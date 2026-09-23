Eddie Fleischman disparó contra las dirigencias de Alianza Lima y Universitario: “Han sido secuestradas por la presión de las redes sociales”

El periodista sostiene que las cúpulas de ambos clubes consultan la reacción de los aficionados antes de confirmar fichajes o mantener integrantes del comando técnico, una práctica que afecta la planificación a largo plazo (YouTube / Denganche)

Guardar

Las dirigencias de Alianza Lima y Universitario de Deportes atraviesan una crisis de liderazgo institucional que va más allá de los resultados en la cancha. Así lo planteó Eddie Fleischman en el programa Juego Cruzado, donde señaló que ambas organizaciones han cedido su capacidad de decisión ante la presión constante de los hinchas en plataformas digitales.

Para el comunicador, el problema no es menor ni circunstancial: las directivas ya no gobiernan con criterio propio, sino que miden cada movimiento según el termómetro de la aprobación popular antes de ejecutarlo. Una dinámica que, a su juicio, desnuda la fragilidad estructural de dos instituciones que deberían marcar el rumbo del fútbol nacional.

PUBLICIDAD

La acusación central: dirigencias sin brújula propia

Eddie Fleischman cuestionó la gestión de Alianza Lima y Universitario al considerar que sus dirigencias están condicionadas por la presión de los hinchas y las reacciones que generan las redes sociales. (YouTube / Denganche)

Fleischman no eligió palabras suaves. En pleno debate con sus compañeros de panel, el periodista lanzó una definición que sintetiza su diagnóstico sobre el estado actual de ambos clubes: “Las directivas de Alianza y de la U han sido secuestradas por la presión de las redes sociales y de la hinchada”.

Según su análisis, el mecanismo funciona de manera casi sistemática: antes de confirmar una incorporación o ratificar a un profesional del cuerpo técnico, las dirigencias filtran nombres al entorno mediático para medir la reacción del público. Si la respuesta es negativa, el movimiento se frena. Si hay respaldo, avanza. “En vez de tener las directivas sus propias políticas, sus convicciones, no ir con la marea e ir probando. A ver, soltamos este nombre, ¿funciona o no? No, la gente lo rechaza”, graficó Fleischman durante la emisión del programa.

PUBLICIDAD

Para el comunicador, esa forma de gestionar no es estrategia: es improvisación disfrazada de escucha activa. Y el costo, advirtió, lo pagan la coherencia institucional y la planificación deportiva de largo plazo.

El contrapunto: el caso Guede como argumento

El debate sobre la influencia de las redes tuvo como punto de discusión la continuidad de Miguel Ángel Guede en Alianza Lima, pese a los cuestionamientos que recibió tras algunos resultados adversos (Alianza Lima)

No todos en el panel compartieron la lectura de Fleischman. Uno de los panelistas de Juego Cruzado salió al cruce con un ejemplo concreto: si las redes sociales realmente gobernaran las decisiones de Alianza Lima, el técnico Miguel Ángel Guede ya no estaría al frente del equipo. El argumento apuntaba a que la presión digital sobre el entrenador ha sido sostenida e intensa, y sin embargo su continuidad no se vio interrumpida.

PUBLICIDAD

“Si fuera así, Guede ya estaría fuera hace rato”, insistió el panelista, en referencia a los cuestionamientos que el estratega acumuló tras resultados adversos, incluida una derrota ante Boys que encendió las críticas en redes.

Fleischman no retrocedió, pero sí precisó su postura. “Yo no he dicho que toman las decisiones, los condiciona demasiado”, aclaró. La distinción que trazó es relevante: no afirma que las directivas obedezcan ciegamente al ruido digital, sino que ese ruido actúa como un factor de condicionamiento permanente que distorsiona el proceso de toma de decisiones.

En ese marco, el caso Guede no refutaría su tesis, sino que la matizaría: la continuidad del técnico se sostiene, según Fleischman, porque los resultados aún le dan oxígeno, no porque la dirigencia haya blindado su criterio frente a la presión externa.

PUBLICIDAD

El periodista Horacio Zimmerman aportó un dato de contexto durante el intercambio: Guede llegó a despedirse del plantel de Alianza, y fue el delantero Paolo Guerrero quien lo convenció de quedarse en el camino hacia una conferencia de prensa. Un episodio que, leído bajo la óptica de Fleischman, ilustra precisamente la inestabilidad que rodea a las decisiones del club.

Convicción versus marea: el modelo de gestión en debate

El debate en Juego Cruzado expuso la tensión entre escuchar a los aficionados y conservar autonomía institucional, un escenario que Fleischman considera determinante para la gestión de los clubes grandes. (Universitario de Deportes)

Más allá del caso puntual, el debate en Juego Cruzado abrió una discusión de fondo sobre el modelo de gestión que deberían adoptar los clubes grandes del fútbol peruano. Fleischman fue explícito en su posición: “En lugar de ir con la marea y dejarse llevar por ella, deberían defender sus propias políticas y convicciones”.

PUBLICIDAD

El planteo coloca a las dirigencias ante una disyuntiva que excede lo deportivo. Administrar un club masivo en la era de las redes sociales implica convivir con una opinión pública que reacciona en tiempo real, amplifica cada error y exige respuestas inmediatas. El desafío, para Fleischman, no es ignorar ese entorno, sino no subordinarse a él.

Los panelistas que cuestionaron su tesis reconocieron que la presión mediática existe y tiene peso, aunque sostuvieron que las directivas conservan márgenes de autonomía más amplios de lo que el periodista sugiere. El debate no cerró con un veredicto unánime, pero dejó expuesta una tensión real: la que existe entre la gestión institucional con visión y la gestión reactiva que busca, ante todo, no perder la aprobación de las tribunas virtuales.

PUBLICIDAD