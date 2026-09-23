Perú

Un hotel en Arequipa ha renovado las Tres Llaves Michelin y se mantiene como el único de Perú con la máxima distinción

Michelin reconoció por primera vez a Perú en 2025, cuando incluyó a 14 establecimientos del país en su selección de Llaves. Ahora, se confirma para uno de ellos la segunda condecoración consecutiva en el nivel más alto

Arequipa es uno de los destinos favoritos por los turistas. (Foto: Sparknomad)
El valle del Colca ofrece atractivos como la Cruz del Cóndor, los pueblos de Chivay y los baños termales de La Calera. (Foto: Sparknomad)
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Las Casitas, a Belmond Hotel, obtuvo por segundo año consecutivo las Tres Llaves Michelin, la máxima categoría de la guía hotelera francesa. El establecimiento ubicado en el valle del Colca, en la región de Arequipa, se mantuvo como el único hotel de Perú con esa distinción.

La segunda edición global de la clasificación reunió a alojamientos de más de 100 países. Michelin concede las Tres Llaves a propiedades que alcanzan sus mayores estándares en experiencia, arquitectura, diseño, servicio y personalidad.

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El gerente general del hotel, Tilak Valdivia, señaló que el reconocimiento responde a una propuesta centrada en la gastronomía y experiencias vinculadas con tradiciones andinas. Belmond comunicó la distinción el 18 de septiembre.

Cuatro hoteles en Perú recibieron una Llave Michelin

Otros cuatro establecimientos de la cadena en el país obtuvieron Una Llave Michelin: Monasterio, a Belmond Hotel, y Palacio Nazarenas, a Belmond Hotel, en Cusco; Rio Sagrado, a Belmond Hotel, en el Valle Sagrado; y Miraflores Park, a Belmond Hotel, en Lima.

El sistema de llaves hoteleras fue incorporado por Michelin como una clasificación para alojamientos, en paralelo a sus conocidas estrellas para restaurantes.

Hotel Belmond
Las Casitas, a Belmond Hotel, conservó las Tres Llaves Michelin por segundo año consecutivo en el valle del Colca.

Belmond forma parte de LVMH desde 2019, cuando el conglomerado adquirió la empresa por USD 3.200 millones. El grupo tiene presencia en los sectores de moda, joyería, vinos, bebidas y hotelería.

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El conglomerado francés cuenta con 44 propiedades en 25 países y territorios, entre hoteles, trenes y cruceros fluviales. En la región, tiene una fuerte presencia en Brasil.

Lima albergará The World’s 50 Best Restaurants 2026

El reconocimiento a Las Casitas coincidió con la confirmación de que Lima recibirá la edición global de The World’s 50 Best Restaurants 2026 entre el 2 y el 4 de noviembre.

Será la primera vez que el evento, reconocido como uno de los más importantes del mundo en su tipo, se realice en América Latina. La organización prevé la participación de cerca de 1.200 chefs, periodistas especializados, representantes de la industria y creadores de contenido de más de 34 países.

La agenda comenzará el 2 de noviembre con un almuerzo de bienvenida. El 3 de noviembre se realizará 50 Best Talks, una jornada de intercambio sobre tendencias del sector. La ceremonia de premiación será el 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, donde se conocerá la lista anual y se entregarán premios especiales.

El chef peruano de ascendencia japonesa Mitsuharu 'Micha' Tsumura (c-d) posa junto a la presidenta de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, Teresa Mera Gómez (c-i), en la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo este lunes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
El chef peruano de ascendencia japonesa Mitsuharu 'Micha' Tsumura (c-d) posa junto a la presidenta de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, Teresa Mera Gómez (c-i), en la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo este lunes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El cañón del Colca es uno de los principales destinos de Arequipa

El cañón del Colca está situado en la provincia de Caylloma, en los Andes peruanos, a unas horas por carretera de la ciudad de Arequipa. El destino reúne paisajes de montaña, pueblos tradicionales, aguas termales y miradores desde los que se observa el vuelo del cóndor andino.

Entre los puntos más visitados figura la Cruz del Cóndor, mientras que localidades como Chivay, Yanque y Maca conservan tradiciones de los pueblos collaguas y cabanas.

El valle también ofrece circuitos de senderismo, ciclismo de montaña y visitas a baños termales, entre ellos los de La Calera, cerca de Chivay. La actividad turística convive con la agricultura en andenes y con comunidades que mantienen prácticas vinculadas a la crianza de camélidos y al cultivo de productos de altura.

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