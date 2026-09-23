Gonzalo Bueno se ausenta del Challenger 75 de Buenos Aires por molestias en la espalda que le impidieron competir en Copa Davis

Gonzalo Bueno se ausenta del Challenger 75 de Buenos Aires a causa de una lesión en la espalda. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

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Gonzalo Bueno se retiró del Challenger 75 de Buenos Aires por las molestias en la zona baja de la espalda que arrastra desde hace cerca de dos semanas. El tenista peruano estaba programado para enfrentar al uruguayo Franco Roncadelli en la primera ronda del certamen sobre polvo de ladrillo en el Racket Club de Palermo.

La baja prolonga el parate que comenzó en el Challenger de Sevilla, España. Bueno no se presentó al partido de octavos de final ante el local Jaume Munar, previsto para el 9 de septiembre, después de que la organización informara una dolencia lumbar que le impedía competir con normalidad.

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El problema físico también condicionó su presencia en la serie de Copa Davis que Perú disputó ante Paraguay en el Jockey Club de Lima. Aunque integró la convocatoria, no fue incluido en ninguno de los cinco partidos y Juan Pablo Varillas ocupó el lugar de segundo singlista del equipo dirigido por Luis Horna.

La siguiente parada prevista en el calendario de Bueno es el Challenger de Curitiba, en Brasil, que comenzará la próxima semana. No obstante, su presencia dependerá de la evolución de la lesión. El objetivo del jugador y su entorno será evitar una vuelta anticipada que pueda agravar la molestia antes del cierre de la temporada.

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Gonzalo Bueno se retiró en primera ronda del Challenger 125 de Sevilla antes de disputar la Copa Davis. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

El 2026 dejó resultados dispares para el peruano. Alcanzó su mejor ubicación dentro del Top 200 del ranking de la ATP, llegó a estar cerca de ingresar a Roland Garros y sumó actuaciones destacadas en el circuito Challenger. Sin embargo, no logró sostener esos rendimientos con regularidad durante los últimos meses.

El gran reto de Bueno para cerrar el año

Bueno figura de momento en el puesto 175 del ranking ATP y se mantiene como la segunda raqueta peruana. La recuperación física será determinante para volver a competir con continuidad y encarar el último tramo de la temporada con posibilidades de mejorar su posición.

Un objetivo posible para el trujillano será acercarse al Top 150. Esa meta le permitiría iniciar 2027 con un margen mayor para acceder a torneos de mayor nivel y disputar la clasificación del Abierto de Australia. En la edición pasada consiguió una victoria en la primera ronda y buscará aprovechar esa experiencia si logra regresar al cuadro clasificatorio.

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La superficie dura no representa el escenario más favorable de Bueno, cuyos mejores resultados llegaron sobre arcilla. Aun así, una recuperación completa y una secuencia sostenida de partidos pueden darle herramientas para competir en las primeras semanas del próximo año.

La segunda raqueta nacional venció al local Carlos Sánchez Jover para instalarse en el grupo de los 16 mejores del certamen andaluz. Crédito: ATPerú.

Perú volvió a las Qualifiers de la Copa Davis

Perú aseguró su clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2027 tras vencer 3-2 a Paraguay en Lima. Varillas obtuvo el punto decisivo frente a Hernando Escurra, a quien derrotó por 6-2 y 6-4 en el quinto encuentro de la serie.

El equipo peruano había tomado ventaja durante la primera jornada con los triunfos de Ignacio Buse sobre Escurra y de Varillas ante Daniel Vallejo. Paraguay igualó la eliminatoria al imponerse en el dobles y con la victoria de Vallejo frente a Buse, en un partido definido en el ‘tie-break’ del tercer set.

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Con la serie empatada, Varillas respondió en el duelo final con dos quiebres en el primer parcial y otro al inicio del segundo. Su triunfo confirmó el regreso de Perú a la instancia clasificatoria de 2027.

Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)