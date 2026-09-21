Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 21 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,86 soles, lo que representa una disminución del -0,22% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,87 soles. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,29%, mientras que en el año presenta una disminución interanual del -1,3%.
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El euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, evidenciando un deterioro en su valor. Actualmente, la volatilidad del par se sitúa en 6,17%, inferior a la volatilidad de referencia de 6,81%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado.
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