Perú

Entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”

Antonio Carrasco, técnico nacional, cuestionó el trabajo del brasileño al frente de la ‘bicolor’ y criticó sus constantes declaraciones. “Debió hablar menos y trabajar más”, apuntó

Antonio Carrasco, entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”.
Antonio Carrasco, entrenador peruano cuestiona a Antonio Rizola: “Debió dedicarse más a trabajar y no a ser vocero de la federación”. Crédito: FPV
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Antonio Carrasco, entrenador peruano, se refirió al trabajo que viene realizando Antonio Rizola al frente de la selección peruana de vóley y lanzó duras críticas contra el estratega brasileño. En una entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, cuestionó la exposición que tuvo el técnico y consideró que debió concentrarse más en su labor dentro de la cancha.

“Yo a Rizola lo conozco hace muchos años y creo que él mucho ha hablado. Debió dedicarse más a trabajar y no a ser un vocero de la federación. Debió encerrarse en su cancha con sus pelotas, hablar menos, trabajar más, no tener mucha exposición”, señaló Carrasco.

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El entrenador nacional también cuestionó la forma en que el DT brasileño asumió un papel visible en medio de la situación que atraviesa el vóley peruano. Según su análisis, esa exposición ante los medios terminó desgastándolo. “Tú también le puedes engañar a uno toda la vida, pero no le vas a engañar a todos toda la vida”, agregó.

‘Toño’ Carrasco sostuvo que Rizola debió concentrarse principalmente en desarrollar su trabajo como entrenador y cuestionó lo que consideró una falta de distancia entre su función deportiva y la comunicación institucional como ‘head coach’ en la Federación Peruana de Vóley (FPV).

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“Yo creo que faltó un poco más de ética por parte de él, de conducirse más como un entrenador que como un seleccionado. El seleccionador viene, junta las chicas, arma un equipo de contingencia para jugar tal campeonato, pero acá lo que ha faltado y lo que falta es trabajar más y hablar menos”, manifestó.

Sin embargo, Carrasco aclaró que no considera que Rizola haya actuado con mala intención. Desde su perspectiva, el brasileño pudo haber asumido un papel más visible debido a la crisis que atraviesa actualmente el vóley peruano.

“No ha habido por parte de él mala intención, pero yo creo que se equivocó de repente ante la crisis que hay en el vóley peruano y que haya querido ser como un pararrayos. ‘Déjame, yo voy a hablar; déjame, yo voy a decir’, pero esto te desgasta. Y lo que tú tienes que hacer, agarrar tus pelotas y trabajar”, explicó.

Cuestionó su decisión de dirigir la Sub 17

Uno de los principales cuestionamientos de Carrasco estuvo relacionado con el inicio de la etapa de Rizola en Perú. El entrenador brasileño llegó al país en 2024 como head coach nacional, con responsabilidades sobre la selección absoluta y el trabajo de desarrollo.

Sin embargo, Rizola también asumió la conducción de la selección Sub 17 que disputó el Mundial de la categoría en Lima, cuando tenía otro reto con la escuadra absoluta a la par. Carrasco consideró que esa decisión no fue la adecuada para el proyecto de la ‘bicolor’.

“Yo creo que ahí se empezó mal porque el objetivo de él fue venir a trabajar con la selección de mayores, no mandarlo solo al profesor Walter Lung (a la Copa Panamericana) y aprovechar los reflectores del Mundial”, manifestó.

Además, expresó su desacuerdo con la situación que atravesó José Castillo, quien pasó a ser asistente técnico de Rizola durante aquella etapa con la sub 17. “Me dio mucha pena también cómo fue el profesor José Castillo, que no mereció ser desplazado de esa forma, hablando como peruano”, sostuvo.

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