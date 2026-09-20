Perú

Asesinato de Susy ‘La China’ Polo: ONPE y JNE exigen esclarecer crimen contra candidata al Gobierno Regional de Áncash

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también se pronunció y rechazó cualquier acto de violencia que afecte la vida e integridad de las personas durante el desarrollo de las elecciones

Logotipos de la ONPE y del JNE junto a un retrato en blanco y negro de la candidata Susy Ysabel Aponte Polo en un círculo central
La ONPE y el JNE exigieron mayor seguridad e investigaciones tras el asesinato de la candidata Susy Ysabel Aponte Polo en Áncash. (Composición: Infobae Perú)
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La muerte de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, durante una actividad de campaña en Caraz generó pronunciamientos de los principales organismos vinculados al proceso electoral. La comunicadora, conocida como ‘La China’ Polo, fue atacada a balazos el sábado 19 de septiembre mientras realizaba actividades proselitistas en las inmediaciones del mercado de la ciudad.

Ante el crimen, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidió reforzar las medidas de seguridad para las candidaturas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El organismo electoral hizo un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad para mantenerse alertas durante esta etapa, en la que los postulantes se movilizan por diferentes espacios públicos.

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Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenó el asesinato de Aponte Polo y exigió que las autoridades competentes esclarezcan el caso con la mayor celeridad. La institución también reafirmó su compromiso con un proceso electoral pacífico, libre y democrático, en el que las organizaciones políticas y candidaturas puedan participar con garantías.

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash, fue asesinada este sábado durante una actividad de campaña en Caraz. La Policía investiga el crimen y reportó la detención preliminar de un presunto implicado. Fuente: TV Perú

ONPE pide reforzar la seguridad de los candidatos durante la campaña

La ONPE se pronunció este 19 de septiembre tras conocer el fallecimiento de la candidata en Caraz. En su comunicado, el organismo electoral hizo un llamado a los actores responsables de la seguridad en el país para que permanezcan atentos durante el desarrollo de las actividades proselitistas.

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“Ante el lamentable fallecimiento de una candidata en la ciudad de Caraz (Áncash), hacemos un llamado a todos los actores responsables de la seguridad en nuestro país, a fin de que estén alertas y vigilantes”, señaló la institución.

El organismo explicó que esta preocupación se relaciona con la etapa actual del proceso electoral, debido a que los candidatos realizan recorridos y actividades en distintos espacios públicos. En ese sentido, invocó a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de quienes participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Comunicado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con texto sobre la seguridad de candidatos en las elecciones regionales de Perú
La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú solicita reforzar las medidas de seguridad para las candidaturas tras el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo en Caraz. (Foto: ONPE)

La ONPE también informó que continuará coordinando con las autoridades pertinentes las medidas necesarias para que la organización de los comicios se desarrolle de manera segura y transparente. Las elecciones están programadas para el 4 de octubre de 2026, por lo que las candidaturas se encuentran actualmente en campaña.

JNE condena el asesinato de Susy Aponte y exige esclarecer el caso

El Jurado Nacional de Elecciones expresó su “más enérgica condena” por el atentado que terminó con la vida de Susy Ysabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash. La institución también extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos de la comunicadora.

“La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática”, sostuvo el JNE en su pronunciamiento, en el que rechazó todo acto que atente contra la vida, integridad y seguridad de las personas.

Un comunicado oficial del Jurado Nacional de Elecciones con su logotipo en la parte superior y cuatro párrafos de texto sobre fondo blanco
El Jurado Nacional de Elecciones condena el asesinato de la candidata a la gobernación de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, y exige esclarecer el crimen cometido en Perú. (Foto: JNE)

La institución electoral invocó a las autoridades competentes a desarrollar las investigaciones “con la mayor diligencia y celeridad”, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

En el mismo comunicado, el JNE reafirmó su compromiso con un proceso electoral pacífico, libre y democrático. También señaló que las organizaciones políticas y candidaturas deben contar con garantías para participar en los comicios y con respeto al Estado de derecho.

Defensoría pide investigar el ataque y llama a la calma en Caraz

La Defensoría del Pueblo también se pronunció tras el ataque ocurrido en Caraz y rechazó cualquier acto de violencia que afecte la vida e integridad de las personas o amenace el desarrollo del proceso democrático.

Imagen dividida con una escena en el suelo rodeada de personas y el retrato de una mujer sonriente con una camiseta de campaña política
Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, falleció tras ser atacada a balazos durante una actividad proselitista en el mercado de Caraz. (Composición: Infobae Perú)

“Condenamos enérgicamente el atentado ocurrido en Caraz contra una candidata al Gobierno Regional”, señaló la institución a través de sus redes sociales. Además, informó que personal de la Defensoría se encontraba en el Hospital Víctor Ramos Guardia para realizar seguimiento a la atención médica de las personas heridas durante el atentado.

La entidad exigió una actuación inmediata y diligente del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las responsabilidades correspondientes.

El pronunciamiento también incluyó un llamado a la calma dirigido a la población de Caraz, luego de las manifestaciones registradas en los exteriores de una dependencia policial tras la detención de una persona señalada como presunta responsable del ataque. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para establecer las circunstancias y el móvil del asesinato de Susy Aponte.

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