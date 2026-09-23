Gran Pajatén: especialistas inician primera expedición de 2026 para investigar su conservación y las condiciones ambientales del lugar

Las investigaciones se realizarán en la Zona Histórico Cultural del Alto Montecristo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín.

Guardar

La primera expedición de 2026 hacia el Gran Pajatén comenzó este lunes 21 de septiembre con la participación de especialistas de distintas áreas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de San Martín. El grupo se trasladó hasta el Parque Nacional del Río Abiseo para desarrollar trabajos de investigación vinculados con el patrimonio arqueológico y las condiciones ambientales del lugar.

La intervención forma parte del Programa de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación del Parque Nacional del Río Abiseo (PRIA HC1) 2026-2027. El programa contempla la recopilación de información especializada sobre distintos sitios arqueológicos de la zona, con especial atención en las condiciones actuales del Gran Pajatén.

PUBLICIDAD

El área de trabajo corresponde a la Zona Histórico Cultural del valle del Alto Montecristo, dentro del Parque Nacional del Río Abiseo. Este espacio integra valores culturales y naturales reconocidos a nivel internacional y forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial.

El desplazamiento hacia el sitio arqueológico incluye una ruta de tres días desde el Puesto de Control de Chigualén, ubicado en la Comunidad de los Andes, en el distrito y provincia de Pataz, departamento de La Libertad. El recorrido contempla paradas en otros sitios arqueológicos antes del ingreso al Gran Pajatén.

Ruta de tres días hasta el Gran Pajatén

El programa contempla excavaciones, delimitación, prospección arqueológica, registro arquitectónico, conservación preventiva y monitoreo ambiental.

La expedición partió desde el Puesto de Control de Chigualén con dirección al sitio arqueológico de Manachaqui. Antes del inicio del recorrido, los integrantes del grupo realizaron un pago a la tierra como expresión de respeto hacia el territorio donde se efectuarán las labores de campo.

PUBLICIDAD

Durante la segunda jornada, el equipo continuó desde Manachaqui hacia el sitio arqueológico La Playa. La tercera etapa corresponde al trayecto desde La Playa hasta el Gran Pajatén, con llegada prevista para este miércoles 23 de septiembre.

Una vez en el área de intervención, los especialistas iniciarán la recopilación de información arqueológica, arquitectónica y ambiental. Los datos obtenidos permitirán documentar las condiciones actuales de los sitios incluidos en el ámbito de trabajo.

Elaborarán una línea base sobre el estado de conservación

Uno de los objetivos centrales consiste en establecer una línea base arqueológica, arquitectónica y de conservación. Este registro permitirá identificar las características actuales de los sitios comprendidos dentro del Parque Nacional del Río Abiseo, con énfasis en el Gran Pajatén.

PUBLICIDAD

La información servirá para elaborar un diagnóstico especializado sobre el estado de conservación del patrimonio arqueológico. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, estos resultados constituirán un insumo técnico y científico para futuras acciones de investigación, conservación, protección, gestión y puesta en valor.

El trabajo también permitirá ampliar los datos disponibles sobre otros sitios arqueológicos del parque. La intervención contempla así el análisis conjunto de las evidencias culturales y de las condiciones ambientales presentes en el espacio donde se encuentran.

Un equipo de 42 personas participa en la intervención

El Parque Nacional del Río Abiseo sigue siendo un territorio poco accesible para la mayoría de peruanos, debido a su ubicación, geografía y estrictas normas de conservación, pese a su relevancia cultural y ambiental.

La delegación está conformada por 42 personas y tiene como responsable al arqueólogo Cristian E. Vizconde García. De ese total, 22 son profesionales encargados de las labores de campo previstas durante la expedición.

PUBLICIDAD

Las otras 20 personas cumplen funciones relacionadas con el transporte, el traslado y la alimentación del grupo durante su permanencia en la zona de intervención. Dentro de este segundo grupo, ocho integrantes permanecerán en el área para apoyar las tareas de desbroce y acompañar directamente las actividades de campo.

La composición multidisciplinaria permite desarrollar las distintas tareas previstas en el programa, desde el registro de información arqueológica y arquitectónica hasta la recopilación de datos relacionados con las condiciones ambientales del entorno.

Programa de investigación comprende el periodo 2026-2027

El Ministerio de Cultura señaló que esta expedición marca el inicio de las actividades de campo previstas por la DDC San Martín para el periodo 2026-2027 dentro del Programa de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación del Parque Nacional del Río Abiseo.

PUBLICIDAD

Los trabajos permitirán obtener nuevos datos sobre el Gran Pajatén y otros sitios arqueológicos ubicados dentro del área protegida. La información será incorporada al proceso de evaluación de las condiciones de conservación del patrimonio y a la planificación de futuras intervenciones.

El Gran Pajatén forma parte del conjunto de evidencias culturales existentes en el Parque Nacional del Río Abiseo, territorio que también reúne espacios de importancia natural y arqueológica.