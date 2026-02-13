Vuelven placas para motos y mototaxis: así será la reanudación del servicio de emisión y entrega

(Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) anunció este jueves la reanudación del servicio de emisión y entrega de placas para motos y trimotos en todo el país. Esta decisión responde a las recientes disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que buscan regularizar los trámites pendientes tras varios meses de suspensión.

El MTC oficializó la medida a través del Decreto Supremo N° 005-2026-MTC y la Resolución Directoral N° 006-2026-MTC/18.

Según la AAP, este proceso extraordinario surge como respuesta a la acumulación de trámites generada durante la suspensión del sistema tradicional de placas.

Desde las 17:00 horas del 12 de febrero, los usuarios pueden volver a registrar sus solicitudes en el portal oficial www.placas.pe.

El despacho y la distribución comenzarán el lunes 16 de febrero, marcando así el inicio de una nueva etapa para quienes esperaban la formalización de sus vehículos.

La nueva normativa autoriza, de forma temporal, la emisión de placas con el formato Mercosur de seis dígitos, una característica que introduce cambios en la identificación vehicular.

Las placas, más grandes y visibles, presentan dimensiones de 17 centímetros de largo por 20 centímetros de alto, con seis caracteres sobre fondo blanco.

Este diseño incorpora un holograma y un código de seguridad grabado con láser, que, según El Peruano, refuerza la identificación rápida y segura de cada unidad.

De acuerdo con el MTC, la falta de insumos para fabricar la placa azul tradicional motivó la adopción de este formato transitorio, que estará vigente por un máximo de cuatro meses o hasta que se restablezca el suministro habitual.

Durante este periodo, los trámites ordinarios de atención podrían extenderse, ya que el sistema busca normalizarse gradualmente. La AAP informó que dará prioridad a las solicitudes ingresadas desde diciembre de 2025.

placa - MTC

Costos y retos

El presidente de la AAP, Karsten Kunckel, confirmó que las primeras placas cuadradas estarán disponibles en Lima esta misma semana, y que la distribución hacia provincias se realizará de forma progresiva.

Kunckel resaltó para Infobae Perú que el precio del nuevo formato se mantendrá en 66,80 soles, igual que el modelo azul anterior, pese a las mejoras en tamaño y visibilidad.

Según la AAP, la decisión del MTC permite evitar la paralización de trámites de identificación y facilita la circulación legal de los vehículos de la categoría L, que incluye a motociclistas y conductores de mototaxis.

El cambio de formato responde también a la inminente saturación de combinaciones en varias regiones del país, donde el parque automotor de motos sigue creciendo.

Kunckel advirtió que la numeración de seis dígitos representa una solución a corto plazo, ya que en algunas provincias las combinaciones podrían agotarse en pocos meses.

“En algunos meses, especialmente en regiones, habrá que pasar a siete dígitos porque ya no quedarán combinaciones disponibles”, señaló en declaraciones recogidas por Infobae Perú.

El formato de placa Mercosur, además de facilitar la fiscalización en vías públicas, cumple con estándares internacionales y responde a una exigencia planteada por el Congreso, según detalla El Peruano.

Los anexos de la resolución y sus especificaciones estarán disponibles en la web oficial del MTC y en el diario estatal, con el propósito de asegurar transparencia para los usuarios.