Perú

Receta de pastel de papas

Pasos para preparar un delicioso pastel de papas con carne molida, puré de papa y queso gratinado.

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El pastel de papas es una preparación casera, cremosa y reconfortante que combina capas de papa con un relleno sabroso y una cobertura gratinada. Es una receta versátil que puede prepararse con carne, pollo, queso y diferentes ingredientes según la tradición de cada familia.

Esta receta de pastel de papas es una excelente alternativa para el almuerzo o la cena. La combinación de papas suaves, un relleno bien sazonado y una capa dorada de queso hace que sea un plato completo y fácil de compartir en familia.

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Para conseguir un buen pastel de papas, es importante cocinar las papas hasta que estén suaves, preparar un relleno con bastante sabor y controlar la temperatura del horno para que la superficie quede dorada sin resecar el interior.

Datos de la receta

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 45 minutos
  • Tiempo total: 1 hora 10 minutos
  • Porciones: 6 personas
  • Dificultad: Fácil
  • Tipo de plato: Almuerzo / cena
  • Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar pastel de papas

Para las papas

  • 1 kg de papa blanca o amarilla
  • 2 huevos
  • ½ taza de leche evaporada
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • ½ cucharadita de sal
  • Pimienta al gusto
  • Una pizca de nuez moscada, opcional

Para el relleno

  • 500 g de carne molida
  • 1 cebolla roja grande
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de ají panca molido
  • 1 cucharada de ají amarillo molido
  • 1 tomate mediano
  • 1 cucharada de pasta de tomate
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • ½ cucharadita de comino
  • Pimienta al gusto
  • Sal al gusto
  • ½ taza de caldo de carne o agua

Para gratinar

  • 150 g de queso mozzarella o queso fresco
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 1 huevo, opcional, para pintar la superficie
  • Un poco de mantequilla para el molde

Ingredientes opcionales

Puedes agregar al relleno:

  • ½ taza de aceitunas negras
  • 2 huevos duros
  • ½ taza de pasas
  • ½ taza de arvejas
  • Perejil picado
  • 1 zanahoria pequeña
  • Ají amarillo fresco al gusto

Cómo hacer pastel de papas paso a paso

1. Cocina las papas

Lava bien las papas y colócalas en una olla con abundante agua.

Cocínalas hasta que estén completamente suaves al pincharlas con un tenedor.

El tiempo dependerá del tamaño de las papas, pero normalmente puede tomar entre 20 y 30 minutos.

Una vez cocidas, escúrrelas y deja que pierdan ligeramente el calor.

2. Prepara el puré de papa

Pela las papas mientras todavía están tibias y aplástalas utilizando un prensapapas o un tenedor.

Agrega la mantequilla, la leche evaporada, sal, pimienta y, si deseas, una pequeña cantidad de nuez moscada.

Mezcla hasta obtener un puré suave y homogéneo.

Deja que el puré se enfríe ligeramente antes de incorporar los huevos.

Añade los dos huevos y mezcla nuevamente.

Consejo: evita licuar las papas. Procesarlas demasiado puede hacer que el puré quede gomoso.

3. Prepara el relleno de carne

Calienta el aceite en una sartén grande.

Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina a fuego medio hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo, el ají panca, el ají amarillo y el comino.

Cocina durante unos minutos para que los ingredientes formen un aderezo concentrado.

4. Agrega la carne

Incorpora la carne molida y cocina mientras remueves para separar los trozos.

Añade el tomate picado y la pasta de tomate.

Sazona con sal y pimienta.

Cocina hasta que la carne esté completamente cocida.

5. Agrega el caldo

Añade el caldo de carne o agua y mezcla.

Cocina durante unos minutos hasta que el relleno reduzca parte de su líquido.

El relleno debe quedar jugoso, pero no demasiado líquido. Esto ayudará a evitar que el pastel se desarme al servirlo.

Si deseas, en este punto puedes agregar aceitunas, pasas, arvejas o huevo duro picado.

6. Prepara el molde

Precalienta el horno a 180 °C.

Unta un molde para horno con un poco de mantequilla.

Puedes utilizar un molde rectangular o uno redondo de aproximadamente 24 centímetros.

7. Coloca la primera capa de papa

Extiende aproximadamente la mitad del puré en el fondo del molde.

Distribúyelo con una cuchara o espátula hasta formar una capa uniforme.

Presiona ligeramente para compactarlo.

8. Agrega el relleno

Coloca todo el relleno de carne sobre la primera capa de papa.

Distribúyelo uniformemente hasta cubrir toda la superficie.

Si vas a utilizar huevo duro, aceitunas o pasas, puedes incorporarlos en esta capa.

9. Cubre con el resto de la papa

Agrega el resto del puré sobre el relleno.

Extiéndelo cuidadosamente hasta cubrir completamente la carne.

Alisa la superficie con una espátula.

10. Agrega el queso

Distribuye el queso mozzarella y el parmesano sobre la superficie.

Si deseas obtener una superficie más dorada, puedes pincelar ligeramente la parte superior con huevo batido antes de agregar el queso.

11. Hornea

Introduce el molde en el horno precalentado a 180 °C.

