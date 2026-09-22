Papa León XIV llegaría a Zaña montado en una mula: la insólita propuesta del obispo de Chiclayo para homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo

El Pontífice llegará a la localidad el 14 de noviembre para presidir la clausura del Año Jubilar, en el marco de los 300 años de la canonización del religioso.Facebook

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El papa León XIV podría ingresar a Zaña montado en una mula como parte de la visita que realizará a la Diócesis de Chiclayo en noviembre. La propuesta fue expuesta por Mons. Edinson Farfán, obispo de Chiclayo, durante una conferencia de prensa ofrecida este martes 22 de septiembre, al explicar los preparativos para el recorrido del Pontífice por el norte del Perú.

La presencia del Papa en Zaña está prevista para el 14 de noviembre, fecha en la que presidirá la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. La celebración coincide con los 300 años de la canonización del religioso, figura vinculada con la historia religiosa de la localidad.

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Según explicó Mons. Farfán, la eventual entrada en mula busca recordar la forma en que Santo Toribio de Mogrovejo recorrió distintos territorios durante su labor pastoral. El obispo señaló que la idea es que León XIV llegue “como gran misionero”, en referencia al vínculo entre ambos religiosos.

La visita también tendrá un componente relacionado con comunidades de la sierra norte. El obispo indicó que el Papa pidió la presencia de fieles de Incahuasi y Cañaris, dos distritos que formaron parte de su intención de visita durante su etapa como obispo de Chiclayo, entre 2015 y 2023.

Zaña será escenario de la clausura del Año Jubilar

El pontífice León XIV a la izquierda y el retrato de Santo Toribio de Mogrovejo a la derecha, ilustran el vínculo del papa con el legado evangelizador del arzobispo en Perú. (Infobae Perú/Difusión)

Santo Toribio de Mogrovejo murió en Zaña el 23 de marzo de 1606. El religioso es patrono del episcopado peruano y latinoamericano y su figura ocupa un lugar central en la actividad prevista para noviembre.

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La localidad también conserva un espacio vinculado de manera particular con León XIV: una capilla dedicada a San Nicolás de Tolentino, primer santo de la Orden de San Agustín y patrono de los votos solemnes del actual Pontífice.

Mons. Farfán explicó que el Papa “ha pedido que estén sus hermanos, todos los fieles que puedan de los distritos de Incahuasi y de Cañaris”. La presencia de estas comunidades responde también al interés que León XIV expresó por visitar esos lugares durante su etapa al frente de la Diócesis de Chiclayo.

El obispo detalló que el clima y los fuertes vientos impidieron el aterrizaje del helicóptero de la comitiva del Vaticano cuando se intentó llegar a ambas localidades. Por razones de seguridad, esos puntos fueron retirados del programa oficial de la visita.

Comunidades de Chiclayo participarán en las actividades

En esta fotografía difundida por la Hermandad Cruz de Motupe, el obispo Robert Prevost, elegido papa León XIV el 8 de mayo de 2025, bendice a una mujer durante una misa en Motupe, Perú, en septiembre de 2020. (Hermandad Cruz de Motupe vía AP)

Zaña también contará con representantes de la pastoral afro y de la comunidad de migrantes venezolanos. Mons. Farfán vinculó su participación con el trabajo pastoral que León XIV desarrolló durante sus años como obispo de Chiclayo.

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El 13 de noviembre, un día antes de la actividad en Zaña, el Pontífice presidirá una misa en las Pampas de Pimentel. De acuerdo con lo señalado por el obispo, se espera la presencia de “1 millón de personas del norte del Perú”, además de fieles procedentes de Ecuador y Colombia.

La celebración incluirá imágenes religiosas representativas de distintas zonas de la región, entre ellas la Santísima Cruz de Motupe, el Señor Cautivo de Ayabaca y la Virgen de las Mercedes.

Durante su permanencia en Chiclayo, León XIV también se alojará en el obispado, lugar que Mons. Farfán describió como “su casa”. El programa contempla además una visita al Santuario Nuestra Señora de la Paz, donde el Papa rezará ante el Santísimo y ante la imagen de la Virgen, a la que entregará una rosa de oro.

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El recorrido incluye la USAT y la Catedral de Chiclayo

La elección de Robert Prevost como papa León XIV fue recibida en Chiclayo como un motivo de unidad, congregando a comunidades locales y visitantes en una vigilia emotiva en la Catedral Santa María. (Captura de pantalla)

Otro de los puntos previstos es la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), institución de la que León XIV fue Gran Canciller. Allí ofrecerá un mensaje dirigido a los universitarios.

Mons. Farfán indicó que el contenido estará relacionado con documentos del Pontífice, entre ellos la carta apostólica sobre educación Diseñar nuevos mapas de esperanza, la exhortación apostólica Dilexi te, sobre el amor a los pobres, y la encíclica Magnifica humanitas. Según el obispo, estos textos forman parte de los contenidos que la pastoral universitaria y los jóvenes necesitan conocer.

El recorrido por Chiclayo también contempla la Catedral de Santa María. En ese lugar, León XIV conocerá los trabajos de remodelación y luego saldrá al atrio para dirigirse a los fieles.

La actividad incluirá la coronación de la Inmaculada, patrona de la diócesis y de la catedral. Mons. Farfán precisó que habrá un momento de oración antes de la ceremonia.

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Santa Cruz forma parte de la visita a Cajamarca

El programa también contempla Santa Cruz, localidad de Cajamarca que pertenece a la Diócesis de Chiclayo y que León XIV visitó en distintas ocasiones durante su etapa como obispo.

Mons. Farfán explicó que el desplazamiento responde a una “clara opción por los pobres” y recordó el vínculo del Pontífice con los pueblos de la sierra de Cajamarca. En Santa Cruz se venera al Señor del Costado, imagen religiosa por la que, según el obispo, León XIV mantiene especial consideración.

La misa prevista en esta localidad reunirá a fieles de Cajamarca, Chota y Jaén, entre otras zonas. Para el traslado se contempla el uso de un helicóptero debido a las dificultades de acceso por carretera.

Respecto de la alimentación durante la visita, Mons. Farfán señaló que no existe una dieta especial conocida para el Papa. También indicó que la cocinera del obispado estará a cargo de sus comidas y que conoce sus preferencias. Entre los platos mencionados por el obispo estuvieron el cabrito y el arroz con pato.

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