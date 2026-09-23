Perú

‘Elefante’ anuncia concierto en Lima para celebrar sus 30 años de carrera: fecha, lugar y precios de entradas

Las leyendas mexicanas del pop rock vuelven a Perú con un show especial. Los seguidores podrán escuchar en vivo temas como “Mentirosa”, “Durmiendo con Luna” y “Así es la vida”.

El Tour 30 Años de Elefante reunirá canciones que marcaron distintas etapas de la banda.
El Tour 30 Años de Elefante reunirá canciones que marcaron distintas etapas de la banda.
Guardar

La banda mexicana ‘Elefante’ llegará a Lima como parte de su ‘Tour 30 Años’. Las leyendas mexicanas del pop rock brindarán un super show en el marco de una gira que conmemora sus tres décadas de carrera.

Durante este tiempo, Elefante ha construido una relación sostenida con el público de habla hispana a partir de canciones que transitan entre el pop rock, las baladas y las historias de desamor.

PUBLICIDAD

El concierto reunirá canciones que marcaron distintas etapas de la banda y que todavía conservan presencia entre el público. Temas como “Así es la vida”, “Ángel”, “Mentirosa” y ”Durmiendo con Luna" formarán parte de una presentación dedicada a recorrer su historia musical.

La cita será una oportunidad para que los fanáticos que han acompañado a Elefante desde sus primeros años vuelvan a escuchar sus éxitos en directo. También convocará a nuevas generaciones que conocieron el repertorio de la agrupación a través de plataformas digitales, radios y recomendaciones familiares.

Elefante llegará a Lima como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria musical.
Elefante llegará a Lima como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria musical.

Día y lugar del concierto

Elefante se presentará el próximo 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco para celebrar tres décadas de trayectoria junto a sus seguidores peruanos.

PUBLICIDAD

Precios de entradas

Las entradas para ver a la agrupación mexicana están disponibles a través de Ticketmaster.

Preventa del 31/08- 30/09

  • Balcon: S/. 150.00
  • VIP: S/. 234.00

Regular, después de agotar stock de preventa

  • Balcon: S/. 185.00
  • VIP: S/. 268.00
Las entradas para el concierto de Elefante en Lima están disponibles a través de Ticketmaster.
Las entradas para el concierto de Elefante en Lima están disponibles a través de Ticketmaster.

Elefante celebrará tres décadas de canciones en Lima

A lo largo de su carrera, Elefante logró instalar canciones que forman parte de la memoria musical de sus seguidores. Su repertorio incluye temas que acompañaron relaciones, despedidas, reencuentros y momentos personales de distintas generaciones.

“Así es la vida” se mantiene como una de las canciones más reconocidas del grupo. La pieza suele ser uno de los momentos esperados de sus presentaciones por el vínculo que ha construido con el público y por la participación de los asistentes al momento de cantarla.

Otros títulos como Ángel, Mentirosa y Durmiendo con Luna también integran la lista de temas asociados con la historia de la agrupación. El concierto en Lima reunirá estas canciones con otras piezas de su repertorio en una noche que busca celebrar el camino recorrido por la banda.

El Tour 30 Años pone el foco en una trayectoria que atravesó distintos momentos de la música en español. Elefante mantuvo un repertorio que sigue circulando entre sus seguidores y que encontrará en Lima un nuevo espacio para ser interpretado en vivo.

Elefante llegará a Lima como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria musical.
Elefante llegará a Lima como parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria musical.

Una cita para seguidores de distintas generaciones

La presentación de Elefante en el Centro de Convenciones Barranco convocará a quienes siguieron a la banda desde sus primeras canciones y a quienes se acercaron a su música en los últimos años.

El concierto propone un encuentro con un catálogo musical que conserva vigencia por sus letras y melodías. La agrupación llegará a Lima con una selección de canciones que resume parte de sus tres décadas de carrera.

Para muchos asistentes, la fecha será una oportunidad para escuchar nuevamente en vivo temas asociados con momentos personales. Para otros, será la posibilidad de ver por primera vez a Elefante sobre un escenario peruano.

Temas Relacionados

Elefanteconciertos en Limaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

El intercambio entre ambos postulantes estuvo marcado por acusaciones sobre seguridad, presuntos antecedentes de candidatos y la distribución de recursos municipales hacia las zonas periféricas de la capital

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

Entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”

Antonio Carrasco, técnico nacional, cuestionó el trabajo del brasileño al frente de la ‘bicolor’ y criticó sus constantes declaraciones. “Debió hablar menos y trabajar más”, apuntó

Entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

El músico aseguró que exponer su vida íntima podría buscar desacreditar la denuncia que presentó la excantante de ‘La Bella Luz’ contra César Sánchez.

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Gonzalo Bueno se ausenta del Challenger 75 de Buenos Aires por molestias en la espalda que le impidieron competir en Copa Davis

El trujillano de 22 años decidió no presentarse en la capital argentina y su participación en Curitiba la próxima semana tampoco está asegurada

Gonzalo Bueno se ausenta del Challenger 75 de Buenos Aires por molestias en la espalda que le impidieron competir en Copa Davis

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

La creadora de contenido reveló que aún siente miedo al recordar su etapa escolar en el Liceo Naval. Su reacción se produjo luego de que ‘Ñengo’ negara haberla agredido.

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

Luis Miguel Llanos afirmó que sobrevivió a tres disparos y cuestionó las propuestas de seguridad de los demás candidatos a Lima

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Rafael López Aliaga repite en el debate sus propuestas para Lima: más vías, buses eléctricos, agua y hospitales solidarios

Alberto Tejada propone una central que reúna Policía, bomberos y SAMU para responder a emergencias en Lima durante el debate municipal

ENTRETENIMIENTO

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Pareja de Naldy Saldaña respalda a cantante tras acusaciones de infidelidad con José Burga: “Quieren desacreditar su denuncia”

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

Michelle Onetto, ex Zaca TV, niega acusaciones de bullying a Marina Gold y otras alumnas de Liceo Naval

Nicola Porcella admitió que se resintió con Yaco Eskenazi durante una etapa marcada por sus polémicas en Perú: “Luego lo entendí”

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

DEPORTES

Entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”

Entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”

Gonzalo Bueno se ausenta del Challenger 75 de Buenos Aires por molestias en la espalda que le impidieron competir en Copa Davis

Eddie Fleischman disparó contra las dirigencias de Alianza Lima y Universitario: “Han sido secuestradas por la presión de las redes sociales”

Dana White confirma el merecido ingreso de Piero Guaylupo a la UFC: “Que tenga 21 años y peleara así fue increíble”

Ricardo Gareca acudirá como invitado especial del Juan Aurich para un partido clave válido por la Liga 3