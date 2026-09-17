Perú

Venta de flores amarillas se dispara hasta en un 2000% durante septiembre

La tendencia, popularizada por Floricienta y amplificada por las redes sociales, ya se refleja en los hábitos de consumo: se reporta un fuerte aumento de pedidos y mayor movimiento en ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura

El pico de demanda ocurre el 21 de septiembre, cuando los pedidos de flores llegan a ser 20 veces mayores que en una jornada habitual.
El pico de demanda ocurre el 21 de septiembre, cuando los pedidos de flores llegan a ser 20 veces mayores que en una jornada habitual. Foto: Fiorelima Atelier
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La llegada de la primavera impulsa cada año la demanda de flores, pero en septiembre existe un motivo adicional que ha ganado espacio entre los consumidores: la tradición de regalar flores amarillas. En Perú, esta costumbre, extendida por la cultura popular y las redes sociales, ya tiene un impacto visible en los pedidos realizados mediante plataformas de delivery.

Los datos de Rappi muestran que el interés aumenta especialmente durante este mes. Los pedidos de flores llegan a duplicarse frente a un mes regular y el movimiento también se ha extendido fuera de Lima. Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura acumulan un crecimiento promedio de 72% respecto del mismo periodo de 2025.

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El 21 de septiembre concentra la mayor demanda

El mayor incremento se registra el 21 de septiembre, fecha en la que los pedidos de flores alcanzan un volumen 2000% superior al de un día regular. De acuerdo con la plataforma, se trata del momento con mayor cantidad de órdenes de flores durante todo el año.

La fecha es aprovechada por consumidores que buscan sorprender a parejas, amigos y familiares con distintos tipos de arreglos. Así, una costumbre inicialmente vinculada a una producción televisiva terminó incorporándose a los hábitos de consumo y generando una ocasión adicional para comprar este tipo de productos.

Ese día, los consumidores optan por distintos arreglos florales para agasajar a parejas, amigos o familiares.
Ese día, los consumidores optan por distintos arreglos florales para agasajar a parejas, amigos o familiares. Foto: Flores Navarro

Una tradición que nació en la televisión

El origen de las flores amarillas como símbolo asociado al 21 de septiembre está relacionado con Floricienta, telenovela argentina creada por Cris Morena y emitida entre 2004 y 2005. En la historia, Flor, personaje interpretado por Florencia Bertotti, tenía el deseo de recibir flores amarillas de la persona que amaba.

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Uno de los momentos recordados de la producción ocurre cuando Federico Fritzenwalden, interpretado por Juan Gil Navarro, cumple ese deseo. Con el paso del tiempo, la referencia de la serie fue retomada en redes sociales y vinculada con fechas como el 21 de marzo y el 21 de septiembre, asociadas al cambio de estación en distintos hemisferios.

Girasoles, rosas y otras alternativas

La costumbre no está limitada a las parejas. Las flores amarillas también son utilizadas para expresar amistad, afecto y buenos deseos entre familiares y personas cercanas. Entre las alternativas que suelen asociarse con esta tendencia figuran los girasoles, las rosas amarillas, los lirios, las caléndulas y las margaritas.

Los girasoles destacan dentro de esta tradición por su apariencia y tonalidad, mientras que las rosas amarillas suelen relacionarse con la amistad y la alegría. El significado atribuido a cada especie puede variar, pero el color amarillo mantiene una asociación general con conceptos como optimismo, felicidad y renovación.

La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre tiene sus raíces en la serie Floricienta.
La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre tiene sus raíces en la serie Floricienta. Foto: La Clementina

El gasto promedio ronda los S/ 65

El aumento de la demanda también se refleja en el comportamiento de compra durante esta temporada. Según los registros de Rappi, el ticket promedio de los pedidos de flores se sitúa alrededor de S/ 65, una cifra que comprende las distintas alternativas de arreglos disponibles en la plataforma.

Alonso Palomino, Head de Ecommerce de Rappi Perú, explicó que el delivery se ha convertido en una alternativa para este tipo de ocasiones: “La demanda de flores ha encontrado un espacio dentro del delivery porque responde a una necesidad muy concreta: sorprender y expresar afecto de manera rápida y sencilla. Fechas como el 21 de septiembre reflejan cómo los consumidores incorporan nuevas ocasiones para regalar y celebrar, y cómo el delivery se convierte en un aliado para hacer de esos momentos una experiencia más accesible y especial”.

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