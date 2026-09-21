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Perú a un paso de conectar con Roraima, Mato Grosso y Rondônia: Pialze logra viabilidad técnica para puerto en Loreto

Roraima, Mato Grosso y Rondônia concentran parte de la producción brasileña de granos, soya y proteína animal que se dirige a los mercados asiáticos. De momento, lo hacen por el Atlántico

El proyecto portuario en Loreto apunta a facilitar el comercio con Asia desde la Amazonía brasileña y el sistema portuario del Perú. REUTERS/Lucas Jackson
El proyecto portuario en Loreto apunta a facilitar el comercio con Asia desde la Amazonía brasileña y el sistema portuario del Perú. REUTERS/Lucas Jackson
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La empresa peruana Pialze Oriente S.A.C. obtuvo una Viabilidad Técnica Temporal de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para desarrollar el Terminal Portuario Pialze Oriente (TPPO) en Loreto.

El proyecto apunta a crear una alternativa logística para vincular parte de la producción de la Amazonía brasileña con los puertos peruanos del Pacífico y, desde allí, con los mercados asiáticos.

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La iniciativa se ubicará en las cercanías de Iquitos y busca captar flujos de carga procedentes de los estados brasileños de Roraima, Mato Grosso y Rondônia. La propuesta contempla una ruta que conecte esas zonas productivas con el sistema fluvial amazónico, el territorio peruano y los corredores hacia la costa del Pacífico.

Según informó la compañía, el proyecto cuenta con el respaldo institucional de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), de la cual Pialze Oriente forma parte. La Viabilidad Técnica Temporal representa una etapa previa dentro del desarrollo portuario y habilita la evaluación de las condiciones técnicas de la propuesta.

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Una operación piloto movilizó 2.000 toneladas de torta de soya

El planteamiento se apoya en una experiencia de transporte de carga realizada este año entre Brasil y Perú. De acuerdo con la información difundida por la empresa, una operación piloto trasladó 2.000 toneladas de torta de soya desde Roraima hasta territorio peruano mediante el eje fluvial Manaos-Iquitos.

Ese movimiento permitió probar la posibilidad de utilizar los ríos amazónicos para trasladar productos brasileños hacia Perú. El terminal busca que ese tipo de operaciones pueda convertirse en parte de un corredor comercial de mayor escala.

Brazil
Iquitos funcionaría como punto de enlace para productos de la Amazonía brasileña con destino al Pacífico y para mercancías peruanas hacia el interior de Brasil.

La empresa sostiene que la ruta tendría un funcionamiento bidireccional. Entre los bienes identificados figura la producción de fosfatos (operados por estadounidense Mosaic y la japonesa Mitsui & Co. en el norte de Perú, antes en manos de la brasileña Vale), que ya tiene como destino a Brasil.

El proyecto se dirige a mercados vinculados con granos, soya, proteína animal e insumos para la actividad agroindustrial. La compañía plantea que la infraestructura puede atender parte de esos flujos y ampliar las alternativas de transporte para las regiones productoras brasileñas cercanas a la Amazonía.

El terminal se proyecta en un terreno de 50 hectáreas cerca de Iquitos

El Terminal Portuario Pialze Oriente se plantea sobre un terreno de 50 hectáreas, aguas abajo de Sinchicuy. Según Pialze Oriente, la ubicación tendría acceso directo al sistema fluvial amazónico y una profundidad natural aproximada de nueve metros durante el período de vaciante.

La zona también permitiría proyectar conexiones con Ecuador a través del río Napo. Ese factor forma parte de la propuesta para convertir a Iquitos en un punto de intercambio de carga entre Perú, Brasil y otros mercados de la cuenca amazónica.

Vista aérea de un río serpenteante de color marrón con orillas arenosas, fluyendo a través de una densa selva amazónica de color verde oscuro
La ruta Manaos-Iquitos ya probó la viabilidad del corredor con 2.000 toneladas de torta de soya, mientras los fosfatos peruanos llegan a Brasil y el río Napo abre una conexión con Ecuador. (Foto: Agencia Andina)

El diseño contempla servicios de recepción, almacenamiento y transferencia de mercancías, además de instalaciones de apoyo a embarcaciones. Pialze Oriente indicó que cuenta con una licencia para operar un astillero y varadero, por lo que el proyecto incluiría servicios de mantenimiento y atención naval.

La empresa plantea que la infraestructura reúna actividades portuarias, logísticas y navales en un mismo espacio. La posibilidad de concentrar esas operaciones busca reducir etapas en el manejo de carga y atender las necesidades de las embarcaciones que recorren el sistema fluvial.

La propuesta apunta a sumar una salida hacia Asia por el Pacífico

La iniciativa plantea una alternativa a las rutas que trasladan producción brasileña por el océano Atlántico. La carga procedente de determinados puntos de la Amazonía brasileña podría salir hacia mercados asiáticos a través de los puertos peruanos del Pacífico.

Ello, siempre que el proyecto avance en sus siguientes etapas y se concreten las conexiones logísticas previstas. Con la viabilidad otorgada por la APN, Pialze Oriente podrá continuar con las evaluaciones requeridas para definir el desarrollo del terminal en Loreto, precisó la firma.

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