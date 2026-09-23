‘Elefante’ anuncia concierto en Lima para celebrar sus 30 años de carrera: fecha, lugar y precios de entradas

El Tour 30 Años de Elefante reunirá canciones que marcaron distintas etapas de la banda.

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La banda mexicana ‘Elefante’ llegará a Lima como parte de su ‘Tour 30 Años’. Las leyendas mexicanas del pop rock brindarán un super show en el marco de una gira que conmemora sus tres décadas de carrera.

Durante este tiempo, Elefante ha construido una relación sostenida con el público de habla hispana a partir de canciones que transitan entre el pop rock, las baladas y las historias de desamor.

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El concierto reunirá canciones que marcaron distintas etapas de la banda y que todavía conservan presencia entre el público. Temas como “Así es la vida”, “Ángel”, “Mentirosa” y ”Durmiendo con Luna" formarán parte de una presentación dedicada a recorrer su historia musical.

La cita será una oportunidad para que los fanáticos que han acompañado a Elefante desde sus primeros años vuelvan a escuchar sus éxitos en directo. También convocará a nuevas generaciones que conocieron el repertorio de la agrupación a través de plataformas digitales, radios y recomendaciones familiares.

Elefante llegará a Lima como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria musical.

Día y lugar del concierto

Elefante se presentará el próximo 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco para celebrar tres décadas de trayectoria junto a sus seguidores peruanos.

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Precios de entradas

Las entradas para ver a la agrupación mexicana están disponibles a través de Ticketmaster.

Preventa del 31/08- 30/09

Balcon: S/. 150.00

VIP: S/. 234.00

Regular, después de agotar stock de preventa

Balcon: S/. 185.00

VIP: S/. 268.00

Las entradas para el concierto de Elefante en Lima están disponibles a través de Ticketmaster.

Elefante celebrará tres décadas de canciones en Lima

A lo largo de su carrera, Elefante logró instalar canciones que forman parte de la memoria musical de sus seguidores. Su repertorio incluye temas que acompañaron relaciones, despedidas, reencuentros y momentos personales de distintas generaciones.

“Así es la vida” se mantiene como una de las canciones más reconocidas del grupo. La pieza suele ser uno de los momentos esperados de sus presentaciones por el vínculo que ha construido con el público y por la participación de los asistentes al momento de cantarla.

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Otros títulos como Ángel, Mentirosa y Durmiendo con Luna también integran la lista de temas asociados con la historia de la agrupación. El concierto en Lima reunirá estas canciones con otras piezas de su repertorio en una noche que busca celebrar el camino recorrido por la banda.

El Tour 30 Años pone el foco en una trayectoria que atravesó distintos momentos de la música en español. Elefante mantuvo un repertorio que sigue circulando entre sus seguidores y que encontrará en Lima un nuevo espacio para ser interpretado en vivo.

Elefante llegará a Lima como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria musical.

Una cita para seguidores de distintas generaciones

La presentación de Elefante en el Centro de Convenciones Barranco convocará a quienes siguieron a la banda desde sus primeras canciones y a quienes se acercaron a su música en los últimos años.

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El concierto propone un encuentro con un catálogo musical que conserva vigencia por sus letras y melodías. La agrupación llegará a Lima con una selección de canciones que resume parte de sus tres décadas de carrera.

Para muchos asistentes, la fecha será una oportunidad para escuchar nuevamente en vivo temas asociados con momentos personales. Para otros, será la posibilidad de ver por primera vez a Elefante sobre un escenario peruano.