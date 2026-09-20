Perú

No solo por 21 de septiembre: esta potencia mundial se queda con casi todos nuestros girasoles amarillos

Perú llegará al 21 de septiembre con un alza acumulada de 601% en las exportaciones de girasol fresco entre 2020 y 2024, según ADEX

Dos personas sostienen un ramo de flores amarillas envuelto en papel marrón y atado con un cordón de yute.
Perú ocupó el puesto 28 entre los exportadores mundiales de flores frescas y entre enero y septiembre de 2025 elevó 16,3% sus ventas del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Perú recibirá el 21 de septiembre, fecha en la que se ha vuelto tradición regalar flores amarillas, con un crecimiento acumulado de 601% en las exportaciones de girasol fresco entre 2020 y 2024.

Los envíos pasaron de US$14,2 mil a US$99,6 mil en ese período y marcaron un récord en 2024, según datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y ADEX Data Trade.

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El aumento fue especialmente marcado el año pasado. Las ventas externas de girasol fresco subieron de US$47,4 mil en 2023 a US$99,6 mil en 2024, lo que representó una expansión de 109,9%. El volumen exportado llegó a 32,6 toneladas métricas.

El producto todavía tiene una participación acotada dentro del comercio peruano de flores frescas, pero su avance fue superior al del conjunto. En 2024, el girasol explicó 0,9% de los US$10,5 millones que Perú exportó en flores frescas.

Cultivo de girasol
Ica explicó el 96% de las exportaciones peruanas de flores frescas en 2024, con el wax y los ramos mixtos como principales productos.

Estados Unidos concentró cerca del 97% de las compras

Estados Unidos fue el destino central de los girasoles peruanos. Durante 2024, las compras de ese país ascendieron a US$96,4 mil, equivalentes a 96,8% del valor total exportado.

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La presencia de ese mercado ya era predominante en 2022, cuando importó US$73,4 mil y concentró 98,4% de los despachos de girasol de Perú. Frente a ese registro, el valor de las compras estadounidenses creció 31,3% hasta 2024.

El resto de los envíos se destinó a mercados de menor tamaño. El informe de CIEN-ADEX no identifica los países receptores en 2024. Dos años antes, Chile había sido el segundo destino, con US$1,1 mil.

La concentración en Estados Unidos también se replica en el conjunto de las flores frescas peruanas. Ese país recibió US$9 millones en 2024, el 85,3% del valor exportado por el sector. América del Norte concentró US$9,1 millones, equivalentes a 86,8% de las ventas.

Estados Unidos concentró el 96,8% de las compras de girasol fresco peruano en 2024, con adquisiciones por USD 96,4 mil. REUTERS/Jon Nazca
Estados Unidos concentró el 96,8% de las compras de girasol fresco peruano en 2024, con adquisiciones por USD 96,4 mil. REUTERS/Jon Nazca

Ica sostiene la mayor parte de las flores frescas exportadas

El crecimiento del girasol se inserta en una oferta de flores frescas que tiene a Ica como principal región exportadora. El departamento aportó US$10,1 millones en 2024, cifra equivalente al 96% de los envíos nacionales del rubro.

La canasta exportadora peruana está dominada por el wax y los ramos mixtos. El primero generó US$5,2 millones y representó 49,8% de las exportaciones de flores frescas, mientras que los ramos mixtos sumaron US$4,5 millones, con una participación de 42,8%.

Ambos productos reunieron 92,6% del valor exportado. El girasol quedó por fuera de ese núcleo principal, aunque alcanzó su mayor registro anual y elevó su presencia en las ventas externas.

Girasol amarillo
El girasol representó el 0,9% de los USD 10,5 millones exportados por Perú en flores frescas durante 2024.

El mercado mundial de flores alcanzó US$10 mil millones

El contexto internacional también acompañó al sector. El comercio mundial de flores frescas alcanzó US$10 mil millones en 2024, 5,3% más que en 2023, de acuerdo con el informe de CIEN-ADEX elaborado con cifras de Trade Map.

Estados Unidos fue el mayor importador global, con US$2,7 mil millones. Alemania y Países Bajos realizaron compras por US$1,2 mil millones cada uno. Países Bajos lideró las exportaciones internacionales, con US$5,1 mil millones y 685 mil toneladas.

Perú ocupó el puesto 28 entre los proveedores mundiales de flores frescas y el sexto en América Latina y el Caribe. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones peruanas del rubro sumaron US$9,2 millones, 16,3% más que en el mismo período de 2024.

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