente está destinada a solicitudes presentadas por Mesa de Partes presencial o digital. Para consultar trámites relacionados con pensiones ONP, debes utilizar los canales previsionales de la entidad.

Varios adultos mayores reciben sus pagos de jubilación en las ventanillas de atención del Banco de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber el número de expediente ONP asignado a tu solicitud

El número de expediente ONP permite identificar la solicitud presentada ante la entidad y puede encontrarse en el correo electrónico registrado durante el trámite. También puedes consultarlo directamente desde ONP Virtual:

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ONP Virtual Ingresa a (CLIC AQUÍ) y selecciona la opción “Tu zona segura”. Coloca tu tipo y número de documento, además de tu Clave Virtual. Ingresa a la Ficha del Asegurado. Selecciona “Mis solicitudes previsionales” en el menú lateral. Revisa la información de tu trámite y el número de expediente ONP asignado.

Si el afiliado no puede realizar la consulta por internet, puede comunicarse con ONP Te Escucha al (01) 634-2222. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

La diferencia fundamental entre la AFP y ONP radica en cómo se financia la pensión. Foto: El Peruano

¿Cuánto dura el trámite de jubilación en la ONP?: Plazos oficiales

El trámite de jubilación en la ONP tiene un plazo oficial de hasta 30 días hábiles. Según informó la entidad el 3 de marzo de 2026, este periodo comprende las distintas etapas de evaluación de la solicitud, incluida la acreditación de aportes y la calificación del derecho a la pensión.

Durante la acreditación, la ONP verifica y valida los aportes registrados en el historial del afiliado. Después, evalúa si la persona cumple las condiciones correspondientes, como la edad, el cese laboral y la cantidad mínima de aportes exigida para la pensión solicitada.

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Si la evaluación requiere más tiempo y supera el plazo establecido, la ONP señala que puede otorgar una pensión provisional mientras culmina la revisión del expediente.

Pensión - ONP

Resolución de jubilación ONP: ¿Cuánto tarda en emitirse y notificar?

Para solicitar una pensión de jubilación ONP bajo el Decreto Ley N.° 19990, el asegurado debe cumplir los requisitos establecidos para este régimen. Entre ellos figuran tener 65 años y contar con al menos 20 años de aportes, equivalentes a 240 unidades de aporte, para la pensión general.

La ONP informa el resultado mediante una resolución dentro del plazo máximo de 30 días hábiles. La notificación llega al correo electrónico registrado o al domicilio, según el medio elegido durante la presentación de la solicitud. Por ello, es importante revisar también la bandeja de correo no deseado.

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Si el asegurado no está de acuerdo con el resultado, puede recurrir a los mecanismos administrativos disponibles. La reconsideración permite presentar nuevas pruebas o documentos, mientras que la apelación busca que otra instancia revise nuevamente el caso.

Los pensionistas bajo la Ley 20530 van a pasar a manos de la ONP desde septiembre. - Crédito Andina

Qué hacer en caso de una denegatoria de pensión ONP por falta de acreditación

Si la ONP deniega una pensión por falta de acreditación de aportes, el primer paso consiste en revisar la resolución y solicitar una copia del expediente para identificar qué periodos laborales no fueron reconocidos.

El asegurado puede reunir documentos que respalden los años de trabajo y los aportes, como boletas de pago, contratos, certificados de trabajo, liquidaciones, comprobantes de pago u otros documentos que permitan demostrar la relación laboral. La documentación debe organizarse de acuerdo con los periodos que se busca acreditar.

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Si corresponde presentar una apelación, el plazo señalado para hacerlo es de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución. También existe la posibilidad de acudir posteriormente a la vía contencioso-administrativa cuando la controversia no se resuelva en sede administrativa.

Ante una denegatoria, revisar primero la razón concreta indicada por la ONP permite determinar qué documentación falta y cuál es el mecanismo que corresponde utilizar para cuestionar la decisión.