EPI 2026: Perú queda a 46 escalones de Chile en índice ambiental mundial de Yale

ARCHIVO - Selva peruana devastada por mineros de oro puede apreciarse desde el aire el 5 de marzo de 2019, en Madre de Dios, Perú. (Guadalupe Pardo/Foto compartida vía AP, archivo)

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Perú quedó en el puesto 87 de 177 países en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 2026, con 41,01 puntos sobre 100. El resultado lo ubicó en la mitad baja de la clasificación mundial y por detrás de varios países de América Latina, pese a que concentra parte de la Amazonía, glaciares tropicales y ecosistemas marino-costeros ligados a la corriente de Humboldt.

El EPI es una medición comparativa elaborada por centros de investigación de las universidades de Yale y Columbia. El índice evalúa la cercanía de los países a metas ambientales mediante variables sobre salud ambiental, protección de ecosistemas y cambio climático. Por eso, no mide solo la disponibilidad de recursos, sino también la capacidad de los Estados para protegerlos, reducir daños y aplicar políticas con resultados verificables.

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La distancia de Perú con los referentes regionales es amplia. Chile, que encabezó América Latina y el Caribe, obtuvo 50,95 puntos y alcanzó el puesto 41 global. Costa Rica llegó a 49,28 puntos; Colombia, a 48,83; Brasil, a 48,27; México, a 46,10, y Argentina, a 46,07.

La brecha peruana con Chile fue de 9,94 puntos. Frente a Colombia, la diferencia alcanzó 7,82 puntos, mientras que Brasil superó a Perú por 7,26. Ecuador y Panamá también quedaron por encima, con 45,46 y 45,14 puntos, respectivamente.

Perú quedó por detrás de sus vecinos amazónicos y andinos

La comparación resulta relevante porque Colombia, Brasil y Ecuador enfrentan desafíos similares: presión sobre la Amazonía, expansión agrícola, extracción de recursos naturales y dificultades para vigilar territorios extensos. Los tres registraron mejores resultados que Perú en la clasificación.

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El índice no premia la existencia de bosques, ríos, montañas o especies por sí sola. Un país con alta biodiversidad puede obtener una calificación limitada si no controla la deforestación, la contaminación, las emisiones, la degradación de cuencas o la exposición de la población a aire contaminado.

El EPI 2026 mide la cercanía de los Estados a metas de salud ambiental, protección de ecosistemas y cambio climático.

En el caso peruano, el resultado contrasta con la extensión de su patrimonio natural. El país reúne áreas amazónicas, bosques secos, ecosistemas altoandinos, glaciares tropicales y una franja marina de alta productividad. Sin embargo, enfrenta problemas persistentes de deforestación, minería ilegal, contaminación por mercurio, deterioro de ríos y una capacidad desigual de fiscalización en zonas alejadas.

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La gestión ambiental urbana también forma parte del desafío. Lima, Callao y otras ciudades deben responder a problemas de calidad del aire, transporte, residuos, expansión informal y déficits de saneamiento. Las emergencias vinculadas con lluvias, huaicos, sequías e inundaciones exponen, además, la vulnerabilidad del país ante el cambio climático.

El ranking mide resultados y no solo recursos disponibles

Perú superó a Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Haití, entre otros países latinoamericanos. A escala mundial, quedó cerca de Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Mauricio y Rusia, cuyas puntuaciones se ubicaron alrededor de los 41 puntos.

Estonia lideró el EPI 2026 con 74,79 puntos, seguida por Luxemburgo, con 74,24, y el Reino Unido, con 71,51. La distancia entre Perú y Estonia fue de 33,78 puntos. España ocupó el puesto 11, mientras que Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá quedaron fuera de los primeros lugares, aunque conservaron calificaciones superiores a la peruana.

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La deforestación, la minería ilegal, la contaminación por mercurio y el deterioro de ríos persisten en Perú.

El informe también identificó una correlación de 0,69 entre las puntuaciones ambientales y el producto interno bruto per cápita. Los países con más ingresos suelen contar con mayor capacidad para financiar infraestructura sanitaria, tratamiento de residuos, monitoreo, transición energética y control de emisiones.

Esa relación no determina por completo el resultado. El EPI señala que algunos países superan a otros con niveles de ingreso similares. La posición de Perú, por lo tanto, debe analizarse frente a sus pares latinoamericanos y a otras economías dependientes de actividades extractivas.

El EPI evaluó 47 indicadores en 12 categorías

La edición 2026 del Índice de Desempeño Ambiental analizó 47 indicadores agrupados en 12 categorías temáticas y tres objetivos políticos: salud ambiental, vitalidad de los ecosistemas y cambio climático. El estudio cuenta con apoyo de la Fundación McCall MacBain.

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La metodología permite observar la posición general de cada país y revisar sus resultados por áreas. El puesto 87 no identifica por sí solo qué variable explica más el desempeño de Perú, pero plantea una brecha entre su riqueza natural y su capacidad de traducirla en protección ambiental, prevención de daños y mejores condiciones para la población.