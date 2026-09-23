Himno Nacional del Perú cumple 205 años: quién escribió la letra, quién compuso la música y qué pasó con sus estrofas

Una cantante representa a Rosa Merino al cantar el Himno Nacional del Perú en un teatro de época ante el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este 23 de septiembre de 2026, el Perú recuerda una fecha vinculada a uno de sus símbolos patrios: hace 205 años se escuchó por primera vez el Himno Nacional, según la tradición histórica que ubica su estreno en el Teatro Principal de Lima, hoy Teatro Manuel A. Segura.

La historia, sin embargo, tiene un detalle que vuelve especialmente interesante esta conmemoración: en 2026 el Estado peruano estableció oficialmente el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional, a partir de una investigación histórica que sostiene que esa fue la fecha de su primera interpretación oficial.

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Por eso, este 23 de septiembre permite recordar la historia de una composición que nació apenas semanas después de la proclamación de la Independencia y que atravesó modificaciones, controversias y distintas versiones antes de convertirse en la pieza que los peruanos entonan actualmente.

Una recreación histórica presenta a Rosa Merino interpretando el Himno Nacional del Perú frente a autoridades y público en un teatro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo nació el Himno Nacional del Perú?

Después de proclamar la Independencia, José de San Martín convocó en agosto de 1821 un concurso para escoger una Marcha Nacional del Perú.

La convocatoria fue publicada en la Gaceta del Gobierno de Lima Independiente el 7 de agosto de ese año. El objetivo era encontrar una composición que representara al nuevo Estado peruano.

Se presentaron siete composiciones. Entre ellas estaba la propuesta de José Bernardo Alcedo, quien compuso la música, con letra del poeta José de la Torre Ugarte.

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La composición de Alcedo fue finalmente escogida.

Una tradición recogida por diversas fuentes históricas cuenta que, después de escucharla, San Martín se habría puesto de pie y pronunciado una frase que quedó asociada para siempre con la creación del símbolo patrio: “Sin disputa, este es el Himno Nacional del Perú”.

Un día como hoy de 1913 se consolidó la protección legal del Himno Nacional frente a intentos de modificación. (Andina)

Rosa Merino: la mujer que puso voz al Himno Nacional

Una de las protagonistas menos recordadas de esta historia es Rosa Merino, soprano limeña que interpretó la composición ante el público.

Las fuentes históricas sitúan su presentación en el Teatro Principal de Lima, escenario que actualmente corresponde al Teatro Manuel A. Segura.

La interpretación de Merino ocurrió en septiembre de 1821, pocos meses después de la proclamación de la Independencia.

De esta manera, la historia del Himno Nacional no solamente está ligada a San Martín, Alcedo y De la Torre Ugarte. También está asociada a la voz de una mujer que se convirtió en la primera intérprete del himno.

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Una infografía conmemora la primera interpretación del Himno Nacional del Perú realizada por Rosa Merino en septiembre de 1821 en el Teatro Principal de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿23 o 28 de septiembre? La curiosa disputa por la fecha

Aquí aparece uno de los datos más interesantes para contar este año.

Durante décadas, el 23 de septiembre de 1821 fue considerado como la fecha del estreno del Himno Nacional. Esa es la fecha que aparece en numerosas publicaciones oficiales y culturales, incluida información del Ministerio de Cultura y TVPerú.

Incluso el Proyecto Especial Bicentenario conmemoró en 2024 los 203 años del Himno Nacional el 23 de septiembre, recreando la presentación en el mismo lugar y a la misma hora.

Sin embargo, investigaciones posteriores plantearon que la primera interpretación oficial ocurrió el 28 de septiembre de 1821.

El Congreso aprobó esta nueva fecha y, en marzo de 2026, el Gobierno promulgó la Ley N.º 32565, que declaró oficialmente el 28 de septiembre de cada año como Día del Himno Nacional del Perú.

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La norma establece además que ese día, a las 12:00 horas, el Himno Nacional debe ser entonado en entidades públicas y privadas, instituciones educativas y universidades, además de ser difundido por los medios de comunicación.

Una mesa de madera oscura exhibe los símbolos patrios del Perú, incluyendo la bandera plegada con el escudo nacional, una escarapela, una partitura y un documento oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entonces, ¿qué ocurrió el 23 de septiembre?

La explicación más prudente es que el 23 de septiembre permanece como una fecha histórica ampliamente documentada para el estreno público, mientras que desde 2026 el Estado reconoce oficialmente el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional.

De hecho, documentos del propio Congreso muestran que existen investigaciones históricas que sostienen tanto el 23 como el 28 de septiembre, e incluso referencias de la Biblioteca Nacional que mencionan el 23 o 24 de septiembre.

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Esto hace que el aniversario de 205 años tenga una particularidad: la fecha tradicional del estreno y la fecha oficial recientemente establecida ya no coinciden.

El Himno Nacional que escuchamos hoy no es exactamente el de 1821

Otra de las grandes curiosidades es que la versión que los peruanos cantan actualmente no es idéntica a la que se interpretó en 1821.

Con el paso del tiempo circularon diferentes versiones de la música y de la letra. La Biblioteca Nacional explica que no se conservan las partituras originales y que las versiones posteriores presentan diferencias en ritmo, carácter musical y en la incorporación o sustitución de estrofas.