Hornea durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que el pastel esté caliente y la superficie haya adquirido un color dorado.

Si quieres un gratinado más intenso, puedes utilizar el grill durante los últimos minutos, vigilando constantemente para evitar que el queso se queme.

12. Deja reposar antes de servir

Retira el pastel del horno y déjalo reposar durante aproximadamente 10 minutos.

Este paso permite que las capas se asienten y facilita el corte.

Sirve caliente.

¿Cómo servir el pastel de papas?

El pastel de papas puede servirse como plato principal acompañado de una ensalada fresca.

Algunas opciones son:

  • Ensalada de lechuga y tomate.
  • Ensalada de cebolla.
  • Ensalada rusa.
  • Ensalada de betarraga.
  • Salsa criolla.
  • Palta.
  • Verduras salteadas.

La salsa criolla es especialmente buena para acompañar el pastel porque aporta frescura y un ligero contraste ácido.

Consejos para preparar un buen pastel de papas

Utiliza papas harinosas

Las papas con una textura más harinosa permiten conseguir un puré firme y fácil de trabajar.

No hagas el puré demasiado líquido

La leche debe incorporarse poco a poco. Si el puré queda demasiado suave, será difícil formar las capas y el pastel puede perder estructura.

Deja reducir bien el relleno

El relleno no debe tener exceso de líquido. Una preparación demasiado húmeda puede hacer que las capas de papa se separen.

Deja reposar el pastel

No lo cortes inmediatamente después de sacarlo del horno. Unos minutos de reposo ayudan a que conserve mejor su forma.

¿Cómo conseguir una superficie más dorada?

El queso parmesano ayuda a conseguir un gratinado más intenso. También puedes pincelar la superficie con huevo batido antes de hornear.

¿Qué queso utilizar para el pastel de papas?

Puedes utilizar diferentes tipos de queso dependiendo del resultado que busques.

La mozzarella proporciona una cobertura elástica y fundente, mientras que el parmesano aporta un sabor más intenso y ayuda a conseguir una superficie dorada.

También puedes utilizar queso fresco, edam, gouda o una combinación de varios quesos.

Variaciones del pastel de papas

Pastel de papas con carne molida

Es una de las versiones más prácticas. La carne se cocina con cebolla, ajo y ajíes antes de colocarse entre las capas de papa.

Pastel de papas con pollo

Puedes reemplazar la carne molida por pollo cocido y deshilachado. Combina muy bien con cebolla, ají amarillo y verduras.

Pastel de papas vegetariano

Para una versión sin carne, puedes preparar el relleno con champiñones, espinaca, zanahoria, arvejas, choclo y otras verduras.

Pastel de papas con huevo

Puedes añadir huevos duros cortados en rodajas o trozos al relleno para conseguir una preparación más contundente.

Pastel de papas con queso

Si eres amante del queso, puedes añadir una capa de queso entre el relleno y la cobertura de papa, además del queso utilizado para gratinar.

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Preguntas frecuentes sobre el pastel de papas

¿Qué papa es mejor para preparar pastel de papas?

Las papas de textura harinosa funcionan muy bien porque permiten preparar un puré firme y suave. Puedes utilizar papa blanca o amarilla.

¿El pastel de papas lleva carne?

No necesariamente. Una de las versiones más populares utiliza carne molida, pero también puedes prepararlo con pollo, verduras o simplemente con queso.

¿Por qué se desarma mi pastel de papas?

Puede ocurrir si el puré está demasiado líquido, si el relleno tiene demasiado caldo o si cortas el pastel inmediatamente después de sacarlo del horno. Dejarlo reposar unos minutos ayuda a que mantenga mejor su forma.

¿Puedo preparar el pastel de papas con anticipación?

Sí. Puedes preparar las capas con anticipación y refrigerar el pastel antes de hornearlo. Cuando llegue el momento de servir, hornéalo hasta que esté completamente caliente y gratinado.

¿Puedo congelar el pastel de papas?

Sí, aunque la textura de la papa puede cambiar ligeramente después de congelarla. Si deseas congelarlo, es preferible hacerlo bien protegido y descongelarlo en el refrigerador antes de calentarlo.

¿Cómo recalentar el pastel de papas?

Puedes calentarlo en el horno a temperatura moderada hasta que el centro esté caliente. También puedes utilizar el microondas para porciones individuales.

¿Se puede hacer pastel de papas sin horno?

Sí. Puedes cocinarlo en una sartén o una olla con tapa, utilizando fuego bajo para calentar las capas y derretir el queso. Sin embargo, el horno permite conseguir un gratinado más uniforme.

Una receta casera y fácil para compartir

El pastel de papas es una preparación ideal para aprovechar ingredientes sencillos y convertirlos en un plato abundante y reconfortante. La combinación de puré de papa, relleno de carne y queso gratinado ofrece diferentes texturas en cada porción.

Para obtener un buen resultado, prepara un puré firme, cocina bien el relleno y evita agregar demasiado líquido. Finalmente, deja reposar el pastel unos minutos antes de cortarlo.

Sírvelo caliente acompañado de una ensalada fresca o salsa criolla para completar el almuerzo.

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