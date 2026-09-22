Perú

Clima en Perú: el estado del tiempo para Piura este 22 de septiembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, comprueba el estado del tiempo en Piura para las próximas horas para hoy.

La probabilidad de lluvia para este 22 de septiembre en Piura es de 25% durante el día y del 88% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 90% en el transcurso del día y del 57% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34.3 grados y un mínimo de 21.6 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 14.8 km/h kilómetros por hora en el día y los 13.0 kilómetros por hora por la noche

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

PUBLICIDAD

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima mayoritariamente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina responde a quienes dicen que está feliz por la muerte de ‘La China Polo’: “Díganme cualquier cosa, pero asesina no”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aseguró que algunos de sus detractores intentaron responsabilizarla por el asesinato de la comunicadora y rechazó tajantemente cualquier vínculo con el crimen

Magaly Medina responde a quienes dicen que está feliz por la muerte de ‘La China Polo’: “Díganme cualquier cosa, pero asesina no”

Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ recordó los enfrentamientos que mantuvo con la comunicadora asesinada y aseguró que nunca respondió públicamente a sus acusaciones porque, según dijo, no presentó pruebas que las respaldaran

Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

La conductora abrió la edición de su programa con una reflexión sobre el temor ante la violencia y recordó que nadie debe perder la vida por expresar sus ideas en público

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

Resultados del Gana Diario de este lunes 21 de setiembre: todos los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este lunes? Revise si se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de este lunes 21 de setiembre: todos los números ganadores del último sorteo

Dayanita sorprende a Christian Domínguez con inesperado beso y le pide a Karla Tarazona que no se moleste: “Discúlpame”

La actriz cómica cambió inesperadamente el rumbo de una escena romántica en ‘Chapa tu money’ y terminó besando al esposo de Tarazona

Dayanita sorprende a Christian Domínguez con inesperado beso y le pide a Karla Tarazona que no se moleste: “Discúlpame”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026: así fue la primera jornada entre propuestas de seguridad, transporte y cruces de 13 candidatos

Debate municipal Lima 2026: así fue la primera jornada entre propuestas de seguridad, transporte y cruces de 13 candidatos

Susel Paredes plantea Plan Muralla, transporte 24 horas y teleféricos y cuestionó a López Aliaga y Carlos Bruce: “Han estado juntitos”

Carlos Bruce: “Lima está peor en delincuencia, tránsito y limpieza. Rafael López Aliaga, ya no nos mientas más”

Daniel Urresti promete que no entregará una Lima de flores, pero sí combatir la delincuencia: “Yo soy la seguridad”

Susel Paredes cuestionó a Rafael López Aliaga por “pasividad” y promete priorizar a vecinos de zonas altas y del Cercado de Lima

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde a quienes dicen que está feliz por la muerte de ‘La China Polo’: “Díganme cualquier cosa, pero asesina no”

Magaly Medina responde a quienes dicen que está feliz por la muerte de ‘La China Polo’: “Díganme cualquier cosa, pero asesina no”

Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”

Magaly Medina lamenta la muerte de La China Polo y condena la violencia: “Nadie merece morir por sus opiniones”

Dayanita sorprende a Christian Domínguez con inesperado beso y le pide a Karla Tarazona que no se moleste: “Discúlpame”

Pamela López presenta a Franco Portales ante sus fans con beso: productos le dedicó unas palabras y minimizó a Paul Michael

DEPORTES

Wilder Cartagena, feliz de volver a la selección peruana tras dos años de ausencia: “Es un orgullo enorme representar al país”

Wilder Cartagena, feliz de volver a la selección peruana tras dos años de ausencia: “Es un orgullo enorme representar al país”

La sorprendente reacción de Héctor Cúper ante las declaraciones de Bryan Reyna tras la derrota de Universitario ante Garcilaso

Cristian Ruggeri, asistente técnico de Cienciano, intenta pasar la página de la Copa Sudamericana 2026: “La eliminación fue un golpe duro”

Roberto Palacios sueña con la convocatoria de su hijo Brandon Palacios a la selección peruana: “Uno siempre está esperando paciente”

La drástica decisión de Christian Cueva si Alianza Lima lo busca para su regreso a Matute: “Las cosas ya están hechas”