La música fue posteriormente restaurada por el compositor italiano Claudio Rebagliati, quien trabajó sobre la obra de Alcedo.

En 1901, el Gobierno aprobó la restauración musical realizada por Rebagliati y estableció que en los actos oficiales debía utilizarse esa versión.

Finalmente, la Ley N.º 1801, promulgada el 26 de febrero de 1913, declaró intangibles la letra y música del Himno Nacional.

¿Qué pasó con la famosa estrofa “Largo tiempo el peruano oprimido”?

Probablemente este sea uno de los mayores datos desconocidos para muchos peruanos.

Durante décadas, la mayoría aprendió el Himno comenzando con:

“Largo tiempo el peruano oprimido…”

Sin embargo, esta estrofa fue posteriormente considerada apócrifa respecto de la composición original de José de la Torre Ugarte.

TVPerú recoge que se incorporó espontáneamente y que Alcedo posteriormente envió los versos originales para intentar recuperar la composición que había sido creada en 1821.

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La discusión llegó hasta el Tribunal Constitucional.

En 2005, el TC determinó que la primera estrofa era de autoría anónima y ordenó incorporar al texto legal la quinta estrofa original de De la Torre Ugarte que había sido omitida. De esta manera, el texto legal pasó a comprender un coro y siete estrofas.

himno nacional

¿Por qué actualmente se canta el coro y la sexta estrofa?

Esta es otra curiosidad.

Aunque muchas personas conocen como primera estrofa la de “Largo tiempo…”, desde hace décadas existe la disposición de cantar el coro y la sexta estrofa, que comienza:

“En su cima los Andes sostengan…”

El Ministerio de Educación dispuso en 2010 una campaña educativa para difundir prioritariamente el coro y la sexta estrofa.

La elección también tiene antecedentes anteriores. En 1979, el Ministerio de Educación estableció que en los centros educativos se cantara el coro y la sexta estrofa.

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José Bernardo Alcedo, el músico detrás del himno

José Bernardo Alcedo es una figura fundamental de la música peruana del siglo XIX.

Fue el responsable de la composición musical del Himno Nacional y, según información de la Biblioteca Nacional del Perú, desarrolló una importante trayectoria como músico y teórico musical.

Su historia también tiene un componente afroperuano que ha sido destacado por fuentes oficiales: TVPerú lo identifica como músico afrodescendiente.

Su obra trascendió la creación del himno y se convirtió en una de las figuras centrales de la música académica peruana del siglo XIX.

José de la Torre Ugarte escribió la letra

El otro gran protagonista fue José de la Torre Ugarte, poeta y jurista peruano, autor de la letra original.

Su trabajo quedó unido para siempre a la música de Alcedo.

Ambos habían trabajado previamente juntos en otras composiciones, entre ellas “La Chicha”, canción patriótica de la época de la Independencia.

En un momento clave de su historia, el Perú adoptó el 23 de septiembre de 1821 su Himno Nacional, creado por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, convirtiéndose en un emblema patriótico. (Andina)

Una partitura original que no se conserva

Otro dato poco conocido es que no se conoce el paradero de la partitura original de 1821.

La Biblioteca Nacional señala que las partituras originales no se conservan y que las versiones posteriores fueron modificándose con el paso del tiempo.

Durante el siglo XIX se realizaron intentos para modificar la letra y corregir las versiones que circulaban. En 1874, por ejemplo, se planteó un nuevo concurso para modificar el himno debido a la existencia de diferentes versiones que generaban confusión.

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La historia demuestra que el himno que hoy se canta en colegios, ceremonias oficiales, estadios y eventos internacionales no apareció terminado de una sola vez, sino que fue consolidándose durante décadas.

El Himno Nacional y sus 205 años de historia

Más de dos siglos después de aquella primera interpretación, el Himno Nacional continúa siendo uno de los tres símbolos patrios reconocidos por la Constitución peruana, junto con la bandera y el escudo.

Y este aniversario tiene una particularidad que probablemente marque la historia futura del símbolo patrio: 2026 es el primer año en que el Perú llega a esta conmemoración después de haber establecido legalmente el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional.

Así, el 23 de septiembre de 2026 marca 205 años de la fecha tradicionalmente reconocida para su estreno público, mientras que el próximo 28 de septiembre será la primera celebración oficial del Día del Himno Nacional bajo la Ley N.º 32565.

Una historia que comenzó en Lima, apenas semanas después de la Independencia, con la música de José Bernardo Alcedo, los versos de José de la Torre Ugarte y la voz de Rosa Merino, terminó convirtiéndose en una pieza que generaciones de peruanos han aprendido a cantar.

Datos rápidos: 7 curiosidades del Himno Nacional

🇵🇪 Tiene 205 años: la fecha tradicional de su primera interpretación pública es el 23 de septiembre de 1821.

José Bernardo Alcedo compuso la música.

José de la Torre Ugarte escribió la letra original.

Rosa Merino fue la primera intérprete.

El escenario fue el Teatro Principal de Lima , hoy Teatro Manuel A. Segura.

El texto legal vigente comprende un coro y siete estrofas , aunque no todas se cantan habitualmente.

Desde 2026, el 28 de septiembre es oficialmente el Día del Himno Nacional del Perú, según la Ley N.º 32565