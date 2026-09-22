Perú

EPI 2026: Perú queda a 46 escalones de Chile en índice ambiental mundial de Yale

El país sudamericano quedó también por detrás de economías regionales como Colombia, Brasil, México y Argentina, pese a su mayor riqueza en biodiversidad, Amazonía y ecosistemas marinos

ARCHIVO - Selva peruana devastada por mineros de oro puede apreciarse desde el aire el 5 de marzo de 2019, en Madre de Dios, Perú. (Guadalupe Pardo/Foto compartida vía AP, archivo)
ARCHIVO - Selva peruana devastada por mineros de oro puede apreciarse desde el aire el 5 de marzo de 2019, en Madre de Dios, Perú. (Guadalupe Pardo/Foto compartida vía AP, archivo)
Guardar

Perú quedó en el puesto 87 de 177 países en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 2026, con 41,01 puntos sobre 100. El resultado lo ubicó en la mitad baja de la clasificación mundial y por detrás de varios países de América Latina, pese a que concentra parte de la Amazonía, glaciares tropicales y ecosistemas marino-costeros ligados a la corriente de Humboldt.

El EPI es una medición comparativa elaborada por centros de investigación de las universidades de Yale y Columbia. El índice evalúa la cercanía de los países a metas ambientales mediante variables sobre salud ambiental, protección de ecosistemas y cambio climático. Por eso, no mide solo la disponibilidad de recursos, sino también la capacidad de los Estados para protegerlos, reducir daños y aplicar políticas con resultados verificables.

PUBLICIDAD

La distancia de Perú con los referentes regionales es amplia. Chile, que encabezó América Latina y el Caribe, obtuvo 50,95 puntos y alcanzó el puesto 41 global. Costa Rica llegó a 49,28 puntos; Colombia, a 48,83; Brasil, a 48,27; México, a 46,10, y Argentina, a 46,07.

La brecha peruana con Chile fue de 9,94 puntos. Frente a Colombia, la diferencia alcanzó 7,82 puntos, mientras que Brasil superó a Perú por 7,26. Ecuador y Panamá también quedaron por encima, con 45,46 y 45,14 puntos, respectivamente.

Perú quedó por detrás de sus vecinos amazónicos y andinos

La comparación resulta relevante porque Colombia, Brasil y Ecuador enfrentan desafíos similares: presión sobre la Amazonía, expansión agrícola, extracción de recursos naturales y dificultades para vigilar territorios extensos. Los tres registraron mejores resultados que Perú en la clasificación.

PUBLICIDAD

El índice no premia la existencia de bosques, ríos, montañas o especies por sí sola. Un país con alta biodiversidad puede obtener una calificación limitada si no controla la deforestación, la contaminación, las emisiones, la degradación de cuencas o la exposición de la población a aire contaminado.

mineria
El EPI 2026 mide la cercanía de los Estados a metas de salud ambiental, protección de ecosistemas y cambio climático.

En el caso peruano, el resultado contrasta con la extensión de su patrimonio natural. El país reúne áreas amazónicas, bosques secos, ecosistemas altoandinos, glaciares tropicales y una franja marina de alta productividad. Sin embargo, enfrenta problemas persistentes de deforestación, minería ilegal, contaminación por mercurio, deterioro de ríos y una capacidad desigual de fiscalización en zonas alejadas.

La gestión ambiental urbana también forma parte del desafío. Lima, Callao y otras ciudades deben responder a problemas de calidad del aire, transporte, residuos, expansión informal y déficits de saneamiento. Las emergencias vinculadas con lluvias, huaicos, sequías e inundaciones exponen, además, la vulnerabilidad del país ante el cambio climático.

El ranking mide resultados y no solo recursos disponibles

Perú superó a Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Haití, entre otros países latinoamericanos. A escala mundial, quedó cerca de Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Mauricio y Rusia, cuyas puntuaciones se ubicaron alrededor de los 41 puntos.

Estonia lideró el EPI 2026 con 74,79 puntos, seguida por Luxemburgo, con 74,24, y el Reino Unido, con 71,51. La distancia entre Perú y Estonia fue de 33,78 puntos. España ocupó el puesto 11, mientras que Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá quedaron fuera de los primeros lugares, aunque conservaron calificaciones superiores a la peruana.

Petroperú Lote X de Talara
La deforestación, la minería ilegal, la contaminación por mercurio y el deterioro de ríos persisten en Perú.

El informe también identificó una correlación de 0,69 entre las puntuaciones ambientales y el producto interno bruto per cápita. Los países con más ingresos suelen contar con mayor capacidad para financiar infraestructura sanitaria, tratamiento de residuos, monitoreo, transición energética y control de emisiones.

Esa relación no determina por completo el resultado. El EPI señala que algunos países superan a otros con niveles de ingreso similares. La posición de Perú, por lo tanto, debe analizarse frente a sus pares latinoamericanos y a otras economías dependientes de actividades extractivas.

El EPI evaluó 47 indicadores en 12 categorías

La edición 2026 del Índice de Desempeño Ambiental analizó 47 indicadores agrupados en 12 categorías temáticas y tres objetivos políticos: salud ambiental, vitalidad de los ecosistemas y cambio climático. El estudio cuenta con apoyo de la Fundación McCall MacBain.

La metodología permite observar la posición general de cada país y revisar sus resultados por áreas. El puesto 87 no identifica por sí solo qué variable explica más el desempeño de Perú, pero plantea una brecha entre su riqueza natural y su capacidad de traducirla en protección ambiental, prevención de daños y mejores condiciones para la población.

Temas Relacionados

EPI 2026medio ambientemineríaminería ilegalUniversidad de Yaleperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar cae en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 22 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar cae en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 22 de septiembre

Jean Ferrari lanzó firme comentario sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana: “Esto no termina hoy”

El director general de fútbol de la FPF quiso zanjar el tema respecto a la no convocatoria del volante de Magdeburgo de Alemania para los amistosos en Norteamérica

Jean Ferrari lanzó firme comentario sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana: “Esto no termina hoy”

Perú y Chile están a punto de gatillar el precio de los alimentos mundiales

Menos harina de anchoveta, más presión sobre la cría de peces, aves y cerdos. El retroceso de 49% en la producción sudamericana limita la disponibilidad de un insumo clave en la industria global alimentaria, según la IFFO

Perú y Chile están a punto de gatillar el precio de los alimentos mundiales

PCM conforma nuevos comités para elegir directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass

La renovación de los consejos directivos de los cuatro organismos reguladores ocurre mientras la OCDE advierte sobre presiones que pueden afectar su independencia

PCM conforma nuevos comités para elegir directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass

Municipalidades podrán iniciar obras contra El Niño sin estar antes registradas ante el MEF

La excepción se aplicará a IOARR destinadas a contener los daños en zonas declaradas en emergencia ante las lluvias y otros efectos previstos por El Niño 2026-2027

Municipalidades podrán iniciar obras contra El Niño sin estar antes registradas ante el MEF
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal por Lima: a qué hora inicia la segunda jornada hoy 22 de septiembre y qué candidatos estarán

Debate municipal por Lima: a qué hora inicia la segunda jornada hoy 22 de septiembre y qué candidatos estarán

Roberto Burneo: JNE aún no fija posición sobre Rafael López Aliaga, pero no permitirá “ninguna presión política”

JEE archiva proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa

Debate municipal Lima 2026: así fue la primera jornada entre propuestas de seguridad, transporte y cruces de 13 candidatos

Susel Paredes plantea Plan Muralla, transporte 24 horas y teleféricos y cuestionó a López Aliaga y Carlos Bruce: “Han estado juntitos”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina expone investigaciones contra ‘La China Polo’ pese a que ella las había negado: organización criminal y pedido de 12 años y 8 meses

Magaly Medina expone investigaciones contra ‘La China Polo’ pese a que ella las había negado: organización criminal y pedido de 12 años y 8 meses

Magaly Medina responde a quienes dicen que está feliz por la muerte de ‘La China Polo’: “Díganme cualquier cosa, pero asesina no”

Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

Dayanita sorprende a Christian Domínguez con inesperado beso y le pide a Karla Tarazona que no se moleste: “Discúlpame”

DEPORTES

Jean Ferrari lanzó firme comentario sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana: “Esto no termina hoy”

Jean Ferrari lanzó firme comentario sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana: “Esto no termina hoy”

Programación de la Noche Blanquiazul 2026: partidos, horarios y canal TV de la presentación de Alianza Lima

“Cualquiera podía representar a Deportivo Garcilaso en la selección peruana”, el lamento de Carlos Ramos por la ausencia de Beto da Silva

Programación de los amistosos de Perú en fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’