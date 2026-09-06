Exgeneral PNP califica como “capricho” de Renzo Reggiardo la creación de la Guardia Municipal

Agentes de la Guardia Municipal permanecen en formación durante la presentación de la nueva estrategia de seguridad ciudadana en Los Olivos, Lima. (Captura: Exitosa Noticias)

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El exgeneral PNP y exministro del Interior, Remigio Hernani, advirtió que la gestión municipal de Renzo Reggiardo pretende convertir a personal de serenazgo en una fuerza sin sustento normativo a la que calificó como un “capricho” del actual alcalde de Lima.

La crítica de Hernani se produce luego de que la Municipalidad de Lima presentó una Guardia Municipal para reforzar la seguridad, pero el exministro del Interior Remigio Hernani advirtió que la iniciativa podría exceder los límites legales si pretende dar funciones policiales a personal de serenazgo sin la formación exigida por ley.

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Según la comuna, la estrategia busca ampliar la presencia municipal frente a la delincuencia y atender el impacto que sufren los transportistas por amenazas y ataques vinculados al crimen organizado. Durante la actividad también se anunció el uso de cámaras corporales y drones, además de un modelo de seguridad para buses.

Reggiardo sostuvo que el despliegue no se limitará a Lima Norte y lo vinculó de manera directa con la violencia que afecta al transporte urbano. En ese marco afirmó: “Cientos de transportistas se han visto amenazados, que han perdido la vida por la delincuencia, por las extorsiones, por el crimen organizado”.

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Hernani cuestionó que se pretenda dar estatus policial a personal municipal

En declaraciones recogidas por Exitosa, Hernani centró su crítica en la formación requerida para integrar una fuerza policial. “Para ser policía necesita estar formado, ser formado en una escuela. En una serie de aspectos. Aspectos de tipo legal, aspectos de tipo práctico, defensa personal, estado físico que debe tener el policía, el uso de armas y municiones”.

Integrantes de la Guardia Municipal de Lima participan en la presentación de una nueva estrategia de seguridad ciudadana en el distrito de Los Olivos. (Captura: Exitosa Noticias)

El exministro precisó que esa preparación toma tres años para un policía subalterno en el Perú y cinco años para un oficial. Desde esa base rechazó que un curso breve para serenos pueda equivaler a la formación policial: “El señor Reggiardo, a los señores que trabajan en Serenazgo, seguramente que les ha dado un curso y ya son policías de la Policía Metropolitana para él. Ese es un capricho desde todo punto de vista que espero que no prospere y que sea cortado de raíz”.

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La objeción de Hernani no se limitó a un reparo operativo. También planteó una consecuencia judicial si la iniciativa municipal intenta actuar como una policía paralela. “Acá la ley tiene que respetarse y no la está respetando el señor Reggiardo. Si quiere imponer esta Policía Metropolitana, está infringiendo la ley. Entonces, tendrán que haber denuncias, tendrán que haber investigaciones judiciales”.

Municipalidad de Lima defendió el despliegue

La comuna presentó la nueva guardia como parte de una estrategia de vigilancia y respuesta en distintos sectores de la capital. En el acto participaron representantes de la Asociación de Coordinadores de Transporte Urbano, la Universidad de San Martín de Porres y especialistas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, responde a las críticas del senador Fernando Rospigliosi sobre el permiso de uso de armas otorgado por SUCAMEC a la empresa municipal EMAPE. Reggiardo argumenta que la medida es necesaria para combatir la delincuencia en las obras. Canal N

“Hoy vamos a dar un paso sumamente importante para fortalecer la seguridad ciudadana de la ciudad”, dijo Reggiardo durante la presentación en Los Olivos.

El alcalde también afirmó que la cobertura será metropolitana. “Esto no lo limitamos solamente a este sector, en toda la ciudad”, señaló al explicar que el plan busca atender tanto a vecinos como a transportistas afectados por hechos delictivos.

La infraestructura anunciada demandó una inversión aproximada de S/ 1 millón. Según explicó el alcalde, el C2 está conectado con las cámaras instaladas en el corredor seguro de Chuquitanta, una zona que, de acuerdo con su versión, registraba alta incidencia delictiva asociada a las extorsiones.

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