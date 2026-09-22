Clima en Perú: el estado del tiempo para Piura este 22 de septiembre

Antes de partir a tu destino, comprueba el estado del tiempo en Piura para las próximas horas para hoy.
La probabilidad de lluvia para este 22 de septiembre en Piura es de 25% durante el día y del 88% a lo largo de la noche.
PUBLICIDAD
En tanto, la nubosidad será del 90% en el transcurso del día y del 57% en el curso de la noche.
En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34.3 grados y un mínimo de 21.6 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 4.
Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 14.8 km/h kilómetros por hora en el día y los 13.0 kilómetros por hora por la noche
En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.
PUBLICIDAD
Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima mayoritariamente seco.
El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.
La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.
PUBLICIDAD
¿Cómo es el clima en Perú?
En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
PUBLICIDAD
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD