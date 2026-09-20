No solo por 21 de septiembre: esta potencia mundial se queda con casi todos nuestros girasoles amarillos

Perú recibirá el 21 de septiembre, fecha en la que se ha vuelto tradición regalar flores amarillas, con un crecimiento acumulado de 601% en las exportaciones de girasol fresco entre 2020 y 2024.
Los envíos pasaron de US$14,2 mil a US$99,6 mil en ese período y marcaron un récord en 2024, según datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y ADEX Data Trade.
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El aumento fue especialmente marcado el año pasado. Las ventas externas de girasol fresco subieron de US$47,4 mil en 2023 a US$99,6 mil en 2024, lo que representó una expansión de 109,9%. El volumen exportado llegó a 32,6 toneladas métricas.
El producto todavía tiene una participación acotada dentro del comercio peruano de flores frescas, pero su avance fue superior al del conjunto. En 2024, el girasol explicó 0,9% de los US$10,5 millones que Perú exportó en flores frescas.
Estados Unidos concentró cerca del 97% de las compras
Estados Unidos fue el destino central de los girasoles peruanos. Durante 2024, las compras de ese país ascendieron a US$96,4 mil, equivalentes a 96,8% del valor total exportado.
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La presencia de ese mercado ya era predominante en 2022, cuando importó US$73,4 mil y concentró 98,4% de los despachos de girasol de Perú. Frente a ese registro, el valor de las compras estadounidenses creció 31,3% hasta 2024.
El resto de los envíos se destinó a mercados de menor tamaño. El informe de CIEN-ADEX no identifica los países receptores en 2024. Dos años antes, Chile había sido el segundo destino, con US$1,1 mil.
La concentración en Estados Unidos también se replica en el conjunto de las flores frescas peruanas. Ese país recibió US$9 millones en 2024, el 85,3% del valor exportado por el sector. América del Norte concentró US$9,1 millones, equivalentes a 86,8% de las ventas.
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Ica sostiene la mayor parte de las flores frescas exportadas
El crecimiento del girasol se inserta en una oferta de flores frescas que tiene a Ica como principal región exportadora. El departamento aportó US$10,1 millones en 2024, cifra equivalente al 96% de los envíos nacionales del rubro.
La canasta exportadora peruana está dominada por el wax y los ramos mixtos. El primero generó US$5,2 millones y representó 49,8% de las exportaciones de flores frescas, mientras que los ramos mixtos sumaron US$4,5 millones, con una participación de 42,8%.
Ambos productos reunieron 92,6% del valor exportado. El girasol quedó por fuera de ese núcleo principal, aunque alcanzó su mayor registro anual y elevó su presencia en las ventas externas.
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El mercado mundial de flores alcanzó US$10 mil millones
El contexto internacional también acompañó al sector. El comercio mundial de flores frescas alcanzó US$10 mil millones en 2024, 5,3% más que en 2023, de acuerdo con el informe de CIEN-ADEX elaborado con cifras de Trade Map.
Estados Unidos fue el mayor importador global, con US$2,7 mil millones. Alemania y Países Bajos realizaron compras por US$1,2 mil millones cada uno. Países Bajos lideró las exportaciones internacionales, con US$5,1 mil millones y 685 mil toneladas.
Perú ocupó el puesto 28 entre los proveedores mundiales de flores frescas y el sexto en América Latina y el Caribe. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones peruanas del rubro sumaron US$9,2 millones, 16,3% más que en el mismo período de 2024.
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