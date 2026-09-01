¿Puertas abiertas? Perú mantiene 9 casos antidumping sin fallo mientras aceleran importaciones desde China

La investigación antidumping sobre tubos de acero comenzó en enero de 2025, tardó 18 meses y fijó medidas por cinco años.

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La imposición de derechos antidumping a los tubos de acero laminados en caliente procedentes de China, aplicada en julio de 2026, reabrió el debate sobre la velocidad de los mecanismos de defensa comercial en Perú.

Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el problema no termina con una resolución favorable: una medida que llega tras más de un año de investigación puede resultar insuficiente si la empresa afectada ya redujo su producción, suspendió inversiones o perdió participación en el mercado.

El precedente de los tubos expone el costo de una respuesta tardía

El caso de los tubos de acero ilustra la preocupación del sector industrial. La investigación empezó en enero de 2025 y concluyó 18 meses después, con derechos antidumping que tendrán una vigencia de cinco años.

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Durante ese lapso, las importaciones chinas del producto aumentaron 94,7%, mientras los precios de venta de los productores locales cayeron hasta 16,5%, de acuerdo con el comunicado de la SNI.

La entidad sostiene que la demora dejó efectos sobre la participación de mercado, la rentabilidad y la capacidad de reacción de las compañías locales.

Las importaciones de tubos de acero de China crecieron 94,7% durante el proceso y los precios de los fabricantes locales cayeron hasta 16,5%.

La resolución ofrece una respuesta formal al daño identificado, aunque el tiempo transcurrido plantea una pregunta central para el sector: si el mecanismo puede restablecer condiciones de competencia cuando una parte de las pérdidas ya se produjo.

El procedimiento exige que las empresas reúnan información sobre precios, costos, ventas, producción, empleo y perjuicio económico. Esa primera etapa puede tomar meses. Luego, la investigación administrativa puede extenderse por más de 18 meses.

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Para una compañía que compite con bienes importados a precios presuntamente inferiores a su valor normal, ese calendario puede coincidir con decisiones difíciles sobre turnos, inventarios y continuidad de líneas productivas.

Nueve expedientes prolongan la incertidumbre en sectores industriales

Tras el pronunciamiento sobre los tubos de acero, la SNI reportó que existen nueve casos de defensa comercial que aún esperan una decisión o avanzan en distintas fases administrativas.

Entre los procesos que identificó figuran expedientes sobre inodoros de cerámica tipo one piece, neumáticos para automóviles, cierres de cremallera, tejidos de ligamento tafetán y biodiésel.

La SNI reportó que nueve expedientes de defensa comercial siguen abiertos en Perú en sectores como inodoros, neumáticos, cierres, tejidos y biodiésel.

También hay procedimientos vinculados con revisiones de medidas vigentes, investigaciones y posibles prácticas de elusión. La demora no implica que todos los casos terminen con derechos antidumping.

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Cada expediente requiere pruebas sobre la existencia de dumping, el daño a la rama de producción nacional y el nexo entre ambos factores. El cuestionamiento del gremio apunta al plazo de respuesta, no a la eliminación de la evaluación técnica.

Mientras una investigación sigue abierta, los productos bajo análisis continúan en el mercado. Según la SNI, esa situación puede derivar en menores ventas para los fabricantes nacionales, capacidad instalada sin uso, postergación de planes de expansión y reducción de empleos directos e indirectos.

El impacto también alcanza a proveedores de insumos, operadores logísticos, distribuidores y servicios asociados a la actividad industrial.

Competencia abierta, pero con reglas que se apliquen a tiempo

La defensa comercial no busca bloquear las importaciones ni reemplazar la competencia por barreras arbitrarias. Se trata de instrumentos reconocidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para responder ante prácticas que alteren las condiciones de mercado y ocasionen daño comprobado a la industria local.

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La posición de la SNI parte de una diferencia entre proteccionismo y cumplimiento de reglas. El gremio plantea que el país debe preservar el libre comercio, aunque bajo condiciones equivalentes para productores nacionales e importadores. Bajo ese criterio, el valor de una medida antidumping depende tanto de su sustento técnico como de su oportunidad.

La defensa comercial en Perú está reconocida por la OMC, pero la SNI afirmó que su eficacia depende de que las autoridades resuelvan los casos con sustento técnico y oportunidad.

Perú cuenta con normas compatibles con sus compromisos ante la OMC y con los tratados de libre comercio que mantiene vigentes. El desafío señalado por la industria radica en la capacidad operativa de las autoridades para resolver expedientes complejos sin que el proceso pierda efectividad frente al ritmo de las importaciones y de las decisiones empresariales.

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La SNI advirtió que una resolución tardía puede llegar después de que una empresa cierre una línea de producción, recorte personal o abandone una inversión. En esos escenarios, la defensa comercial deja de ser solo un asunto técnico y pasa a tener efectos sobre empleo formal, recaudación y la permanencia de capacidades industriales en el país.